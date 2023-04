Mord und Krieg beginnen mit Entmenschlichung

Robert C. Koehler

„Chief Drake sagte, es sei noch zu früh, um über ein mögliches Motiv für die Schießerei zu sprechen, er bestätigte jedoch, dass der Angriff gezielt war. Die Behörden prüften Schriftstücke und hätten Kontakt mit dem Vater des Schützen aufgenommen …“

Ja, sie werden es herausfinden.

Die jüngste Massenschießerei: Sechs Tote, darunter drei 9-jährige Kinder, in der Covenant School in Nashville, Tennessee. Der mutmaßliche Schütze, 28 Jahre alt – ein ehemaliger Schüler der Covenant-Schule – stürmte am 27. März in die Schule und trug (Gott segne Amerika) zwei halbautomatische Gewehre und eine Handfeuerwaffe. Er/sie, offenbar transsexuell, wurde schließlich von der Polizei erschossen.

Weitere Nachrichten …

Entschuldigen Sie mich. Bleiben wir einen Moment bei diesem Wahnsinn, ja? Das ist keine Reality-TV-Show. Und das „Motiv“ des Mörders? Spielt das eine Rolle? Wird eine genaue Analyse die Behörden in die Lage versetzen, den nächsten ähnlich motivierten Menschen zu stoppen, bevor er das Feuer eröffnet? Ich fürchte zutiefst, dass es nicht einmal darum geht. Massenmord ist einfach Teil des großen amerikanischen Achselzuckens. Wir sind eine außergewöhnliche Nation, die größte Demokratie und die größte Hoffnung der Welt, und die verflixten Morde … nun, niemand ist perfekt. Und schließlich sind es nicht Waffen, die Menschen töten, sondern Menschen – besonders wenn sie psychisch krank sind – töten Menschen.

Aber angesichts dieses jüngsten Schreckens – nach Angaben des Gun Violence Archive gab es in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr bisher 130 Massenerschießungen (definiert als mindestens vier getötete oder verletzte Menschen) – kann ich nur eines tun: die Empörung ausweiten.

Über die Covenant School hinaus. Über Nashville hinaus. Jenseits von Angriffswaffen. Über die Politik hinaus. In der amerikanischen Sozialstruktur, in der globalen Sozialstruktur gibt es eine tiefe Verflechtung mit der Hölle. Waffenkontrolle, so vernünftig und vernünftig sie auch sein mag, wird sie nicht überwinden können. Der Massenmord entspringt einem nicht untersuchten, nicht angesprochenen dunklen Fleck im kollektiven menschlichen Bewusstsein. Er lässt sich mit einem Wort beschreiben: Entmenschlichung.

Dabei handelt es sich nicht einfach um die psychologische Schwäche eines Einzelgängers: die Verweigerung der vollen oder jeglichen Menschlichkeit – jeglichen spirituellen Wertes – für ausgewählte andere. Es handelt sich um ein Phänomen, das in die soziale Norm eingebettet ist. Wir haben Feinde. Wir brauchen sie. Wir töten sie.

Wir ziehen in den Krieg!

„Der Angreifer trägt eine Tarnhose, eine schwarze Weste und eine rote Baseballkappe auf dem Rücken und geht mit gezogener Waffe durch Räume und Flure.“

Der Mörder, was auch immer sein spezifisches „Motiv“ war, spielte Krieg. Er hatte in seinem Geist und Herzen die Bewohner der Covenant School entmenschlicht. Dies ist das Spiel, das die Nationen der Welt – insbesondere die „USA! USA!“ – regelmäßig gegeneinander ausspielen. Massenerschießungen? Die gibt es überall. Wenn wir (die Guten mit den Waffen) Krieg führen, haben wir keine Wahl. Wenn Nichtkombattanten – sagen wir mal, ein Haufen neunjähriger Kinder – sterben, werden sie auf magische Weise zu Kollateralschäden.

Das Phänomen des Krieges wird kollektiv verherrlicht. Seine entsetzlichen Folgen werden entweder gerechtfertigt oder ignoriert, es sei denn, der Feind tut es. Und während ich die Nachrichten über die Schießerei in Nashville verfolgte, war zufällig auch dies in den Nachrichten zu lesen:

„Der russische Präsident Wladimir Putin“, so die Associated Press, „kündigte am Samstag Pläne zur Stationierung taktischer Atomwaffen im benachbarten Weißrussland an, eine Warnung an den Westen, der seine militärische Unterstützung für die Ukraine verstärkt.

„Putin sagte, der Schritt sei durch die Entscheidung Großbritanniens in der vergangenen Woche ausgelöst worden, die Ukraine mit panzerbrechenden Geschossen zu versorgen, die abgereichertes Uran enthalten.“

Taktische Atomwaffen! Der König des Bösen hat die Uhr des Jüngsten Gerichts um einige Stufen weitergedreht. Eine Welt am Rande des Atomkriegs? Es gibt keinen Kontext, in den die Medien dies einordnen können, obwohl sie Putins Rechtfertigung für seine nuklearen Spielchen einwerfen: die Briten geben der Ukraine panzerbrechende Waffen. Das rechtfertigt natürlich nicht Putins Wahnsinn, aber seien wir uns im Klaren: beide Seiten sind verrückt. Dehumanisierung schafft nur noch mehr vom Gleichen.

Abgereichertes Uran, das stärker als Stahl ist, ist verdammt schmutzig. Die USA haben es im Irak eingesetzt, natürlich ohne jegliche Rechenschaftspflicht. Bei den beiden katastrophalen Invasionen in Falludscha im Jahr 2004 zum Beispiel hinterließ der Einsatz von abgereichertem Uran und weißem Phosphor Krebs und Geburtsschäden von nahezu unvorstellbarem Ausmaß. So stieg die Zahl der Krebsfälle im Irak von durchschnittlich 40 pro 100.000 Menschen im Jahr 1991 auf 1.600 pro 100.000 Menschen im Jahr 2005, wie Al-Jazeera berichtet.

Und, mein Gott: „Ärzte in Fallujah beobachten weiterhin den bereits erwähnten steilen Anstieg von schweren Geburtsfehlern, darunter Kinder, die mit zwei Köpfen geboren werden, Kinder, die mit nur einem Auge geboren werden, multiple Tumore, entstellende Gesichts- und Körperdeformationen und komplexe Probleme des Nervensystems.

„… viele Familien haben zu viel Angst, Kinder zu bekommen, da eine alarmierende Anzahl von Frauen immer wieder Fehlgeburten und Todesfälle mit schwer deformierten und kranken Neugeborenen erleben.“

Die Entmenschlichung macht so vieles möglich! Eine einsame, verstörte Seele, die einen Massenmord begeht, ist da noch das Geringste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe eine direkte Verbindung zwischen solchen Taten und den Kriegen, die die Nationen gegeneinander führen und die – tatsächliche und potenzielle – Folgen haben, die eine Million, vielleicht eine Milliarde Mal höher sind als die Kosten, die diese Woche in der Covenant School entstanden sind.