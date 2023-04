Russland-China-Islam: Die neue Supermacht?

Kevin Barrett

Im Jahr 1993 sagte der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington bekanntlich voraus, dass künftige Kriege zwischen Zivilisationen und nicht zwischen Nationen stattfinden würden. Huntington prognostizierte eine umfangreiche Liste möglicher zivilisatorischer Zusammenstöße.

Dreißig Jahre später ist klar, dass Huntington nicht ganz unrecht hatte. Aber rückblickend betrachtet war sein Artikel Der Kampf der Kulturen nicht wirklich eine Vorhersage der kommenden Konflikte zwischen allen Zivilisationen der Welt. Stattdessen deutete er eine verdeckte Kriegserklärung des säkular-humanistischen neoliberalen Westens unter Führung der USA gegen die anderen führenden Zivilisationen der Welt an. Heute schließen sich diese Zivilisationen zusammen, um zurückzuschlagen.

The Clash of Civilizations wurde oft mit Francis Fukuyamas The End of History and the Last Man verglichen, das ein Jahr zuvor erschienen war. Doch in Wirklichkeit spiegelten beide die gleiche arrogante, anmaßende Agenda der amerikanischen Politiker nach dem Ende des Kalten Krieges wider. Fukuyama stellte die fatale Behauptung auf, der westliche Neoliberalismus habe den Globus bereits erobert. Huntington seinerseits bot einen konzeptionellen Rahmen an, der sich zu einer verkappten Kriegserklärung entwickelte, um alle anderen Zivilisationen völkermörderisch auszurotten und Fukuyamas falsches Paradies der gesamten Welt aufzuzwingen, selbst wenn dies bedeutete, den größten Teil der Welt in schwelende radioaktive Asche zu verwandeln.

Die „zivilisatorischen Krieger“ des Westens begannen ihren Kreuzzug 2001, indem sie das World Trade Center in die Luft sprengten und fälschlicherweise den Muslimen die Schuld gaben, um einen permanenten Krieg gegen den Islam zu führen. Dreißig Jahre später sind laut dem australischen Experten Gideon Polya fast 30 Millionen Muslime ermordet worden, und die historischen Kernländer des Islam haben durch Invasoren und Besatzer entsetzliche Schäden erlitten.

Im Jahr 2014 begannen die westlichen Zivilisationen ihren Krieg gegen Russland, indem sie die rechtmäßige ukrainische Regierung stürzten und ein hybrides neoliberal-nazistisches Regime installierten. Die von den USA besetzte Ukraine wurde bis an die Zähne bewaffnet und einer mörderischen antirussischen Gehirnwäsche unterzogen, die einen „Bürgerkrieg“ provozierte – in Wirklichkeit einen Vernichtungskrieg gegen die fast 50 % der Ukrainer, die ethnisch russisch sind. Nach einer langen Reihe von Ausschreitungen gelang es den USA, eine russische Antwort zu provozieren, die derzeit als Vorwand für endlose Eskalationen dient, deren Endziel die Zerstörung und Zerstückelung Russlands und die Vernichtung der russischen Kultur und ihres zentralen Pfeilers, des orthodoxen christlichen Glaubens, ist.

Die Amerikaner begnügen sich nicht damit, gegen 1,8 Milliarden Muslime und die weltweit größte Atommacht in den Krieg zu ziehen, sondern haben unter der Führung neokonservativer Fanatiker glaubhaft gemacht, dass sie Ende 2019 China und den Iran mit der Biowaffe COVID-19 angreifen werden. Das wichtigste geostrategische Ziel des verdeckten COVID-Bioangriffs wäre es gewesen, die Kluft zwischen den Wachstumsraten der US-amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft zu verringern, indem China in den Lockdown-Modus gezwungen wird. Der COVID-Angriff und die darauffolgenden Rückschläge waren auch der Auslöser für eine Entkopplung der US-amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft, ein notwendiges Vorspiel für einen heißen Krieg der USA gegen China. (Für einen Überblick über die Beweise, die diese Behauptungen stützen, lesen Sie Ron Unz‘ kostenloses Ebook Our Covid-19 Catastrophe oder sehen Sie sich mein kurzes Video „COVID-19 Bio-Attack Smoking Gun“ an).

Die von den Bankstern beherrschten USA und ihre Vasallen haben also im Grunde den Dritten Weltkrieg gegen Russland, China und die islamische Welt erklärt. Ihr Ziel ist es, den Neoliberalismus amerikanischer Prägung überall durchzusetzen. Traditionelle Religionen und Familienwerte sind in ihrem Visier, ebenso wie die Behauptung von Autonomie in wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten. Die neokonservativen Aggressoren wollen, dass sich die ganze Welt dem Diktat der US-zionistisch dominierten Zentralbanken unterwirft, dass Invasionen und Besetzungen durch US-Militärstützpunkte willkommen sind und dass traditionelle kulturelle Normen zugunsten von Dekadenz und Verderbtheit nach westlichem Vorbild ausgemerzt werden. Und natürlich wollen sie, dass die Welt internationale Transaktionen in US-Dollar abwickelt, wodurch eine künstliche Nachfrage nach dem Greenback geschaffen wird, die es der amerikanischen Zentralbank ermöglicht, unbegrenzte Mengen zu drucken, um all diese Militärbasen, Kriege und kulturellen Subversionsbemühungen zu bezahlen.

