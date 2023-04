„Die amerikanische Presse, einst Hüterin der Demokratie, wurde soweit ausgehöhlt, dass sie als Sockenpuppe der US-Sicherheitsagenturen und der Parteifunktionäre benutzt wird… Desinformation ist der Name dieses Verbrechens und das Mittel zur Vertuschung. Eine Waffe, die noch dazu als Tarnung eingesetzt wird.“ –Jacob Siegel

Na, wie läuft der Krieg? Häh? Meinst du den Krieg in der Ukraine? Oder den Krieg der US-Regierung gegen das eigene Volk?

Nun, der Ukraine-Krieg zerstört vor allem Europa – obwohl, die Bewohner Deutschlands, Hollands usw., die haben das offensichtlich noch nicht realisiert. Europas Industrie-Wirtschaft ist ohne erschwingliches russisches Erdgas im Eimer. Wir haben im September ihre Pipeline dafür abgeschaltet, und niemand in Europa hat dagegen protestiert. Sie haben es einfach hingenommen und rauchen an den Café-Tischen ihre Zigaretten. In einem Jahr oder so wird niemand in Europa noch genug Geld für einen Cappuccino (oder Zigaretten) haben, vielleicht stellen sie dann jenen geistigen Tieffliegern, die dort das Sagen haben, ein paar Fragen – vorausgesetzt, sie überspringen diese Höflichkeit nicht und fackeln den Laden gleich ab.

Das Entscheidende am Ukraine-Krieg ist, dass die USA nicht wollen, dass er endet. Ihr müsst verstehen, dass es nicht um irgendwelche versponnenen Prinzipien wie „Freiheit für die Ukraine“ geht. Es geht darum, Russland zu bekämpfen, egal wie viele tote Ukrainer es braucht. Denn die US-Regierungsbeamten haben über Russland eine Psychose entwickelt, nachdem man die US-Bürger jahrelang hirngefickt hat, und unsere Verantwortlichen müssen diesen Antagonismus rechtfertigen, indem sie so tun als hätten sie in der Ukraine persönliche Interessen, was im übrigen nicht der Fall ist.

Bislang ist alles, was wir zur Befeuerung dieses Konfliktes getan haben, für die westliche Zivilisation nach hinten losgegangen. Der größte Teil vom Rest der Welt erkennt, dass die USA verrückt geworden sind und sie unternehmen vorsichtige Schritte, um sich von uns abzukoppeln – vor allem dadurch, dass sie unser Geld nicht mehr für den internationalen Handel verwenden. Im Ernst, möchtet Ihr etwas mit einer verrückten Person zu tun haben? Nein, man möchte einen möglichst großen Abstand zwischen sich und diesem Irren bringen und gar nicht mehr mit ihm kommunizieren. Wenn die Welt aufhört, im Handel den Dollar zu benutzen, dann wird der Dollar an Wert verlieren und damit auch die Billionen an US-Schatzbriefen, die von anderen Ländern gehalten werden. Und diese Länder werden versuchen, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Könnt Ihr „Staatsschuldenkrise“ buchstabieren? Sieh unten…

Die Amerikaner sind emotionell nicht im Ukraine-Krieg geübt, denn wir haben keine Truppen, die in Leichensäcken zurückkommen (zumindest noch nicht). Viele haben vermutlich bemerkt, dass wir über $100 Milliarden in diesem Projekt versenkt haben und dass das, zusammen mit der vorher erwähnten Schuldenkrise, einen Keim der Verbitterung gepflanzt hat, da die Preise in den Supermärkten und an den Zapfsäulen noch mehr ansteigen, und dazu Massenentlassungen und wenn der Gerichtsvollzieher kommt und noch mehr Banken wackeln.

Natürlich könnte unser Projekt Ukraine-Krieg (basierend auf dem Psychospiel „Haut euch gegenseitig die Schädel ein!“) ganz schnell enden, wenn, wie berichtet, der Ukraine das Kanonenfutter und (trotz unserer ganzen Unterstützung) die Granaten ausgehen. Und was dann? Dann bleibt ein „Joe Biden“, der wie der größte Champignon-Loser der Geschichte aussieht. Dann passt auf, was in der Straße von Taiwan abgeht, wo die US Pazifikflotte in die größten schwimmenden Aschenbecher der Welt verwandelt werden könnte…

Habt Ihr das kapiert?

