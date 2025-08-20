Russland hat die Ukraine NICHT überfallen

Paul Craig Roberts

Eine völlig durchsichtige Lüge wurde in der gesamten westlichen Welt zur Wahrheit gemacht. Die Lüge ist, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ich werde die tatsächliche Geschichte liefern, die leicht zu überprüfen ist.

Als Washington 2014 die ukrainische Regierung stürzte und eine Marionette einsetzte, verließ sich Washington auf die Banderiten, um die Regierung zu einer feindseligen Haltung gegenüber den russisch besiedelten Gebieten der Ukraine, wie der Krim und dem Donbass, zu drängen, die ursprünglich zu Russland gehörten. Ob die Banderiten, Anhänger von Stepan Bandera, nun Neonazis sind oder nicht, sie sind auf jeden Fall russenfeindlich.

Der Konflikt in der Ukraine begann 2014 mit Straßenübergriffen auf Russen im Donbass und Versuchen der Regierung, den Gebrauch der russischen Sprache zu verbieten und andere Verbote für die russischen Gebiete zu erlassen. Diese Angriffe auf der Straße weiteten sich bald zu Artillerieangriffen auf Städte im Donbass und zur Besetzung von Gebieten im Donbass durch ukrainische Milizen mit Nazi-Insignien aus. Um sich selbst zu schützen, bildete der Donbass zwei unabhängige Republiken – Luhansk und Donezk – und bildete Paramilitärs, um sich zu verteidigen.

2014 stimmten Donezk und Luhansk mit überwältigender Mehrheit dafür, wie die Krim wieder in Russland eingegliedert zu werden, doch Putin lehnte dies ab. Stattdessen verließ sich Putin auf das Minsker Abkommen, das die Ukraine und die unabhängigen Republiken unterzeichnet hatten und das Deutschland und Frankreich durchsetzen sollten. Das von Russland unterstützte Abkommen sah vor, dass der Donbass in der Ukraine verbleibt, aber eine gewisse Autonomie erhält, z. B. eine unabhängige Polizei und unabhängige Gerichte zum Schutz der Rechte der russischen Einwohner. Putin verließ sich naiverweise auf das Minsker Abkommen, von dem die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident später sagten, es sei dazu benutzt worden, Putin zu täuschen, während die USA eine große ukrainische Armee aufbauten und ausrüsteten.

Ende 2021 war diese Armee bereit, in den Donbass einzumarschieren, der zu einem großen Teil bereits von der Ukraine besetzt war, und den Donbass ohne jegliche Autonomie gewaltsam wieder in die Ukraine einzugliedern. Angesichts des Missbrauchs und der möglichen Abschlachtung des russischen Volkes versuchten Putin und sein Außenminister Lawrow zwischen Dezember 2021 und Februar 2022, ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit dem Westen zu erreichen, das die Ukraine von der NATO-Mitgliedschaft ausschließen und durch die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zur gegenseitigen Sicherheit beitragen würde. Das Biden-Regime, die NATO und die EU lehnten dies rundheraus ab. Der Konflikt folgte auf diese Ablehnung.

Als Russland die Zeichen der Zeit erkannte und nicht mehr ausweichen konnte, erkannte es die Donbass-Republiken offiziell an. Dadurch konnten Donezk und Luhansk Russland um Hilfe bitten, was Putin in letzter Minute und acht Jahre zu spät tat. Da Russland in den Donbass eingeladen wurde, ist es nicht einmal in den Donbass einmarschiert, geschweige denn in die Ukraine.

Putin bezeichnete die russische Intervention als „spezielle Militäroperation“, die sich auf die Räumung ukrainischer Truppen aus russischen Gebieten beschränkte. Sieben Monate nach der militärischen Intervention, am 30. September 2022, gliederte Russland die russischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson wieder in Russland ein. Die Bodenkämpfe beschränkten sich auf die Räumung ukrainischer Truppen aus Gebieten, die wieder zu Russland gehören.

Fragen Sie sich, wie und warum die Wahrheit durch eine Lüge ersetzt werden konnte? Die Antwort ist, dass diejenigen, die vom Krieg profitieren, die Kriegspropaganda liefern.

Die Antwort lautet, dass Propaganda ein Hindernis für die Verständigung und für eine friedliche diplomatische Lösung eines Konflikts darstellt, der leicht außer Kontrolle geraten und sich zu einem größeren Krieg ausweiten kann.

Die Propaganda, dass der Einmarsch des bösen Diktators und Kriegsverbrechers Putin in die Ukraine der erste Schritt zum Wiederaufbau des Sowjetimperiums ist, schränkt Trumps und Putins Fähigkeit ein, die Ost-West-Beziehungen auf eine weniger gefährliche Grundlage zu stellen. Die westlichen Hurenmedien schreien bereits, dass Trump die Ukraine verrät, dass Trump Europa verrät, dass Trump Wachs in Putins Händen ist. Diese und andere ignorante Slogans werden von den zionistischen Neokonservativen und dem US-Militär-/Sicherheitskomplex benutzt, um Keile zwischen Trump und seine Anhänger zu treiben. Die Amerikaner wurden 75 Jahre lang indoktriniert, Russland als Feind zu betrachten. Der Glaube ist institutionalisiert.

Fortschritte auf dem Weg zu friedlichen Beziehungen erfordern eine wahrheitsgetreue Berichterstattung und die Korrektur etablierter, falscher Überzeugungen. Kann dies erreicht werden, wenn die gut platzierten neokonservativen Unterstützer der US-Hegemonie ihre Interessen verteidigen und der Militär-/Sicherheitskomplex entschlossen ist, seine Macht und seinen Profit zu schützen? Von den Medien kann Trump wenig Hilfe erwarten. Naive Russen sollten sich nicht von ihren Hoffnungen auf eine Annäherung an den Westen hinreißen lassen. Mächtige Barrieren stehen den russischen Hoffnungen im Weg, und die Russen haben keine Möglichkeit, die Barrieren zu beseitigen. Es ist zweifelhaft, dass Trump sie hat.

Stellen Sie sich nun eine letzte Frage: Warum ist es PCR, der für den gesunden Menschenverstand und die Wahrheit plädiert? Warum sind es nicht die US-Außenpolitiker, der Kreml, die Chinesen, die russischen Medien, die westlichen Medien, die deutsche Regierung, die britische Regierung, die indische Regierung? Warum sind es nicht Trumps Unterstützer, die dafür plädieren? Ich bin nur eine Stimme, die von der Washington Post, CNN, Fox News, NPR, BBC, MSNBC, NY Times, Wall Street Journal, The Guardian und dem Rest der Hurenmedien und einer Fülle von Internetseiten, die von Kriegstreibern gesponsert werden, leicht als „Putin-Agent/Dummkopf“ niedergeschrien wird. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland wird viele Stimmen benötigen. Wo sind diese Stimmen?

Hinweis: Die Huren bei der BBC und die übrigen Medien berichten fälschlicherweise, dass Russlands Wiederherstellung der russischen Staatsbürgerschaft für die Krim, den Donbas, Saporischschja und Cherson illegal ist. Die Wiederherstellung der russischen Staatsbürgerschaft ist nach den internationalen Regeln der Selbstbestimmung völlig legal. Es gibt keine Bestrebungen von Seiten der Krim, des Donbas, Saporischschja und Cherson, in die Ukraine zurückzukehren.