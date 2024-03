Warum die Vereinigten Staaten keine Demokratie sind und nicht reformiert werden können

Richard Hubert

Für die US-Demokratie zeichnen sich weiterhin graue Wolken am Horizont ab, schreibt Richard Barton.

Es mag sinnvoll sein, mit der Trump-Administration (2016-2020) zu beginnen, vor allem angesichts der Tatsache, dass er bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November wahrscheinlich ein Comeback feiern wird. Wie nahe stand er den Konzernen und den Superreichen und inwieweit vertrat er deren Willen?

Wie Eric Lipton in der New York Times feststellte, kam es während Trumps Präsidentschaft (2016-2020) zu einer “Verschmelzung von privaten Geschäftsinteressen mit Regierungsangelegenheiten”.

So wurde zum Beispiel der Milliardär und Investor Carl Icahn zum Sonderberater des Präsidenten ernannt. Interessanterweise unterlag er, da er kein offizieller Regierungsangestellter war, nicht den Vorschriften über Interessenkonflikte. Folglich behielt Icahn seine Mehrheitsbeteiligung an einer Ölraffinerie bei, während er sich für eine Regeländerung einsetzte, die seiner Raffinerie im Vorjahr mehr als 200 Millionen Dollar erspart hätte.

Machen wir eine Abkürzung und zeigen wir, wie plutokratisch Trumps Regierung war. Trumps Kabinett verfügte zusammen über ein größeres Privatvermögen als ein Drittel der amerikanischen Haushalte, und Icahn war reicher als sie alle zusammen.

Liz Kennedy vom Center for American Progress weist darauf hin, dass die Interessen von Unternehmen in der Lage sind, bei Wahlen mehr Geld auszugeben als die von Gewerkschaften oder öffentlichen Interessengruppen. Im Jahr 2014 gaben Unternehmensinteressen beispielsweise 1,1 Milliarden Dollar für Kandidaten und Ausschüsse in den Bundesstaaten aus, verglichen mit 215 Millionen Dollar, die Arbeitnehmergruppen ausgaben.

Wie viel politische Macht haben Unternehmen in den USA?

Leider unternimmt das US-Establishment angesichts der riesigen Geldmengen in der Politik, die den Lobbyisten einen weitaus größeren Zugang zu den Gesetzgebern verschaffen, als in liberalen Demokratien erlaubt sein sollte, nichts gegen das Problem.

Wie steht es mit dem viel gepriesenen Konzept der “checks and balances”? Das System wurde theoretisch so konzipiert, dass jeder Zweig der Regierung die Möglichkeit hat, Handlungen eines anderen Zweigs zu ändern oder ein Veto einzulegen, um zu verhindern, dass ein Zweig zu viel Macht erhält.

Aber die Geldfrage wurde bereits vom Obersten Gerichtshof behandelt. In seinen Entscheidungen wie Buckley gegen Valeo und Citizens United gegen FEC erklärte der Oberste Gerichtshof, dass politische Spenden und Ausgaben für die Lobbyarbeit eine Form der freien Meinungsäußerung darstellen und daher verfassungsrechtlich geschützt sind. Was für eine clevere Art, den Reichen zu viel Macht zu geben! In der Praxis sind kaum Kontrollen und Gegengewichte zu erkennen.

Kaum ein hochrangiger Politiker äußerte sich zu den Auswirkungen der oben genannten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs.

Eine der Ausnahmen war der ehemalige Präsident Jimmy Carter. Im Jahr 2015 wurde er in einer Radiosendung, dem Thom Hartmann Program, gefragt, was er von der Citizens United-Entscheidung von 2010 und der McCutcheon-Entscheidung von 2014 halte, beides Entscheidungen der fünf republikanischen Richter am Obersten Gerichtshof der USA. Diese beiden historischen Entscheidungen ermöglichen es, dass unbegrenzt viel geheimes Geld (auch aus dem Ausland) in politische und juristische Kampagnen in den USA fließen kann.