Und nun zu dem anderen Krieg. Der Krieg unserer Regierung gegen uns. Was kluge Reporter (Taibbi, Schellenberger) den „Industriellen Zensur-Komplex“ nennen, wurde ziemlich schön offengelegt. Jeder weiß, dass FBI, CIA, DHS und viele andere Behörden, zusammen mit den gekaperten Sozialen Medien, unermüdlich daran gearbeitet haben, die öffentliche Debatte zu wirklich jedem wichtigen Thema zu verwirren und durcheinanderzubringen. Das Seltsame ist, dass etwa der Hälfte der Amerikaner das anscheinend egal ist. Natürlich ist das die selbe Hälfte des Landes, die mit Überwachung, Zensur, politischer Verfolgung, Wahlbetrug, Impfpflicht und anderen Ausflügen in die Böswilligkeit kokettiert. Den Überbringern in den Mainstream-Massenmedien scheint ihre Rolle als Vollstrecker der Unwirklichkeit tatsächlich zu gefallen.

Diese degenerierte Boshaftigkeit hat zugenommen, seit ein gewisser Donald Trump vor Jahren die Bühne betreten hat. Das „Joe Biden“-Regime gaukelt vor, ihn endlich im Netz des Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, gefangen zu haben. Jetzt wird’s interessant. Da die Vorwürfe die reinste Luftnummer sind, besteht das eigentliche Ziel dieser Anklage, so betonen Tom Luongo und Martin Armstrong, Herrn Trump zu einer Missachtung in einer zivilrechtlichen Vorladung zu veranlassen, was den New Yorker Behörden ermöglichen würde, ihn einzusperren. Der Richter in diesem Fall wird Herrn Trump verbieten, sich über das Verfahren gegen ihn zu äußern, und wenn er dann das Maul aufreißt – was er mit Sicherheit tun wird – wird man ein Netz um ihn spannen und ihn in den Knast schleifen und versuchen, ihn dort auf unbestimmte Zeit festzuhalten, so wie man die Verdächtigen vom 6. Januar im Gefängnis von DC festhält. Das heißt, wenn die Bragg-Operation in New York City den ehemaligen Präsidenten aus dem Staat Florida herausholen kann, was nicht so einfach sein dürfte, da Gouverneur DeSantis angedeutet hat, dass er dies nicht zulassen will.

Was den Fall selbst anbelangt, so würde ein Richter mit etwas Selbstachtung das in einer Vorverhandlung wie einen sechs Tage toten Karpfen auf die geringste Aufforderung eines Verteidigers hin verwerfen – da er auf mehreren fadenscheinigen Neuerungen des Strafrechts beruht, ganz zu schweigen davon, dass er weit über die Verjährungsfrist hinausgeht. Wenn diese Widerlichkeit tatsächlich zu einem Verfahren führt, wird die Staatsanwaltschaft eine juristische Lachnummer für die Ewigkeit sein. Wenn sich die Geschworenen im Big Apple auf diesen Witz einlassen, wird der Fall sofort durch den Berufungsprozess bis zum Obersten Gerichtshof gehen.

Und wenn das Ganze wie ein schäbiger Jenga-Turm in sich zusammenfällt, lauern noch zwei weitere Verfahren gegen Mr. Trump. Die schwachsinnige Sache in Fulton County, Georgia, bei der das Verfahren der Grand Jury bereits durch eine Geschworenenvorsteherin kompromittiert wurde, die sich selbst als „Hexe“ bezeichnete und in der Presse das Maul aufgerissen hat; und die Operation des Bundesdistrikts DC, die von einem Sonderberater Jack Smith in der Angelegenheit der geheimen Papiere von Mar-a-Lago geleitet wird – ein weiterer aussichtsloser Fall, wenn man bedenkt, wie viele andere hohe Beamte derzeit in ähnliche Beschwerden verwickelt sind, gegen die noch keine offizielle Anklage erhoben wurde.

Klingt das nach einem Plan? Ja, es klingt wie ein Plan, um einen Bürgerkrieg zu schüren. Vor allem, wenn man all den anderen Mist bedenkt, dem unser Land von einer wildgewordenen Bürokratie, dem Regime, das sie vertritt, und seinen Legionen geisteskranker nützlicher Idioten, die den Frieden im ganzen Land stören, ausgesetzt ist. Wahrscheinlich ist sich mehr als die Hälfte der Amerikaner darüber im Klaren, dass das Rechtssystem von denselben Schurken unterwandert wurde, die auch die sozialen Medien und die staatlichen Wahlvorstände infiltriert haben. Sie haben die Schnauze gestrichen voll davon, zusammen mit all dem geistigen Gewichse um Transgenderismus, Rassendiskriminierung, Klimawandel und die Ukraine. Ich bin mir sicher, das bedeutet, dass uns ein aufregender Frühling und Sommer bevorstehen.