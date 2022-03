Kinder in China erkranken nach Einnahme chinesischer Impfstoffe an Leukämie

Nach der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs bekam die 4-jährige Tochter von Li Jun Fieber und Husten, was nach einer intravenösen Behandlung im Krankenhaus schnell wieder abklang. Doch nach der zweiten Impfung merkte der Vater, dass etwas nicht stimmte.

Um die Augen seiner Tochter herum traten Schwellungen auf, die nicht mehr zurückgingen. Wochenlang klagte das Mädchen über Schmerzen an den Beinen, wo sich scheinbar aus dem Nichts blaue Flecken bildeten. Im Januar, einige Wochen nach der zweiten Dosis, wurde bei der 4-Jährigen eine akute lymphatische Leukämie diagnostiziert.

„Mein Baby war vor der Impfung völlig gesund“, sagte Li (ein Pseudonym) aus der nordzentralchinesischen Provinz Gansu gegenüber der Epoch Times. „Ich habe sie zu einem Gesundheitscheck mitgenommen. Alles war normal.“

Er ist einer von Hunderten von Chinesen, die einer Gruppe in den sozialen Medien angehören und behaupten, an Leukämie zu leiden oder ein Mitglied ihres Haushalts zu haben, das nach der Einnahme chinesischer Impfstoffe erkrankt ist. Acht von ihnen bestätigten die Situation, als sie von The Epoch Times erreicht wurden. Die Namen der Befragten wurden zum Schutz ihrer Sicherheit zurückgehalten.

Die Leukämiefälle erstrecken sich über verschiedene Altersgruppen aus allen Teilen Chinas. Li und andere wiesen jedoch darauf hin, dass die Zahl der Patienten in der jüngeren Altersgruppe in den letzten Monaten zugenommen hat, was mit dem Vorstoß des Regimes zusammenfällt, Kinder zwischen 3 und 11 Jahren ab Oktober letzten Jahres zu impfen.

Die Tochter von Li erhielt ihre erste Impfung Mitte November auf Wunsch ihres Kindergartens. Sie unterzieht sich jetzt einer Chemotherapie im Volkskrankenhaus Nr. 2 in Lanzhou, wo mindestens 20 Kinder mit ähnlichen Symptomen behandelt werden, die meisten von ihnen im Alter zwischen 3 und 8 Jahren, so Li.

„Unser Arzt im Krankenhaus sagte uns, dass sich seit November die Zahl der Kinder, die zur Behandlung von Leukämie in die hämatologische Abteilung kommen, im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt hat und dass die Betten dort knapp sind“, sagte er.

Li behauptete, dass mindestens acht Kinder aus dem Bezirk Suzhou, in dem er lebt, in letzter Zeit an Leukämie gestorben seien.

Die hämatologische Abteilung des Krankenhauses war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

Nationaler Druck

Rund 84,4 Millionen Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren wurden bis zum 13. November geimpft; das entspricht mehr als der Hälfte der Bevölkerung in dieser Altersgruppe, so die jüngsten Zahlen der Nationalen Gesundheitskommission Chinas.

Als die Kampagne zur Impfung von Kindern zum ersten Mal gestartet wurde, gab es einigen Widerstand seitens der chinesischen Eltern. Sie äußerten sich besorgt über den Mangel an Daten über die Auswirkungen der chinesischen Impfstoffe auf junge Menschen. Die Impfstoffe werden von zwei chinesischen Arzneimittelherstellern, Sinopharm und Sinovac, angeboten, die eine Wirksamkeitsrate von 79 Prozent bzw. 50,4 Prozent aufweisen, basierend auf verfügbaren Daten aus Studien, die an Erwachsenen durchgeführt wurden.

Es liegen nur wenige Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Impfstoffe auf Kinder vor, und die Weltgesundheitsorganisation erklärte Ende November, dass sie die beiden Impfstoffe nicht für den Notfallgebrauch bei Minderjährigen zugelassen hat.

Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten, wurden jedoch unter Druck gesetzt, der Aufforderung nachzukommen. Einige berichteten, dass sie ihre Prämien verloren haben oder von ihren Vorgesetzten zur Rede gestellt wurden. In anderen Fällen wurden ihre Kinder bestraft, z. B. mit dem Verlust von Auszeichnungen oder sogar mit einem Schulverbot, wie im Fall des 10-jährigen Sohnes von Wang Long.

„Die Schule hat uns letztes Jahr gesagt, dass wir ihn zu einem bestimmten Termin impfen lassen müssen, sonst darf er nicht zum Unterricht gehen“, sagte Wang aus der ostchinesischen Provinz Shandong der Epoch Times.

Der Junge erhielt seine zweite Dosis am 4. Dezember. Einen Monat später begann er unter Müdigkeit und niedrigem Fieber zu leiden. Er befindet sich jetzt im Qilu-Krankenhaus der Universität Shandong und wird wegen akuter Leukämie behandelt, die am 18. Januar diagnostiziert wurde.