Präsident Carter erläuterte dies wie folgt: “Es verletzt das Wesen dessen, was Amerika zu einem großen Land gemacht hat, in seinem politischen System. Jetzt ist es nur noch eine Oligarchie mit unbegrenzter politischer Bestechung, die das Wesentliche ist, um die Nominierungen für das Präsidentenamt zu erhalten oder zum Präsidenten gewählt zu werden. Und dasselbe gilt für Gouverneure, US-Senatoren und Kongressmitglieder. Wir haben also gerade eine Unterwanderung unseres politischen Systems als Bestechung von Großspendern erlebt, die sich nach der Wahl Vorteile erhoffen und manchmal auch bekommen… Gegenwärtig sehen die Amtsinhaber, Demokraten und Republikaner, dieses unbegrenzte Geld als großen Vorteil für sich selbst an. Jemand, der bereits im Kongress sitzt, hat sehr viel mehr zu verkaufen.

Es wäre ein schwerwiegendes Versäumnis, das Verhalten derjenigen, die die Sendung leiten, nicht zu erwähnen. Nachdem er diese vernichtende Bemerkung gemacht hatte, wurde der ehemalige Präsident von der Sendung unterbrochen, obwohl die Erklärung von Carter der Anfang der Sendung hätte sein sollen, nicht ihr Ende. Es ist anzumerken, dass die Sendung nicht mit einer Einladung an ihn endete, zurückzukehren, um diese wichtige Angelegenheit eingehend zu diskutieren – etwas, wofür er mehr als qualifiziert ist. Wenn man die amerikanische Demokratie in den Medien nicht in Frage stellen kann, kann man einen deutlichen Eindruck über das Fehlen von Demokratie in den USA und die Voreingenommenheit der Medien gewinnen.

Während nur sechs Konzerne 90 Prozent der Medien in den USA kontrollieren (vor 37 Jahren waren es noch 60 Unternehmen), ist es interessant zu sehen, wie trotz der weit verbreiteten Gehirnwäsche gewöhnliche Amerikaner dem übermäßigen Einfluss der Konzerne kritisch gegenüberstehen. Im Jahr 2009, vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Citizens United vs. FEC, das die Beschränkungen für politische Ausgaben von Unternehmen aufhob, stimmten sogar 80 Prozent der Amerikaner der Aussage zu, dass große politische Spenden den Kongress daran hindern würden, die wichtigen Themen anzugehen, mit denen Amerika heute konfrontiert ist, wie die Wirtschaftskrise, steigende Energiekosten, die Reform des Gesundheitswesens und die globale Erwärmung.

Noch interessantere Informationen darüber, was die Amerikaner denken, lieferte Ben Norton, Gründer und Herausgeber des Geopolitical Economy Report, der zu dem Schluss kommt, dass die USA keine Demokratie sind. Er erinnert an eine Studie, die im vergangenen Jahr von einer Gruppe durchgeführt wurde, die sich Alliance of Democracies nennt und von der NATO unterstützt wird. Sie kam zu dem Ergebnis, dass 49 Prozent der Menschen in den USA ihre Regierung für eine Demokratie halten, während über 80 Prozent der Menschen in China ihre Regierung für eine Demokratie halten.

Norton stellt fest, dass China nach Ansicht der Menschen, die in dem Land leben, eine Demokratie ist, die USA hingegen nicht. Und dann fügt er hinzu: “Man kann keine funktionierende Demokratie haben, wenn man Milliardäre und große Unternehmen hat, die entscheiden können, wie die Regierung tatsächlich aussieht.”

Dann geht er auf einen wesentlichen Unterschied zwischen den politischen Systemen der USA und der Volksrepublik China ein. “In China mit seinem einzigartigen System des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen gibt es ein System, in dem die Arbeiterklasse von der Regierung vertreten werden kann, weil die Regierung nicht von Konzernen kontrolliert wird. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen der chinesischen und der US-amerikanischen Regierung”, so Norton.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Die bereits erwähnte Liz Kennedy ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, zu erkennen, dass die Konzerne, die die USA regieren, kein neues Phänomen sind. Einige historische Dokumente und Reden bestätigen dies voll und ganz.

Lesen wir nur einige davon, die in Senator Sheldon Whitehouse’s Buch Captured: The Corporate Infiltration of American Democracy. Amerikas Gründerväter erkannten die Gefahr der Vereinnahmung durch Unternehmen. Bereits 1816 warnte Thomas Jefferson die neue Republik davor, “die Aristokratie unserer monetären Unternehmen, die es bereits wagen, unsere Regierung zu einem Kräftemessen herauszufordern und den Gesetzen ihres Landes zu trotzen, schon bei ihrer Geburt zu zerschlagen”.

