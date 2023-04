Nach den riesigen Profiten durch die Injektionen hat Bill Gates jetzt in ein neues zukunftsträchtiges Projekt investiert, das in Großbritannien zur Pflicht werden soll

Bill Gates ist ein glücklicher Geschäftsmann, dessen Investitionen ungewöhnlich gut zeitlich aufeinander abgestimmt sind. Bill Gates verhilft seinen Investoren auf eine besondere Art und Weise zum Erfolg, die normalen Investoren wie dir und mir nicht zur Verfügung steht. So investierte er beispielsweise nur drei Monate vor Ausbruch der Covid-Pandemie in ein deutsches Start-up-Unternehmen namens BioNTech. (BioNTech hat vor der Investition von Bill Gates nie einen zugelassenen Impfstoff hergestellt)

Ein Jahr später wurde BioNTech dank Bill Gates‘ Kampagne zur „Impfung der Welt“ gegen ein mysteriöses, im Labor hergestelltes Covid-Virus zum größten COVID-Impfstoffhersteller und produzierte Milliarden von Dosen des Pfizer-Impfstoffs. Bill Gates‘ Investition verdreißigfachte sich.

Seitdem hat sich Bill Gates dem Klimawandel zugewandt. Auch hier haben sich seine Investitionen als sehr glücklich erwiesen. Zwei Monate, nachdem er 12 Millionen Dollar in ein Unternehmen investiert hatte, das Futterzusätze aus Algen herstellt, die den Ausstoß von Kuh-Methan reduzieren, veröffentlichte das Vereinigte Königreich ein Dokument, das die Verwendung von Futterzusätzen zur Reduzierung der Methanemissionen von Kühen vorschreibt.

Das Vereinigte Königreich ist dabei, Nahrungsergänzungsmittel auf Algenbasis vorzuschreiben:

Wir rechnen auch damit, dass ab 2025 hochwirksame Produkte zur Methanunterdrückung auf den britischen Markt kommen. …..die Rolle der Industrie und der Regierung bei der Maximierung des Einsatzes solcher Produkte für geeignete Rinderhaltungssysteme durch einen schrittweisen Ansatz zu maximieren. …..gehört auch das Ziel, die Einführung von Produkten mit nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit in Mischfuttermitteln für Rinder so schnell wie möglich in England einzuführen Quelle

So wie der Impfstoffhersteller BioNTech, in den Bill im September 2019 zufällig investiert hat und dessen Produkt von vielen Ländern vorgeschrieben wurde, werden auch die „methanreduzierenden Futtermittel“ vom Vereinigten Königreich (und bald von weiteren Ländern) vorgeschrieben werden. Der glückliche Bill!

Wilde Bisons stoßen mehr Methan aus als herkömmliche Kühe

Methan (CH4) ist das Gas, das Sie in Ihrem Gasherd verwenden. Methan wird nicht nur in unterirdischen Gasfeldern abgebaut, sondern auch von Wiederkäuern (z. B. Kühen) produziert, die auf der Weide grasen und ihre doppelten Mägen zum Fermentieren von Gras verwenden. Bei der Gärung entsteht Methan und gleichzeitig wird Zellulose in Nährstoffe umgewandelt, die die Kühe weiter verdauen können. CH4 gilt als starkes Treibhausgas, das unseren Planeten erwärmt, auch wenn ein durchschnittliches Methanmolekül innerhalb von 12 Jahren aus der Atmosphäre entfernt wird.

Sind Wiederkäuer, die Methan ausstoßen, neu auf der Welt? Wie war es in der Vergangenheit auf unserem Planeten? Es stellt sich heraus, dass Wiederkäuer, die Methan ausstoßen, unsere Welt seit der Antike bevölkern. In Nordamerika wurden die grasbewachsenen großen Ebenen von Bisons bevölkert.

Bisons sind Wiederkäuer, genau wie Kühe, und nutzen den gleichen Prozess zur Verdauung von Gras.

In prähistorischen Zeiten gab es etwa 60.000.000 Bisons. Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten etwa 91.000.000 Rinder. Laut dem unten stehenden Artikel aus dem Jahr 2008 produzierten diese Bisons (die in dem Artikel auf die Hälfte der Wikipedia-Zahl, d. h. 30.000.000, geschätzt wurden) vergleichsweise die gleiche Menge Methan wie die Kühe im Jahr 2008.

