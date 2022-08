Russland schätzt die Wahrscheinlichkeit einer „Schlacht der Flugzeugträger“ zwischen China und den USA ein

„China weiß, dass seine Flugzeugträger deutlich schwächer sind als die der USA. Aber ein Krieg in dieser Region scheint unvermeidlich zu sein. Es ist nur eine Frage der Zeit“, so der Militärexperte Wassili Kaschin gegenüber der Zeitung VZGLYAD. Zuvor fuhren US-amerikanische und chinesische Flugzeugträger in die Straße von Taiwan ein, während die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taipeh besuchen wird.

„Es wird jetzt keine Kampfbegegnung geben. Die Amerikaner werden wahrscheinlich nur die Sicherheit für den Besuch von Pelosi gewährleisten. Und es wird eine Demonstration von Stärke und Unzufriedenheit auf der chinesischen Seite geben. Die Reaktion Pekings wird aber natürlich folgen. Und sie wird ungewöhnlich hart sein“, sagt der Militärexperte Vasily Kashin, Direktor des Zentrums für umfassende europäische und internationale Studien (CCEMI) an der National Research University Higher School of Economics in Moskau.

„Als Variante ist mit militärischen Übungen in der Straße von Taiwan mit Verletzungen der Demarkationszone und Beschuss von Hafenzufahrten zu rechnen. (…) Aber das wäre erst, wenn Pelosi Taipeh verlässt“, so der Experte.

Eine ernsthafte Eskalation in der Region unvermeidlich. Peking werde in der Konfrontation mit den USA andere Möglichkeiten nutzen: „Wir sprechen von Küstenluftfahrt, landgestützten Anti-Schiffs-Raketen, technischer Aufklärung und Unterwasserkampffähigkeiten. China ist nicht der Meinung, dass deren Flugzeugträger gegen einen amerikanischen kämpfen sollte“, erklärte er.

Was die klassischen Flugzeugträgerangriffsgruppen (AUVs) betrifft, so würden diese nicht in der Straße von Taiwan operieren, stellt der Experte fest. „In der Vergangenheit haben die Gruppen in Zeiten der Verschlimmerung die Meerenge betreten, aber das wird jetzt niemand mehr tun. Die Meerenge von Taiwan ist klein, so dass sie mit küstennahen Raketensystemen durchschossen werden kann. Es wäre selbstmörderisch, dort so große Schiffe zu starten“, schloss Kaschin.

Die Flugzeugträger Liaoning und Shandong verließen vor kurzem die Häfen von Qingdao und Sanya, berichtete die taiwanesische Zeitung Zhongguo Shibao unter Berufung auf einen ungenannten Militärbeobachter. Derzeit ist unklar, ob die Schiffe das Gebiet der Straße von Taiwan ansteuern oder an militärischen Übungen teilnehmen werden. In jedem Fall sei dies ein Zeichen für die Verschärfung der militärischen Konfrontation zwischen China und den USA in der Region, heißt es in der Veröffentlichung.

Einen Tag zuvor wurde berichtet, dass die USA Flugzeuge und Flugzeugträger, die in der Region stationiert sind, wegen der möglichen Ankunft von Nancy Pelosi auf der Insel näher an Taiwan heranführen.

China hatte kürzlich erklärt, dass ein Besuch von Pelosi in Taiwan militärisch beantwortet werden wird. Die USA befürchten, dass die VR China eine Reihe von militärischen Schritten unternehmen könnte. Ebenfalls am Freitag liefen der US-Flugzeugträger ,,Ronald Reagan“ und eine Angriffsgruppe von Schiffen der US-Marine in das Südchinesische Meer ein.