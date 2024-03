Galloways Sieg hat gezeigt, dass Antiimperialisten gewinnen werden, wenn wir den Pan-Linkismus ablehnen und eine Massenarbeiterkraft aufbauen

Wir, die wir das palästinensische Volk in seinem Freiheitskampf unterstützen und die danach streben, die US-Hegemonie zu beenden, die seine Unterdrückung möglich macht, haben im Moment genug Gründe, optimistisch zu sein. Der Weg zum Sieg für unsere Sache ist allein in den letzten Jahren so viel klarer geworden, und ständig gibt es Entwicklungen, die uns weitere Klarheit verschaffen.

Der Kampf ist so weit fortgeschritten, dass wir in groben Zügen erkennen können, wie wir den Sieg erringen können. Was wir tun müssen, ist, diese Signale, die uns die jüngsten Ereignisse gegeben haben, richtig zu interpretieren und die erforderlichen Aufgaben zu erfüllen.

Als George Galloway im letzten Monat das Rennen um den Einzug ins Parlament gewann, zeigte uns dies etwas, das ebenso wichtig ist wie die anderen Lehren, die Antiimperialisten aus den jüngsten Ereignissen gezogen haben. Es hat bewiesen, dass wir nicht nur eine Einheitsfront gegen die NATO und den Zionismus aufbauen müssen, wie es die Koalition “Rage Against the War Machine” getan hat. Wir müssen auch eine populäre Arbeiterpartei aufbauen. Eine Kraft, deren Mitglieder weit über die Mitglieder der RAWM oder anderer spezifischer Antikriegsformationen hinausgehen würden, weil sie nicht nur gegen den Krieg, sondern auch für die ArbeiterInnen ist. Das würde bedeuten, die Gewerkschaften einzubeziehen. Das würde bedeuten, die vielen antiimperialistischen Linken einzubinden, die sich bisher nicht dem Netzwerk angeschlossen haben, das RAWM repräsentiert. Es würde bedeuten, viele weitere Konservative und Libertäre einzubinden, die in letzter Zeit ein proto-antiimperialistisches Bewusstsein entwickelt haben. Es würde bedeuten, Verbindungen zu großen Teilen der ländlichen Massen herzustellen, damit die revolutionären Kräfte in den Städten nicht länger isoliert sind.

Galloway und die anderen in der Workers Party of Britain (WPB) haben das britische Äquivalent dieser Dinge getan, indem sie die gleiche massenorientierte Praxis wie die kommunistischen Mitglieder der RAWM verfolgt haben. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Antiimperialisten in den USA den richtigen Weg eingeschlagen haben, denn Galloways Umarmung einer solchen Strategie hat ihm den Sieg gebracht. Wie diese US-Kommunisten hat Galloway den Pan-Linkismus abgelehnt, die Ausrichtung, die sich darauf konzentriert, Einfluss innerhalb der Linken (oder dessen, was als “links” gilt) zu gewinnen. Er ist den Trotzkisten seines Landes nicht darin gefolgt, jeden zu desavouieren, den die linksliberale professionelle Managerklasse als unantastbar ansieht, eine Praxis, die dazu führt, dass die kommunistische Bewegung auf Dauer schwach bleibt.

Die Trot- und Trot-nahen Linken lehnen die Kommunistische Partei Großbritanniens kategorisch als marxistisch-leninistisch ab, weil sie die falsche Haltung zur Geschlechterfrage vertritt. Galloway hat jedoch mit der CPGB-ML zusammengearbeitet, weil er im Gegensatz zu den Trots ein gutes Gespür dafür hat, was nötig ist, um die Sache voranzubringen. (Er teilt auch die sozialkonservative Haltung der CPGB-ML, aber selbst wenn er das nicht täte, wäre es richtig, sich mit der Partei zu verbünden.) Als die Polizei beschloss, die CPGB-ML zur ersten Organisation zu machen, die sie wegen “Hassrede” anklagte, weil sie gegen den Zionismus protestierte, bestätigte dies, dass die Organisation, unabhängig von ihren Ansichten über Gender, unbestreitbar eine Bedrohung für die imperiale Ordnung darstellt. Für jemanden, der die Herrschaft des internationalen Monopolkapitals beenden will, ist die Haltung der GPGB-ML zur Geschlechterfrage nicht relevant dafür, ob jemand mit ihr zusammenarbeiten sollte.

Und für die linken Antiimperialisten, die von den Liberalen dazu verleitet wurden zu glauben, dass Gruppen wie die CPGB-ML ” reaktionär” sind, weil sie sozial konservativ sind: Denken Sie daran, dass reaktionäre Politik nicht unbedingt sozialer Konservatismus bedeutet.

Reaktionär zu sein bedeutet, sich gegen die Entwicklung der Geschichte zu stellen, was auf die CPGB-ML einfach nicht zutrifft. Die reaktionäre Position besteht in diesem Fall darin, gegen die Bündnisse zu sein, die notwendig sind, um die antiimperialistische Sache voranzubringen.

Wenn man verfolgt hat, wie die etablierte Linke in den USA auf den Aufstieg unserer eigenen Antikriegs-Einheitsfront reagiert hat, kann man leicht erkennen, wie dies auf unsere Bedingungen zutrifft. Und die Praxis, die es Galloway ermöglicht hat, das zionistische Establishment zu stören, besteht nicht nur in der Ablehnung trotzkistischer sektiererischer Reinheitspolitik. Es geht auch darum, eine Botschaft zu formulieren, die in der Lage ist, die breiten Massen anzusprechen, und nicht nur eine Clique, wie es die Trotzkisten tun.