Indem es gegen die drei mächtigsten traditionellen Zivilisationen der Welt gleichzeitig in den Krieg zog, hat das US-Imperium sein Schicksal besiegelt. Russland kann aufgrund seiner immensen nuklearen Abschreckung nicht besiegt werden. China ist aufgrund seiner Bevölkerung und seiner Produktionskapazitäten ein wahrscheinlicher Sieger in einem ernsthaften heißen Krieg mit den USA. Und die islamische Welt hat die weltweit lebendigste Religion (basierend auf der letzten und am besten erhaltenen göttlichen Offenbarung) sowie die strategisch günstigste Lage und die reichhaltigsten Energieressourcen.

Diese drei ehrwürdigen Zivilisationen sind gezwungen, sich zur Selbstverteidigung gegen den neoliberalen Angriff unter Führung der USA zusammenzuschließen. Gemeinsam sind sie der selbst ernannten „einzigen Supermacht“ Amerika mehr als gewachsen.

Nach Amerikas sinnlosen Kriegen gegen Westasien und Russland tritt China als Friedensstifter und ehrlicher Makler auf, der die multipolare Welt einleiten wird. Anfang März vermittelte der chinesische Staatschef Xi Jinping ein Bündnis zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, das ein Ende der Kriege im Jemen und in Syrien verspricht und das muslimische Westasien fest in das Lager der multipolaren Welt führt.

Am 20. März flog Xi dann mit einem 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine nach Moskau, der von Putin begrüßt, von US-Präsident Joe Biden jedoch als „irrational“ zurückgewiesen wurde. In der Tat versuchten die Amerikaner, die chinesischen Friedensbemühungen schon im Vorfeld zu vereiteln, indem sie einen erfundenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin inszenierten, der „nur wenige Stunden nach der Bestätigung von Xis Reise durch Moskau und Peking“ ausgestellt wurde. (Aus einem Grund vergaß der IStGH, Biden wegen des schlimmsten Akts des Wirtschafts- und Ökoterrorismus in der Geschichte, der Zerstörung der Nordstream-Pipeline, zu verhaften).

Am Vorabend von Xis Reise veröffentlichte Putin in der People’s Daily, der einflussreichsten Zeitung Chinas, einen Leitartikel, in dem er erklärte, dass „die Beziehungen zwischen Russland und China den höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht haben und weiter an Stärke gewinnen.“

Ein Schlüsselelement des chinesischen Friedensvorschlags ist die Aufhebung der einseitigen Sanktionen. Die USA haben seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im vergangenen Jahr mehr als 2500 Sanktionen gegen Russland verhängt und viele ihrer Vasallenstaaten gezwungen, diese zu befolgen. Aber der Großteil der Welt, abgesehen von Europa, Japan und Südkorea, lehnt die gegen Russland verhängten Sanktionen ab oder entzieht sich ihnen. Russlands Handel unter anderem mit China, Indien und dem stark sanktionierten Iran ist seit der Einführung der Sanktionen aufgeblüht. Sollten die Amerikaner beabsichtigt haben, Russlands Wirtschaft zu zerstören, so ist das Ergebnis genau das Gegenteil, denn Europa und vielleicht sogar die USA haben durch ihre eigenen Sanktionen mehr Schaden erlitten als Russland.

Die gegensätzlichen Reaktionen von Putin und Biden auf den chinesischen Friedensplan werden China wahrscheinlich einen Vorwand liefern, Moskau verstärkt zu unterstützen. Die Amerikaner, so hat China immer betont, haben diesen Krieg begonnen. Jetzt lehnen die USA einen moderaten und konstruktiven Friedensvorschlag, der von der Mehrheit der Welt unterstützt wird, vollständig ab. Warum sollte sich China unter diesen Umständen den von den USA auferlegten Beschränkungen bei der Unterstützung Russlands beugen?

China hat ebenso wie Russland erkannt, dass das von der Wolfowitz-Doktrin beherrschte US-Imperium einen verdeckten Krieg gegen die verbleibenden unabhängigen Länder der Welt führt und dass, wenn Russland fällt, China das nächste Land sein wird. So wie Russland dem Iran geholfen hat, Syrien vor den westlichen Kriegstreibern und Regimewechslern zu retten, sorgt China dafür, dass Russland seine Souveränität und territoriale Integrität angesichts des westlichen imperialen Angriffs bewahrt.

In der beeindruckenden Allianz zwischen Russland und China spielt der kleinere Partner, Russland, den „harten Bullen“, der bereit ist, seine militärische Macht einzusetzen, während das größere Land, China, den „netten Bullen“ spielt, der durch Freundlichkeit und Vernunft erreicht, was er will. In der Zwischenzeit trägt der Iran das Banner des prinzipienfesten Widerstands im Namen der gesamten muslimischen Ummah, die allmählich dem Beispiel Teherans folgt und sich für das Projekt einer multipolaren Welt einsetzt.

Werden wir eines Tages aufwachen und feststellen, dass wir uns in einer neuen, vollständig multipolaren Welt befinden – einer Welt, in der die islamische Zivilisation ohne Einmischung ihrer Feinde wieder aufleben kann? Oder wird das sterbende Imperium in seinen Todeskrämpfen um sich schlagen und den Rest der Welt mit sich in den Abgrund reißen, um diese Eventualität zu verhindern?