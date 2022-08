Es liegt in der Natur der Sache, dass die Goldene Milliarde die internationale Gemeinschaft in eine starre, von den USA festgelegte Hierarchie einteilt, in der Vasallen, die nach ihrer Pfeife tanzen, bestimmte „Privilegien“ gewährt werden (oder zumindest das Versprechen und/oder die Wahrnehmung dieser Privilegien in den Augen ihrer Bevölkerung), während der Rest rücksichtslos unter Druck gesetzt wird, sich ihren Forderungen zu unterwerfen.

Der russische Außenminister Lawrow prangerte die Goldene Milliarde des von den USA geführten Westens in einer Videoansprache am Samstag auf dem fünften Global Young Diplomats Forum an. Er sagte den angehenden Staatsvertretern: „Wir lehnen die neokoloniale, auf Regeln basierende Ordnung, die vom US-geführten Westen aufgezwungen wird, kategorisch ab. Diese Ordnung sieht eine rassistische Teilung der Welt in eine privilegierte Gruppe von Ländern vor, die von vornherein das Recht haben, alles zu tun, und den Rest der Welt, der verpflichtet ist, den Spuren dieser ‚goldenen Milliarde‘ zu folgen und ihren Interessen zu dienen.“ Das war die richtige Beschreibung, auf die nun kurz eingegangen werden soll.

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität hat die „Große Bifurkation“ hervorgebracht, die die globalisierte internationale Ordnung in drei Ebenen unterteilt: die systemische, die ideologische/weltanschauliche und die taktische. Die erste bezieht sich auf den globalen Wettbewerb zwischen der Goldenen Milliarde des von den USA geführten Westens und dem von den BRICS geführten Globalen Süden; die zweite betrifft den Kampf zwischen unipolaren Liberal-Globalisten (ULG) und multipolaren Konservativ-Souveränisten (MCS); während die letzte die zunehmend angespannten Beziehungen zwischen dem Establishment und den Populisten (deren Dynamik von Land zu Land unterschiedlich ist) umfasst.

Vor dem Hintergrund dieser das gesamte Spektrum umfassenden Paradigmenwechsel kann man die Weisheit hinter Lawrows jüngsten Worten besser verstehen. Die so genannte „regelbasierte Ordnung“ ist in Wirklichkeit nichts anderes als die willkürliche Anwendung doppelter Standards zur Durchsetzung amerikanischer strategischer Interessen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie die internationale Gemeinschaft in eine starre, von den USA festgelegte Hierarchie einteilt, in der Vasallen, die nach ihrer Pfeife tanzen, bestimmte „Privilegien“ gewährt werden (oder zumindest das Versprechen und/oder die Wahrnehmung dieser Privilegien in den Augen ihrer Bevölkerung), während der Rest rücksichtslos unter Druck gesetzt wird, sich ihren Forderungen zu unterwerfen.

Indien beispielsweise wurde von der Goldenen Milliarde als potenzielles Mitglied dieses exklusiven Clubs betrachtet, aber seine multipolare Führung wies stolz jeden Druck zurück, der auf sie ausgeübt wurde, Russland zu verurteilen und zu sanktionieren. Delhi betrachtete dies als eine inakzeptable Forderung, in einer Frage, die es als in seinem objektiven nationalen Interesse liegend betrachtet, einseitig nachzugeben. Deshalb hat Washington erst letzte Woche durch den Sprecher des Außenministeriums, Price, offen erklärt, dass es seine Politik der Einmischung in seine Beziehungen zu Moskau fortsetzen wird, was der Congressional Research Service in seinem jüngsten Bericht bestätigt hat.

Die Art und Weise, wie dieser Zivilisationsstaat missbraucht wird, ist unbestreitbar rassistisch, denn eine Clique mehrheitlich kaukasischer Länder unter der Führung des untergehenden unipolaren Hegemons respektiert diese nicht-westliche Großmacht nicht als die Gleichberechtigte, die sie in den Augen des internationalen Rechts ist. Vielmehr betrachten sie Indien als unwürdig für die gleichen Rechte, die jedem durch die UN-Charta zugestanden werden, was genau die gleiche Haltung ist, die sie gegenüber all den anderen Staaten des Globalen Südens haben, deren multipolare Führungen sich ebenfalls weigern, den Forderungen der USA nach einseitigen Zugeständnissen in Fragen von objektivem nationalem Interesse nachzugeben.

Diese Haltung ist nicht anders, als wenn ein kaukasischer Amerikaner einen seiner afroamerikanischen Landsleute misshandeln würde, indem er ihm seine wirtschaftlichen Rechte am Arbeitsplatz verweigert, ihn am Wahlrecht hindert und sogar mit Gewaltanwendung droht, wenn er sich weigert, sich dem von ihm geforderten Status zweiter Klasse zu unterwerfen, der völlig im Widerspruch zu seinen gesetzlichen Rechten steht. Jeder objektive Beobachter würde dies als rassistisch bezeichnen, und so ist es nur folgerichtig, dass er auch den ähnlichen Missbrauch der USA gegenüber den Staaten des Globalen Südens auf dieselbe Weise beschreiben sollte.

Schließlich ist die strukturelle Ungleichheit in den Beziehungen zwischen den beiden Parteien in diesen beiden Beispielen eindeutig: Die USA/der weiße Amerikaner weigern sich, Indien/Afrika-Amerikaner als die Gleichen zu respektieren, die sie in den Augen des Gesetzes sind, und entscheiden sich stattdessen dafür, sie aggressiv unter Druck zu setzen, damit sie auf Kosten der objektiven Interessen ihres Opfers ihren egoistischen Wünschen nachkommen. Es mag für diejenigen, die in der Goldenen Milliarde leben, schwierig sein, die bedauerliche Realität zu akzeptieren, dass ihre Vertreter jeden im Globalen Süden missbrauchen, aber dieser systemische Rassismus ist unbestreitbar und muss daher immer genau so angeprangert werden, wie es Lawrow gerade getan hat.