Auch wenn die Schätzungen der historischen Größe der Bisonherden ungenau sind (Wikipedia geht davon aus, dass es doppelt so viele Bisons gab wie im obigen Artikel) und die Zahl der Rinder seit 2008 zugenommen hat, kann man sehen, dass die prähistorischen Wiederkäuer etwa so viel Methan ausstoßen wie die heutigen.

Bill Gates zufolge ist der heutige Methanausstoß zwar derselbe wie in der Vergangenheit, bevor der Mensch in großem Maßstab Landwirtschaft betrieb, aber die Kühe bringen den Planeten um und müssen beseitigt werden.

Ist Seegras gut für Kühe (und uns)?

Was ist das Ergänzungsfuttermittel, das Bill Gates an Kühe verfüttern will? Es basiert auf Meeresalgen:

Bill Gates hat eine neue 12-Millionen-Dollar-Investition in ein australisches Unternehmen getätigt, das Kühe mit Algen füttern will, um die durch ihr Rülpsen entstehenden Emissionen zu reduzieren, die den Planeten erhitzen. Forschungen haben bereits ergeben, dass die Zugabe von Algen zum Kuhfutter die Methanbildung in den Eingeweiden um mehr als 80 % reduzieren kann. Gates hat sich bereits früher zu den Auswirkungen des Fleischkonsums auf das Klima geäußert und dafür plädiert, dass die Menschen vollständig auf den Konsum von synthetischem Rindfleisch umsteigen.

Aber Kühe schwimmen nicht im Meer, und sie (und ihre Wiederkäuer-Vorgänger) haben nie Seetang gegessen.

Ist roter Seetang gut für Kühe (und für uns Konsumenten von Fleisch und Milch)?

Dieser gut recherchierte Artikel eines Professors für Milchbiologie, Dr. MacFadden, ist anderer Meinung.

Darin wird erklärt, dass Rotalgen wegen ihres hohen Bromgehalts am besten zur Beseitigung von Methan geeignet sind:

Rotalgen (z. B. Asparagopsis taxiformis) werden dafür gelobt, dass sie die Methanproduktion von Rindern aufgrund ihres hohen Bromoformgehalts um mehr als 80 Prozent hemmen.

In dem lesenswerten Artikel werden viele Unbekannte darüber erläutert, wie Brom verdaut wird und ob es über Fleisch oder Milch an den Menschen weitergegeben wird.

Falls es an den Menschen weitergegeben wird, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Brom ein Gift ist, das langfristige Auswirkungen hat, wie die britische Regierung erklärt:

Chronische orale Exposition gegenüber flüssigem Brom führt zu dermalen Wirkungen, Veränderungen der konditionierten Reflexe und der Blutwerte. Quelle

Obwohl die britische Regierung diese Auswirkungen kennt, setzt sie das gefährliche Projekt von Bill Gates fort und fügt den Kühen bromhaltiges Seegras zu, ohne die langfristigen Folgen zu untersuchen.

Willkommen in der Zukunft!

Bill Gates hat also in drei Alternativen für Rinder investiert:

Mit Bill-Gates-Mitteln geförderte Zusatzstoffe auf Algenbasis zum Viehfutter, um Methan-Rülpser zu reduzieren (in diesem Beitrag werden sie diskutiert)

Hinzufügen von mit Bill-Gates-Mitteln finanzierten Gesichtsmasken für Kühe, die Methan ausstoßen, um Methan aufzufangen

Ersetzen von Fleisch durch im Bottich gezüchtete, unsterbliche Tumorzellen, sogenanntes „Lab-grown meat (im Labor hergestelltes Fleisch)“, in das Bill ebenfalls investiert hat.

Ich könnte Sie fragen, welche der Alternativen Sie bevorzugen. Das Problem ist, dass es Bill völlig egal ist, was Sie bevorzugen. Unabhängig davon, wie sich die Zukunft entwickelt – hin zu Kuhgesichtsmasken, patentierten Nahrungsergänzungsmitteln oder Fleisch auf Tumorbasis, bei all dem wird Bill finanziell profitieren.

Werden wir davon profitieren? Das ist weniger sicher.

Genießen Sie Ihr Essen!