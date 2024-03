Das russische Volk hat Blinken und dem Rest der Welt eine Lektion in Demokratie und Widerstand gegen Desinformation erteilt.

Die Russische Föderation hat trotz eines konzertierten Sabotageversuchs der westlichen Mächte eine beeindruckende Präsidentschaftswahl mit Zivilität und Effizienz durchgeführt.

Ein Land mit 143 Millionen Einwohnern und 112 Millionen Wahlberechtigten in einem riesigen geografischen Gebiet, das sich über elf Zeitzonen (von insgesamt 24 auf der Erde) erstreckt, ging an drei Tagen (15.-17. März) zu den Urnen, um die demokratische Beteiligung zu erleichtern.

Der russische Präsident Wladimir Putin wurde mit 88% der Stimmen wiedergewählt. Es waren die siebten Präsidentschaftswahlen in der Russischen Föderation, einem modernen Staat, der nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 gegründet wurde. Putin gewinnt eine sechste Amtszeit, die ihn bis 2030 an die Spitze des russischen Staates führen wird.

Die Wahlbeteiligung war mit 74 Prozent so hoch wie nie zuvor (67,5 Prozent bei den letzten Wahlen 2018). Putin erhielt dieses Mal deutlich mehr Stimmen als bei seinen vier vorherigen Wahlen.

Die Unglaubwürdigkeit der westlichen Propaganda ist atemberaubend. Die Behauptungen des Westens, eine solche Massendemonstration der demokratischen Macht Russlands sei „manipuliert“ oder eine „Farce“ gewesen, zeigen nur, wie verzweifelt russophob der Westen ist. Denn wenn das westliche Narrativ wahr wäre, würde das bedeuten, dass ganz Russland ein Volk von Dummköpfen ohne freien Willen ist.

Die USA und ihre NATO-Schergen haben ihr Bestes getan, um die russischen Wahlen zu sabotieren – und sind kläglich gescheitert.

Einerseits kam es zu einer Zunahme von Terroranschlägen in den an die Ukraine angrenzenden Regionen Russlands. Mehrere russische Zivilisten wurden durch Artilleriebeschuss und Drohnenangriffe auf Wahllokale in Belogorod, Saporoschje und Kherson getötet und verletzt. Ferner versuchten ukrainische Streitkräfte mit Unterstützung der NATO, die Grenze in den Regionen Brjansk und Kursk zu überschreiten.

Gleichzeitig gab es massive Bemühungen westlicher Kräfte, Sabotageakte durch Agenten innerhalb Russlands zu schüren.

Im Vorfeld der Wahlen wurde im Westen über die sogenannte „Noon Against Putin“-Demonstration gesprochen. Dieser sollte am letzten Wahltag stattfinden, wenn die Wahlkabinen mit Anti-Putin-Demonstranten überfüllt sein würden. Der Protest wurde von Julia Nawalnaja, der Witwe des im letzten Monat im Gefängnis verstorbenen CIA-Agenten Alexei Nawalny, initiiert.

Eine westliche Schlagzeile lautete: „Welle von Drohnen zielt auf Russland, während Opposition [sic] zu Massenprotesten am letzten Wahltag aufruft“.

In dem (inzwischen gelöschten) Bericht von France 24 hieß es weiter: „Die russische Opposition hat die Bevölkerung aufgerufen, am Mittag zu den Wahlen zu gehen, von denen sie hofft, dass sie eine legale Machtdemonstration gegen Putin sein werden“.

Man beachte, wie der Westen sich anmaßt, die russische „Opposition“ zu definieren, die in Wirklichkeit eine winzige Clique von Agenten und Opportunisten ist, die mit einem ehemaligen CIA-Agenten verbunden sind, dessen Witwe und andere Unterstützer im verwöhnten Exil in Berlin leben.

Wie sich herausstellte, war der sogenannte „Mittag gegen Putin“ kein High Noon, sondern ein Nicht-Ereignis. Eine von westlichen Geheimdiensten erfundene Psy-Ops-Schimäre, die von westlichen Medien als „Journalismus“ und „Berichterstattung“ an die Öffentlichkeit gebracht wurde.