Galloway hat an das Gefühl der Menschen appelliert, dass sie als Briten gemeinsame Interessen haben. Die linken Opportunisten, die ihn bekämpfen, haben argumentiert, dass diese Sprache von Natur aus “rechts” sei. (Hier propagieren die Trots einen nationalen Nihilismus, bei dem alle patriotischen Gefühle als “reaktionär” beschämt werden). Galloway hat seine außergewöhnlichen Redekünste eingesetzt, um die Menschen zur Solidarität mit den Palästinensern zu bewegen. Diejenigen, die versuchen, ihn von der “Linken” zu stürzen, haben eine Polemik zur Verteidigung des “Existenzrechts” Israels vorgebracht und gleichzeitig den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland damit verteidigt. Galloway hat eine aufrichtige Empörung über das Monopolkapital und seine Übel zum Ausdruck gebracht. Seine “sozialistischen” Gegner haben die koloniale Kriegsmaschinerie, die von der fortgesetzten Sparpolitik für die britischen Arbeiter abhängt, in Schutz genommen.

Es überrascht nicht, dass Galloway erfolgreich war, während diese Gegner in ihrer Position als marginale Anhängsel des neoliberalen Flügels der Labour Party geblieben sind. Obwohl sowohl die WPB als auch die pseudolinken Trots über den Kampf der Arbeiter sprechen, konnten die Menschen erkennen, dass die WPB der Ort ist, an dem wahre Hoffnung zu finden ist. Denn die WPB wird nicht vom liberalen Establishment kontrolliert, wie es die Trots sind. Die Kluft zwischen dem Erfolg von Galloways Partei und den mit Blairite verbündeten “Sozialisten” ist so groß, dass die Versuche der letzteren, Galloway zu diskreditieren, wie bittere Äußerungen verschleierter Eifersucht wirken.

So hat beispielsweise die trotzkistische Alliance for Workers’ Liberty (AWL) versucht, ihre Bemühungen, die Gewerkschaften gegen Galloway auszuspielen, mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass Galloway “in Bezug auf Israel-Palästina wirklich nicht links ist”. Das war ein perfektes Beispiel dafür, wie man die Frage aufwirft, denn diese Behauptung wurde aus dem Nichts heraus aufgestellt, ohne dass ein Versuch unternommen wurde, sie zu belegen. Und angesichts der Tatsache, dass Galloway den Völkermord an Gaza mit dem Holocaust verglichen und erklärt hat, dass “Israel” kein Existenzrecht hat, ist es möglich, dass diese Trottel dieses Narrativ einfach aus dem Nichts erfunden haben. Oder sie sehen seinen Antizionismus als das Problem an und versuchen, den liberalen Zionismus als die richtige “linke” Haltung darzustellen.

Ansonsten greifen sie Galloway an, weil er in seiner Rhetorik und bei bestimmten politischen Positionen eine konservative Tendenz hat. Das ist nur dann ein Problem, wenn es Ihnen nicht darum geht, die pro-palästinensische Bewegung voranzubringen, sondern Ihre politischen Konkurrenten niederzumachen. Galloway ist unbestreitbar eine wichtige positive Kraft für die pro-palästinensische Sache, wie aus den konzertierten Verleumdungsversuchen der Imperialisten gegen ihn hervorgeht. Aber weil die Trots die WPB als eine Bedrohung für das Monopol betrachten, das sie über den Bereich des Pan-Linkismus zu halten versuchen, stellen sie Galloways soziale Ansichten und Ästhetik als unverzeihliche Beleidigungen dar.

Das ist dasselbe, was die amerikanischen Pendants der britischen Trots mit allen authentischen Antiimperialisten machen. Sie zeigen auf, wie die Führer der Massenbewegung gegen den offiziellen Kodex der Linken verstoßen haben, und versuchen, sie aus dem Klassenkampf zu drängen, indem sie sie als Reaktionäre bezeichnen. All diese Verleumdungsversuche werden nichts daran ändern, dass diese “Linken” Werkzeuge des Staates sind, während diejenigen, die sie angreifen, die Interessen des Volkes vertreten. Die Pan-Linken arbeiten daran, die imperiale Ordnung zu stärken, sei es, indem sie imperialistische Kriege direkt unterstützen (wie die AWL) oder indem sie den Wettbewerb zwischen den Organisationen über das stellen, was für die revolutionäre Sache am besten ist.

Das Projekt, die Massen in eine kollektive Anstrengung zum Sturz des kapitalistischen Staates einzubinden, steht in den USA noch ganz am Anfang. Hier haben wir kürzlich eine Antikriegs-Einheitsfront aufgebaut, aber wir müssen noch die meisten revolutionär-kompatiblen Elemente außerhalb der Mitgliedsorganisationen dieser Front einbinden. Selbst in Großbritannien ist dieses Projekt noch unvollständig, da die WPB innerhalb der bürgerlichen “Demokratie” agiert und die Menschen noch nicht die für die Revolution erforderlichen Fähigkeiten erlangt haben. Wenn wir jedoch auf unseren jüngsten Erfolgen weiter aufbauen, werden wir den Sieg erringen. Wir konnten den “linken” Agenten der imperialen Ordnung bereits zeigen, dass es für sie unmöglich ist, den Diskurs zu kontrollieren, und in Großbritannien hat die Pseudolinke ihr Organisationsmonopol verloren. Jetzt ist es an der Zeit, den Kampf in seine nächste Phase zu führen und eine viel breitere und stärkere revolutionäre Kraft aufzubauen.