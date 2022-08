Russland setzt US-Inspektionen seines Atomwaffenarsenals im Rahmen des neuen START-Vertrags aus

Während die Welt mit jedem Tag näher an einen DefCon-1-Austausch herankommt, kann man im Falle eines morgigen russischen Starts nicht wissen, wie viele Sprengköpfe und Interkontinentalraketen Putin loslässt (nicht dass er so viele bräuchte). Der Grund dafür ist, dass Russland die USA am Montag darüber informiert hat, dass es die amerikanischen Inspektionen seiner Atomwaffenstandorte im Rahmen des 2010 geschlossenen Vertrags über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung strategischer Offensivwaffen (New START) vorübergehend aussetzt.

„Am 8. August 2022 hat die Russische Föderation die Vereinigten Staaten auf diplomatischem Wege offiziell darüber informiert, dass unser Land seine Einrichtungen vorübergehend von den Inspektionen im Rahmen des New START-Vertrags ausnimmt“, teilte das russische Außenministerium in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dies betreffe auch „Einrichtungen, die für Demonstrationen im Rahmen des Vertrags genutzt werden können“.

Laut Anadolu betonte die Erklärung, dass die Maßnahmen einen „vorübergehenden Charakter“ hätten, aber jeder wisse, dass es in dieser Welt nichts Dauerhafteres gebe als ein „vorübergehendes“ Regierungsmandat.

Sie fügte hinzu, dass die Ausnahmeregelungen im Falle einer „Lösung der bestehenden Probleme und Fragen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Inspektionstätigkeiten im Rahmen des Vertrags“ sofort aufgehoben werden würden.

Der erste Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen, START I, wurde 1991 zwischen den USA und der UdSSR unterzeichnet, als es noch viele Tausend Atomsprengköpfe gab, und trat 1994 in Kraft.

Im Jahr 2010 unterzeichneten der damalige US-Präsident Barack Obama und der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew ein Nachfolgeabkommen namens New START, in dem eine Obergrenze von maximal 1.550 stationierten Sprengköpfen und 700 Raketen festgelegt wurde, einschließlich Inspektionen zur Überprüfung der Einhaltung des Abkommens.

Wenige Tage bevor das Abkommen am 5. Februar 2021 auslaufen sollte, einigten sich die beiden Länder darauf, es um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Diese Verschleierungstaktik Russlands erinnert an die Tiefen des Kalten Krieges, als jeder russische Nuklearschritt in Geheimhaltung gehüllt war, und das bedeutet eindeutig, dass es Zeit für eine Fortsetzung von „Spione wie wir“ ist.