Russland ist heute freier als die „freie Welt“

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Amerikaner und die Menschen in Großbritannien, Europa, Kanada und Australien haben jahrzehntelang gehört, dass sie in der „freien Welt“ leben. Diese Welt stand im Gegensatz zur sowjetischen Welt, in der die bürgerliche Freiheit durch interne Pässe, durch Strafen für Kritik an den Behörden und für Meinungsverschiedenheiten mit dem Narrativ und durch von einem Diktator erlassene Verordnungen anstelle von Gesetzen durch gewählte Vertreter ersetzt wurde.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass es heute die westliche Welt ist, die die Merkmale aufweist, die dem Leben unter sowjetischer Herrschaft zugeordnet wurden – interne Covid-Pässe, Zensur für das Aussprechen der Wahrheit, und jetzt, heute (14. November 2021), hat der Kanzler von Österreich, einem „freien Land“, ein Drittel der österreichischen Bürger unter Hausarrest gestellt. Sie werden ab morgen (Montag) eingesperrt.

Der Hausarrest von Millionen österreichischer Staatsbürger wird von der österreichischen Gestapo vollstreckt. Der österreichische Innenminister Karl Nehammer brüstete sich: „Ab morgen muss jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, wissen, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann.“

Das erinnert an das stalinistische Russland! Und das gilt nicht nur für Österreich. Australiens Regierung hat die „Covid-Pandemie“ genutzt, um eine diktatorische Regierung zu etablieren, die mit jedem Tag nazistischer aussieht. Kanada scheint nur einen oder zwei Schritte hinterher zu sein. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat gewarnt, dass in diesem Winter außerordentliche Maßnahmen zur Eindämmung von Covid bevorstehen. Damit meint er, dass das deutsche Volk außerordentlichen Kontrollen unterworfen werden soll.

Selbst in den USA versucht die Marionette des Weißen Hauses, Joe Biden, alle Arbeitgeber dazu zu zwingen, ihre Mitarbeiter zu impfen oder zu entlassen. Er stößt dabei auf den Widerstand einiger Bundesgerichte und einiger republikanischer Gouverneure. Die Amerikaner sind als einziges bewaffnetes westliches Volk in der Lage, sich gegen den Umsturz der US-Verfassung durch die Exekutive zu wehren, wenn sie dazu angeleitet werden, und Bidens Anordnungen sind ein Grund für sein Amtsenthebungsverfahren und seine Amtsenthebung.

Wenn man sich das Verhalten der westlichen Regierungen im Allgemeinen ansieht, ist es legitim zu fragen: „Wo ist die freie Welt?“ Was bedeutet es, frei zu sein, wenn Bürger bestraft werden, weil sie sich weigern, sich einem medizinischen Eingriff zu unterziehen, der einen Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze und die US-Verfassung darstellt? Wie können Menschen, die gezwungen werden, frei sein?

Tatsache ist, dass die gesamte „freie Welt“, einschließlich der USA, viel freier wäre, wenn wir von Russland regiert würden. In Russland hat Präsident Putin klargestellt, dass die Impfung eine persönliche Entscheidung ist und es keinen Zwang auf den Einzelnen geben kann, wie es im Westen der Fall ist.

Die „freie Welt“ respektiert nicht nur nicht mehr die Freiheit, sondern auch nicht mehr die Wissenschaft und die Fakten. Wissenschaftler und Mediziner haben eindeutig festgestellt, dass die Impfung nicht vor dem Virus schützt und die geimpfte Person nicht daran hindert, das Virus weiterzugeben. Gegenwärtig sind es die Geimpften, nicht die Ungeimpften, die in den Krankenhäusern an einer Vielzahl von Ursachen sterben.

Der „Impfstoff“ hat nicht nur schwerwiegende und tödliche Nebenwirkungen, wie die Meldesysteme für Nebenwirkungen in den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich zeigen, sondern es gibt inzwischen auch eindeutige Beweise dafür, dass der „Impfstoff“ das natürliche Immunsystem zerstört. Die Folge ist, dass die Geimpften nicht nur an den Nebenwirkungen des Impfstoffs sterben, sondern auch an einer ganzen Reihe von Krankheiten, die das geschädigte menschliche Immunsystem nicht mehr bekämpfen kann.

Es ist bekannt, dass kaum ein Kind durch Covid in schädlicher Weise beeinträchtigt wird. Aber wir wissen, dass Kinder durch den „Impfstoff“ geschädigt werden. Warum also hat die korrupte FDA die Impfung für Kinder zugelassen, die sie nicht brauchen, sondern durch sie geschädigt und getötet werden?

Erleben wir lediglich die inkompetenten Fachleute eines verfallenden Westens, oder werden wir Zeugen eines Völkermords, der durch die Sorglosigkeit der westlichen Völker und die von ihren zügellosen Herrschern orchestrierte Angst ermöglicht wird?