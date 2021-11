Irland, das zu 93 % geimpft ist, hat wieder eine „partielle Abriegelung“, einschließlich einer nächtlichen Ausgangssperre, eingeführt

Inmitten der vierten Infektionswelle, die das hochgeimpfte Irland heimsucht, hat die Regierung am Dienstag neue Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid eingeführt – zu einem Zeitpunkt, an dem viele befürchten, dass das Land noch vor Weihnachten auf eine landesweite Abriegelung zusteuern könnte.

Die neuen Maßnahmen treten am Freitag in Kraft, obwohl die Regierung bestätigt hat, dass mindestens 93 % der irischen Bevölkerung (über 5 Millionen Menschen) vollständig geimpft sind. Damit gehört Irland zu den am meisten geimpften Ländern der Welt, und dennoch explodieren die Infektionsraten, ähnlich wie im Vereinigten Königreich, in Israel und seit kurzem auch in Österreich, weiter.

Cases in Ireland are up 275% in the past month even with vaccine passports and 94% of everyone over 18 at least partially vaccinated, yet somehow politicians and media outlets continue to get away with gaslighting that vaccine passports can end the pandemic pic.twitter.com/MbDLk8FzdA