Fast ein Jahrhundert später sagte Präsident Theodore Roosevelt in seiner jährlichen Ansprache an den Kongress im Jahr 1907: “Das durch die Organisation von Unternehmen angehäufte Vermögen ist heute so groß und verleiht denjenigen, die es besitzen, eine solche Macht, dass es eine Notwendigkeit ist, dem Souverän – d.h. der Regierung, die das Volk als Ganzes vertritt – eine wirksame Kontrollbefugnis über die Verwendung dieses Vermögens durch die Unternehmen zu geben.”

Es ist wichtig, dass Präsident Roosevelt für das erste bundesweite Verbot politischer Spenden von Unternehmen verantwortlich war. Mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2010 ist dieses Verbot nicht mehr gültig.

Francis Fukuyama wird oft als Verfechter der vermeintlichen Tugenden der liberalen Demokratie angesehen. In seinem Buch The Origins of Political Order and Political Decay [1] (Die Ursprünge der politischen Ordnung und der politische Verfall) hat er die Missstände in der US-Demokratie diagnostiziert und die Frage nach Abhilfemaßnahmen aufgeworfen. Innerhalb des gescheiterten politischen Systems machte er die folgenden Punkte aus:

1) Riesige Geldmengen in der Politik, die den Lobbyisten einen weitaus größeren Zugang zu den Gesetzgebern verschaffen, als in liberalen Demokratien erlaubt sein sollte.

2) Die amerikanischen Konzerne befürworten den Freihandel und die offene Einwanderung – was man seiner Meinung nach als die Weltsicht des Wall Street Journal bezeichnen könnte.

3) Transnationale Konzerne, die die USA regieren, indem sie eine “Vetokratie” praktizieren, um die Durchsetzung des öffentlichen Interesses an der Politik zu verhindern.

4) Fütterung der Öffentlichkeit mit unwahren oder verzerrten Informationen. Er stellte 2017 fest, dass eine große Zahl amerikanischer Bürger den Mainstream-Medien wie der New York Times oder CNN keinen Glauben schenken würde.

5) Das System des Wahlmännerkollegiums und die Zusammensetzung des Senats, die es – diesmal den Republikanern – ermöglichen, die Macht zu behalten, obwohl sie sowohl auf nationaler als auch auf bundesstaatlicher Ebene weniger Wählerstimmen gewinnen.

6) Zu viele Entscheidungen werden auf dem Rechtsweg und nicht durch eine Abstimmung der Abgeordneten getroffen.

7) Die Vetokratie, d.h. die Existenz zu vieler Vetospieler, die eine politische Entscheidungsfindung sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen.

Offen gesagt, gibt es noch andere undemokratische Praktiken, die Fukuyama vielleicht absichtlich nicht oder nur teilweise behandelt hat. Daher ist man geneigt zu vermuten, dass sein Bild des gescheiterten Unternehmensstaates einige andere schwerwiegende Mängel aufweist. Dazu gehören die Briefwahl und die Wahl ohne Ausweis oder mit Ausweis ohne Foto. Schließlich verdient der Wahlbetrug große Aufmerksamkeit, wenn sogar 77 Prozent der Republikaner (nicht nur Donald Trump und Mike Johnson) glauben, dass er weit verbreitet ist. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass einige der mehr als 22 Millionen illegalen hispanischen Einwanderer bei den bevorstehenden Wahlen ohne Ausweis wählen werden. Höchstwahrscheinlich für Biden als Dank dafür, dass er die illegale Einreise in die USA ermöglicht hat.

Sieht Fukuyama irgendwelche wirksamen Lösungen, um das gescheiterte politische System in den USA zu reparieren? Seiner Ansicht nach gibt es zwei Gründe, warum es unmöglich ist, diese Verfallstendenzen umzukehren und das System in den USA zu reformieren. Der erste Grund: Politiker beider Parteien haben keinen Anreiz, sich vom Zugang zum Geld der Interessengruppen abzuschneiden, und die Interessengruppen wollen kein System schaffen, in dem Geld keinen Einfluss mehr kauft. Der zweite Grund: Reformer, die über den Verfall der Demokratie empört sind, haben die Verwendung von Wahlinitiativen ausgeweitet, um eine unempfängliche Regierung zu umgehen, während sich die normalen Bürger als unfähig erwiesen haben, eine große Anzahl komplexer politischer Entscheidungen zu treffen. Das Ergebnis war, dass die Lücke von gut organisierten Gruppen von Aktivisten gefüllt wurde, die nicht repräsentativ für die Öffentlichkeit als Ganzes waren.

