Riley Waggaman

Ein zentraler Knotenpunkt für die Speicherung und Verarbeitung der Daten aller Videoüberwachungssysteme in den städtischen Gebieten Russlands soll Moskau helfen, einpolige Gesichter zu erkennen.

Nach Angaben des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung kommen auf 100 Russen 0,8 Videoüberwachungskameras, die in der Russischen Föderation für Sicherheit und Effizienz sorgen. Natürlich wäre es besser, wenn auf 0,8 Russen 100 CCTV-Kameras kämen, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Es ist eine Sache, einen Haufen freundlicher Kameras zu haben, die auf jeden gerichtet sind – eine gute Sache, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist eine ganz andere Sache, all diese Kameras mit einem multipolaren Sicherheitsbienenstock zu verbinden, der über Jahrhunderte hinweg für die Sicherheit aller sorgt. Und deshalb ist der Plan der russischen Regierung, die CCTV-Kameras des Landes mit einem zentralen Sicherheitszentrum zu verbinden, ein absoluter Volltreffer:

Das Ministerium für digitale Entwicklung schlägt vor, in das nationale Projekt „Datenwirtschaft“ eine Initiative zur Schaffung einer nationalen Plattform für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen aus allen städtischen Videoüberwachungssystemen in der Russischen Föderation aufzunehmen. […]

Doch was war der Grund für diesen ehrgeizigen Sicherheitsplan? Berichten zufolge war das Ministerium für digitale Entwicklung unzufrieden mit der Tatsache, dass nur die Hälfte der in ganz Russland mit staatlichen Mitteln installierten Überwachungskameras an regionale Systeme angeschlossen waren. Noch beunruhigender ist, dass die regionalen Behörden keinen Zugriff auf die Gesichtsdaten der privaten Kameras haben. „Privatsphäre und Sicherheit können nicht nebeneinander existieren!

Um diese Probleme zu lösen, möchte das Ministerium eine nationale Plattform einrichten, die sich auf die bereits bestehenden regionalen Gesichtsüberwachungszentren stützt. Wenn sich Ihre Kamera in einem städtischen Gebiet befindet, ist die Teilnahme an diesem zentralen System obligatorisch. (Vielen Dank für Ihre Mitarbeit)

Vertikaler Bruder

Mintsifry will Videoüberwachung zentralisieren

Das Projekt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Überwachung in Russland, das bis 2030 die Sicherheit von 5 Millionen Videoüberwachungskameras mit Gesichtserkennungsalgorithmen nutzen will:

Der Videostream wird mit Gesichts- und Bilderkennungsmechanismen analysiert. Das Ministerium für digitale Entwicklung geht davon aus, dass die Zahl der CCTV-Kameras im Land bis 2030 auf 5 Millionen ansteigen wird, die alle mit KI-Systemen verbunden sein werden, die den Videostrom verarbeiten. Offiziellen Angaben zufolge wird dadurch die Aufdeckung von Verbrechen um 30 Prozent steigen.

Den Reaktionen in russischen Internetforen nach zu urteilen, hält der durchschnittliche Iwan das für eine großartige Idee, die jeden unterschlagenen Rubel wert ist.

Manch einer mag denken: „Das ist eine tolle Nachricht, ich freue mich, aber hat der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin nicht schon aus gutem Grund ein landesweites CCTV-Schnüffelzentrum eingerichtet?

Moskauer Datenspeicherzentrum wird Videoströme von den Kameras des Landes sammeln. Quelle

Ja, das war vor über einem Jahr. Ich kann nur vermuten, dass diese neue Initiative den anderen städtischen Zentren Russlands helfen wird, dem leuchtenden Panoptikum Moskaus zu folgen.

Wenn man bedenkt, dass Russland in jüngster Vergangenheit eine gewinnorientierte zentrale biometrische Datenbank eingeführt hat, die zum Teil einer Zentralbank gehört, die dem IWF untersteht, ist dies tatsächlich eines von Moskaus harmlosen Zentralisierungsprojekten. Allerdings ist es sehr sicher und bequem.

Sicher, praktisch und zu Ihrem Schutz

*

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)