Die Desinformationswelle, mit der der Westen versuchte, Russland und die Welt mit einem „pro-demokratischen Showdown“ zu bombardieren, erwies sich als riesige Antiklimax, als Täuschung der eigenen, unmöglich konstruierten Propaganda des Westens.

Auf der anderen Seite waren die Wellen von Drohnenangriffen und anderen Terroranschlägen in den Grenzregionen Russlands real genug. Dennoch schienen diese mörderischen Angriffe die russische Bevölkerung nur noch mehr dazu zu bringen, Putin und seine Politik der Niederschlagung der US-geführten NATO-Aggression in der Ukraine zu unterstützen.

Unglaublicherweise stellt die westliche Arroganz die Tötung russischer Zivilisten als eine legitime zusätzliche Form der „Unterstützung der Demokratie“ dar, d.h. als Förderung der Sabotage.

Es gab einige kleinere Vorfälle, bei denen Einzelpersonen versuchten, die Stimmabgabe in Wahllokalen zu fälschen. Diese Vorfälle waren jedoch im Vergleich zum gesamten Wahlprozess zu vernachlässigen.

Putin hat in seiner Siegesrede zu Recht darauf hingewiesen, dass eine Verunglimpfung der russischen Wahlen durch die westlichen Mächte zu erwarten ist. Was ist denn sonst zu erwarten? Es sind Feinde, die einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen.

Im Übrigen ist die offizielle westliche Sicht letztlich ohnehin irrelevant. Es gibt keinen Grund, sich durch eine solche Verunglimpfung beleidigt oder entschuldigt zu fühlen.

Wie Putin betonte, sind die Vereinigten Staaten am wenigsten qualifiziert, anderen Demokratie zu predigen, wenn sie offensichtlich nichts anderes als ein oligarchisches Marionettenspiel sind. Sogar ihr ehemaliger Präsident Jimmy Carter hat das zugegeben.

Was sagt es über die europäischen Eliten aus, wenn ihre nicht gewählten Bürokraten wie Ursula von der Leyen und Josep Borrell über 100 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern bereitstellen, um ein Neonazi-Regime in der Ukraine zu unterstützen, während die europäischen Arbeiter um Brot auf dem Tisch betteln müssen und die Landwirte in den Bankrott gehen?

Der knapp gewählte französische Präsident Emmanuel Macron wird von der Mehrheit seines Volkes verachtet, und dennoch treibt er rücksichtslos einen totalen Krieg zwischen der NATO und Russland voran, der zu einem nuklearen Flächenbrand eskalieren würde. Ist das westliche Demokratie? Nein, das ist eine elitäre Diktatur.

Am Tag, nachdem das russische Volk seine demokratische Stimme erhoben hatte, leitete der amerikanische Außenminister Antony Blinken am Montag einen sogenannten Gipfel für Demokratie in Südkorea. Es ist derselbe amerikanische Beamte, der am Völkermord in Gaza mitschuldig ist, wo mehr als 31.000 Menschen abgeschlachtet wurden.

Blinken sagte, es sei die Priorität der Vereinigten Staaten, die Desinformation zu bekämpfen, um die Demokratie zu verteidigen.

Kann man sich die Verblendung und Arroganz dieser amerikanischen Marionette vorstellen?

„Der Aufbau eines widerstandsfähigeren Informationsumfelds ist ein wesentliches nationales Sicherheitsinteresse der USA und eine dringende Priorität unserer Diplomatie“, sagte Blinken. Heute veröffentlicht das Außenministerium eine „demokratische Strategie“ mit Empfehlungen, die den Menschen helfen sollen, sich der Informationsmanipulation bewusst zu werden und ihr zu widerstehen“, fügte er hinzu.

Nun, das russische Volk hat Blinken und dem Rest der Welt gerade eine Lektion in Demokratie und Widerstand gegen Desinformation erteilt.