Weitergehende interne Auswirkungen der Unternehmensmacht

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Präsident George W. Bush zwischen 2001 und 2003 die Einkommensverteilung wissentlich auf den Kopf gestellt hat, indem er Steuersenkungen in Höhe von 1,35 Billionen Dollar einführte, die den Wohlhabenden enorme Vorteile verschafften. All dies wurde mit vermeintlich logischen Begründungen in Bezug auf Fähigkeiten und Bildung begründet. [2] Ein noch tieferes Verständnis des Problems liefert den Hintergrund der Veränderungen zugunsten der Reichen innerhalb von etwa 30 Jahren, bevor Präsident Obama 2008 an die Macht kam. Unter Bezugnahme auf Ha-Joon Chang, einen Spezialisten für Entwicklungsökonomie, kann man darauf hinweisen, dass beispielsweise die Gehälter amerikanischer CEOs exorbitante Höhen erreicht haben, wobei die heutigen CEOs etwa zehnmal so viel verdienen wie ihre Pendants in den 1960er Jahren. [2] Damals erhielten sie 30- bis 40-mal so viel wie der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters. Heute beträgt die durchschnittliche CEO-Vergütung (Gehälter, Boni, Renten und Aktienoptionen) in den Vereinigten Staaten das 300- bis 400-fache der durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung (Löhne und Sozialleistungen). Interessant ist, dass in Westeuropa und Japan die Managergehälter viel niedriger sind. In China erhalten die Vorstandsvorsitzenden gerade einmal das 3-6fache des Durchschnittslohns eines Arbeiters.

Einige der aktuellsten Daten zur wirtschaftlichen Ungleichheit in den USA stammen aus dem neuen Buch von Matthew Desmond, Poverty, by America. Die wichtigsten Punkte verdienen es, gewürdigt zu werden. Die Hauptlinie seiner Argumentation läuft darauf hinaus, zu untersuchen, warum sich die Armutsquote in den USA seit einem halben Jahrhundert nicht verbessert hat. In den letzten 50 Jahren hat sich die Armutsquote (11-12 Prozent) kaum verändert. Er vermutet, dass viele Amerikaner und Unternehmen davon profitieren, dass zig Millionen Menschen so wenig haben. Die Banken verdienen jedes Jahr Milliarden mit Überziehungsgebühren. Die Unternehmen können ihren Arbeitnehmern niedrige Löhne zahlen und bei den Sozialleistungen sparen.

Was die Reallöhne anbelangt, so sind die Löhne vieler Amerikaner heute ungefähr so hoch wie vor 40 Jahren.

Eine weitere Anomalie ist, dass die Bundesregierung im Jahr 2020 53 Milliarden Dollar für direkte Wohnbeihilfen für Bedürftige ausgab. Im selben Jahr gab sie jedoch über 193 Milliarden Dollar für die Unterstützung von Hausbesitzern aus. Im Jahr 2020 lebten 18 Millionen Menschen in großer Armut. Zu dieser Kategorie gehörten Menschen mit einem Jahreseinkommen von weniger als 6.380 Dollar oder vierköpfige Familien, die mit weniger als 13.100 Dollar auskommen mussten.

Das Vermögensgefälle zwischen den Rassen ist so groß wie in den 1960er Jahren. Im Jahr 2019 verfügte der weiße Durchschnittshaushalt über ein Nettovermögen von 188.200 Dollar, der schwarze Durchschnittshaushalt dagegen über 24.100 Dollar. Dies zeigt, dass Corporate America die endemischen Probleme der Rassenungleichheit nicht gelöst hat.