Auf WeChat, der allumfassenden chinesischen Plattform für soziale Medien, hat Li mehr als 500 Patienten oder deren Familienangehörige kennengelernt, denen es ähnlich ergeht.

Das örtliche Seuchenkontrollzentrum hatte, als es von Li und anderen angerufen wurde, eine Untersuchung versprochen. Doch diese Untersuchungen endeten stets damit, dass die Beamten die Leukämiefälle als „zufällig“ und somit ohne Zusammenhang mit den Impfstoffen erklärten.

Dasselbe sagten die Behörden im Jahr 2013, nachdem mehr als ein Dutzend Kleinkinder nach Hepatitis-B-Impfungen gestorben waren.

Doch Li und andere, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sind alles andere als überzeugt.

„Ich wage zu behaupten, dass sie keine Überprüfung vorgenommen haben, sondern sich nur an die Regeln gehalten haben“, sagt Li.

Li vermutet, dass die Behörden ihn an der Nase herumführen. Die Beamten sagten ihm, dass ein Expertengremium eine Untersuchung in seiner Provinz einleiten würde, aber als er bei der Gesundheitsbehörde der Provinz anrief, leugnete diese jegliche Kenntnis und sagte, dass sie nie von diesen Fällen erfahren habe.

Li und andere, die sich um eine Untersuchung dieser Angelegenheit bemühen, haben kaum eine Chance, sich in der riesigen chinesischen Zensurmaschinerie Gehör zu verschaffen, die ständig alles herausfiltert, was als schädlich für die Interessen des kommunistischen Regimes gilt.

„Die Informationen werden sofort blockiert, wenn wir versuchen, etwas online zu stellen. Man kann sie nicht verschicken“, sagte Li.

Als sich die beiden höchsten politischen Gremien Chinas letzte Woche zu ihrem wichtigsten jährlichen Treffen, den so genannten „Zwei Sitzungen“, trafen, schlug Li in der WeChat-Gruppe vor, in der Hauptstadt eine Petition zu starten, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu erregen.

Diese Nachricht wurde von den Behörden sofort wahrgenommen.

„Die Polizei rief uns einen nach dem anderen an“, sagte Li. „Sie sagten, wir hätten uns etwas ausgedacht, und forderten uns auf, uns aus der Chat-Gruppe zurückzuziehen.“

Laut Li gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Behörden dieses Problems sehr wohl bewusst sind. Wenn Ärzte Patienten mit ähnlichen Symptomen empfingen, fragten sie sie zunächst, ob sie den Impfstoff genommen hätten, sagte er unter Berufung auf Informationen, die er aus der WeChat-Gruppe erhalten hatte.

„Ich habe es“, sagten sie, und das war’s dann“, sagte er über die Befragung der Ärzte.

Die gleiche Reaktion erhielt Li, als er die Hotline des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CCTV anrief, in der Hoffnung, dass die Medien darüber berichten würden.

„Sobald wir sagten, dass die Kinder den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, fragten sie mich, ob sie Leukämie bekommen habe. Sie wussten es“, sagte Li. „Sie sagten, dass sie deswegen zu viele Anrufe bekämen.“

Verzweiflung

Die Kosten für die Behandlung werden auf etwa 400.000 bis 500.000 Yuan (63.093 bis 78.867 $) geschätzt, mehr als das Zwanzigfache des durchschnittlichen Jahreseinkommens.

Wang, dessen 10-jähriges Kind an Leukämie erkrankt ist, ist der Alleinverdiener seiner Familie und hat bereits mit der Rückzahlung von Hypotheken zu kämpfen. Er erhielt nur etwa 1.000 Yuan (157 Dollar) aus dem staatlichen Sozialhilfeprogramm, um die Behandlung seines Sohnes zu bezahlen.

„Ich war in der Nacht zuvor bis 4 Uhr morgens im Krankenhaus“, sagte Wang und fügte hinzu, dass die niederschmetternde Nachricht die Mutter des Jungen ziemlich „gebrochen“ habe.

„Hätte er es von der Familie geerbt, hätten wir es als unser Los akzeptiert“, sagte Wang. „Aber er ist wegen des Impfstoffs krank geworden. Ich kann das einfach nicht verkraften.“

Li hat sich unterdessen von seinen Verwandten Geld für die Krankenhauskosten geliehen. Ein Teil des Geldes trudelt in Scheinen von 20 und 30 Yuan, dem Gegenwert von ein paar Dollar, ein, sagte er.

Li hat weder von den Behörden noch von den Medien eine Antwort erhalten.

Sein Freund, der bei der örtlichen Gesundheitskommission arbeitet, die die Verteilung von Impfstoffen überwacht, riet ihm, sich nicht zu viel Hoffnung zu machen.

„Die Beamten wussten, dass man Leukämie bekommen kann, aber der Arm ist kein Ersatz für den Oberschenkel“, sagte der Freund und bezog sich dabei auf eine chinesische Metapher. „Das ist eine nationale Angelegenheit.“