Ein weiteres Maß für den sozialen Verfall ist der Zustand der US-Infrastruktur. Um zu verdeutlichen, wie schlecht es um sie bestellt ist, geben wir Beispiele, die Donald Trump in seinem Buch Crippled America zitiert. [3] Das erste Beispiel über die Flughäfen ist ein Zitat von Präsident Biden, der zu dieser Zeit Vizepräsident war: “Wenn ich jemandem die Augen verbinde und ihn um zwei Uhr morgens zum Flughafen in Hongkong bringe und frage: ‘Was glaubst du, wo du bist?’, würde er sagen: ‘Das muss Amerika sein. Es ist ein moderner Flughafen.’ Aber wenn ich Ihnen die Augen verbinde und Sie zum La Guardia Airport in New York bringe, würden Sie denken: ‘Ich muss in einem Dritte-Welt-Land sein.

Die zweite Bemerkung stammt von Trump selbst über die eklatante Vernachlässigung der Brücken in den Vereinigten Staaten. Trump kommentierte: “Die Infrastruktur dieses Landes fällt auseinander. Nach Angaben von Ingenieuren ist eine von neun Brücken in diesem Land strukturell mangelhaft, etwa ein Viertel von ihnen ist bereits funktional veraltet und fast ein Drittel von ihnen hat ihre Lebensdauer überschritten.”

Es überrascht nicht, dass die obigen Beschreibungen in krassem Gegensatz zu dem jüngsten Bericht des amerikanischen Medienmoderators Tucker Carlson über einen kurzen Besuch in Moskau stehen. Dominic Mastrangelo, ein Mitarbeiter von The Hill, der über Medien und Politik berichtet, hob die folgenden Äußerungen von Carlson hervor:

“Was sehr schockierend, sehr beunruhigend war, war die Stadt Moskau, in der ich noch nie gewesen war … sie war so viel schöner als jede andere Stadt in meinem Land”, sagte er und nannte die russische Hauptstadt “so viel sauberer und ästhetisch schöner – ihre Architektur, ihr Essen, ihr Service – als jede andere Stadt in den Vereinigten Staaten.”

Die Frage, die noch zu beantworten ist, lautet: Warum gibt es in den USA so viel Ungleichheit, Armut und Verwahrlosung? Es ist nicht nur die Gier der Unternehmen, sondern auch die Außenpolitik der Unternehmen. Es ist bekannt, dass die US-Bundesverschuldung vor allem aufgrund der amerikanischen Einmischung und der Kriege in der ganzen Welt auf 33,17 Billionen Dollar im Jahr 2023 angestiegen ist.

Größere externe Auswirkungen von Unternehmensmacht

Einmischung in Tschetschenien:

Um die Herrschaft der Konzerne in den USA zu verstehen, muss man einen Blick auf die Außenpolitik der USA werfen. Eine der ersten Einmischungen der USA nach dem Zusammenbruch der UdSSR war die Unterstützung der tschetschenischen Separatisten. Das Ziel war, wenn auch nicht offiziell erklärt, der Zerfall der Russischen Föderation und der Zugang zu ihren riesigen Bodenschätzen.

Wie wir wissen, beschuldigte Präsident Putin die US-Geheimdienste, “Terroristen” in Russland direkt zu unterstützen. In Oliver Stones Dokumentarfilm Die Putin-Interviews aus dem Jahr 2017 äußerte sich Putin wie folgt: “Als die Probleme in Tschetschenien und im Kaukasus auftauchten, haben die Amerikaner diese Prozesse leider unterstützt. Wir gingen davon aus, dass der Kalte Krieg vorbei sei, dass wir transparente Beziehungen hätten, mit dem Rest der Welt, mit Europa und den USA, und wir zählten sicherlich auf [ihre] Unterstützung, aber stattdessen mussten wir erleben, dass die amerikanischen Geheimdienste [diese] Terroristen unterstützten…”

Die Konferenz von Rambouilet und die Bombardierung Serbiens:

Eine weitere Beteiligung der USA fand auf dem Balkan statt. Der ehemalige australische Premierminister Malcolm Fraser und Cain Roberts machen in ihrem Buch keinen Hehl daraus, dass sie einige vertrauliche Details preisgeben. [4] Zunächst einmal war die US-Außenministerin Madeleine Albright, die für ihre suprematistische Behauptung bekannt ist, dass “Amerikaner es verdienen, zu führen, weil sie weiter sehen können als andere Menschen”, maßgeblich an der Organisation der Konferenz von Rambouillet beteiligt, die den Vereinigten Staaten und der NATO grünes Licht für die Bombardierung Serbiens im Jahr 1999 geben sollte. Sie hatte die starke Unterstützung von Präsident Bill Clinton und dem britischen Premierminister Tony Blair. Berichten zufolge glaubte sie, dass vier oder fünf Tage der Bombardierung den serbischen Staatschef Milosevic zum Einlenken bewegen würden. Tatsächlich dauerte die Bombardierung 78 Tage, in denen einige Vorstädte ausgelöscht wurden.

Streng genommen waren die in Rambouillet formulierten Bedingungen so hart, dass kein serbischer Führer sie hätte akzeptieren können. Darüber hinaus strich das US-Außenministerium 1998 die Kosovo-Befreiungsarmee von seiner Liste der terroristischen Organisationen.

Malcolm Fraser und Cain Roberts verweisen auf William Shawcross, der in Deliver Us From Evil die USA beschuldigt, die ethnische Säuberung der Serben in der Krajina durch die Kroaten unterstützt zu haben. Dies war die größte ethnische Säuberung auf dem Balkan, der 250.000 Menschen zum Opfer fielen. Seltsamerweise wurde sie von der NATO und dem Westen kaum erwähnt und nie verurteilt.

Warum eine solch barbarische Aktion gegen Serbien durchgeführt wurde, bleibt die entscheidende Frage. Nun, wie manche sagen, die Wahrheit ist das, was uns nicht gesagt wird. In diesem Fall kann man vermuten, dass das Hauptziel darin bestand, den letzten europäischen Verbündeten Russlands außerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) auszuschalten.

Der wahre Hintergrund des Einmarsches der USA in Afghanistan:

Es ging nur um Gas und Öl. Jahre vor dem Einmarsch der USA im Jahr 2001 wurde den Taliban-Funktionären in Texas ein roter Teppich ausgerollt, und es wurde ihnen eine Bonanza von Dollars versprochen, wenn ein geplantes Pipeline-Projekt durchgeführt würde. Doch als sich die Taliban weigerten, die Bedingungen der USA zu akzeptieren (die Verhandlungen mit der Firma Unocal scheiterten an den lästigen Transitgebühren), wurde eine militärische Option ins Spiel gebracht. Im Juli 2001 wurde auf dem Gipfel der Gruppe der Acht in Neapel beschlossen, dass die USA die Taliban bis Oktober desselben Jahres ausschalten würden. Der Krieg in Afghanistan wurde der Öffentlichkeit als Reaktion auf die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 verkauft, und das ist die Version, die heute offiziell aufrechterhalten wird. Wie heuchlerisch kann man sein?

Ironischerweise haben die undemokratischen USA weder ihr Öl und Gas bekommen noch ihre Marke “Demokratie” verpflanzt. Nach 20 Jahren der Besatzung Afghanistans mussten die USA schließlich in Schande abziehen.

Invasion des Irak:

Aus Details, die im Rahmen des Freedom of Information Act erlangt wurden, erfahren wir, dass in den Jahren 2001-2003 Pläne für eine Invasion des Irak in die Wege geleitet wurden, um den enormen Ölreichtum des Landes zu kontrollieren, bevor der Vorwurf des Besitzes von Massenvernichtungswaffen (MVW) durch Saddam Hussein vollständig formuliert war. Obwohl keine stichhaltigen Beweise für den Besitz von Massenvernichtungswaffen im Irak erbracht werden konnten, wurde der Krieg der Öffentlichkeit als ein Krieg zur Verhinderung der Herstellung und des Einsatzes solcher Waffen verkauft. Alle Hauptbefürworter des Krieges gaben sich apokalyptisch. So erklärte Donald Rumsfeld, der US-Verteidigungsminister (2001-2006), zu den vermuteten Massenvernichtungswaffen: “Wir wissen, wo sie sind.” Rumsfeld behauptete auch: “Innerhalb einer Woche oder eines Monats könnte Saddam seine Massenvernichtungswaffen an Al-Qaida übergeben.” Tony Blair klang ebenso alarmistisch und kategorisch und sagte: “Saddam verfügt über chemische und biologische Waffen, die innerhalb von 45 Minuten eingesetzt werden könnten.”

All diese Behauptungen der amerikanischen und britischen Regierungschefs haben sich später als Lügen und Unwahrheiten herausgestellt.

Auch Francis Fukuyama ist in seinen Kommentaren zum Irak-Krieg unfair. Er spricht über das ehrgeizige Projekt der USA, Saddam Hussein zu stürzen und die Demokratie im Irak und im Nahen Osten einzuführen. Kein Wort darüber, dass Saddam keine Massenvernichtungswaffen hatte. [5] Peinlicherweise war es der australische Premierminister John Howard, ein enger Verbündeter von George W. Bush, der zugab, dass Öl der Hauptgrund für die Invasion des Irak 2003 war.

Der Forscher Raymond Hinnebush hat das Dilemma des Westens im Zusammenhang mit dem irakischen Ölhandel treffend beschrieben. Ich möchte ihn zitieren:

“Während die konservativen Golfmonarchien aufgrund ihrer sicherheitspolitischen Abhängigkeit von den USA und ihren westlichen Investitionen ein gemeinsames Interesse mit dem Westen daran hatten, einen stabilen, unpolitisierten Zugang zu Öl zu moderaten Preisen sicherzustellen, hatte der Irak kein solches Interesse. Natürlich brauchte der Irak dringend Einnahmen und musste sein Öl zu Preisen verkaufen, die die Verbraucher zahlen würden; aber Saddams Drohung, die Bedingungen für den Ölverkauf von einer günstigen Politik des Westens im arabisch-israelischen Konflikt abhängig zu machen, brachte die US-Politiker in die Zwickmühle zwischen zwei mächtigen, widersprüchlichen innenpolitischen Forderungen – nach billigem Benzin und der Förderung der Interessen Israels. Es ging also nicht um den Zugang zu Öl, sondern um den Zugang zu Washingtons Bedingungen, nicht zu Saddams. [6]

Die gegenwärtige Situation in der Welt ist immer weniger zu Gunsten der Vereinigten Staaten. Die USA sind in unterschiedlichem Maße in Konflikte verwickelt, die enorme finanzielle Unterstützung und Ausgaben erfordern. Zu den wichtigsten Konflikten, in die sie verwickelt sind, gehören Taiwan gegen China, der Nahe Osten und der Konflikt in der Ukraine. Sie hat ihren Einfluss in Saudi-Arabien verloren, das derzeit mit Russland zusammenarbeitet. Was die Ukraine betrifft, so ist jedem vernünftigen Menschen klar, dass selbst mit den vom Kongress blockierten mehr als 60 Milliarden Dollar keine Aussicht besteht, Russland zu besiegen. Ein schwacher Trost sind Behauptungen, dass 90 Prozent der vorgesehenen US-Militärhilfe in Form von Aufträgen und Arbeitsplätzen für den militärisch-industriellen Komplex in die USA zurückfließen werden. Unter diesen Umständen ist der französische Regierungschef Emmanuel Macron verzweifelt und schlägt vor, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken.

Trotz der Entstehung einer multipolaren Welt gibt das US-Establishment die Idee der Weltherrschaft nicht auf. Im Oktober 2023 erklärte Außenminister Antony Blinken: “Die USA haben nicht die Absicht, die Vorherrschaft in der Welt aufzugeben. Sie [die Welt] braucht immer noch die amerikanische Führung.”

Und erinnern wir uns daran, was der republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024, Donald Trump, in seiner letzten Präsidentschaftskampagne sagte. Seine zufälligen Gedanken waren wie folgt:

“Wir sind einzigartig unter den Nationen der Welt, und wir sollten führen, nicht folgen. Gewinnen, nicht verlieren. Amerika ist das führende Land in der freien Welt. Wir haben uns das Recht verdient, uns zu rühmen und deutlich zu machen, dass wir bereit und willens sind, alles zu tun, was notwendig ist, um dieses Land und die Freiheit überall auf der Welt zu verteidigen.” [3]

Haben wir Grund zu der Annahme, dass er jetzt anders denkt?

In der Tat bleiben die grauen Wolken am Horizont für die amerikanische Demokratie bedrohlich.

