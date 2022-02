Russland-Ukraine-Konflikt: So könnte das Szenario eines russischen Angriffs aussehen! (VIDEO)

Noch nie zuvor in den letzten zehn Jahren rasselten die Säbel in Europa so laut, wie Anfang 2022.

Seit Wochen schon reden US- und EU-Politiker sowie westliche Mainstreammedien mit künstlich geschürten Spannungen einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland beziehungsweise der NATO mit der Russischen Föderation herbei.

Dabei vertritt jeder seine eigenen Interessen: vor allem die USA wollen die Nord Stream 2-Pipeline stoppen, über die russisches Gas bis nach Deutschland transportiert wird. Vielmehr beabsichtigen sie den Europäern ihr Fracking-Gas aufs Auge drücken.

Russland hingegen, das seit Jahren von den immer neuen, in die NATO aufgenommenen Ländern, eingekreist wird, verlangt völlig zu recht einen dementsprechenden Sicherheitspuffer. Einen „cordon de sécurité.“

Dennoch stellt sich für viele die Frage, wie im Fall der Fälle die russischen Streitkräfte tatsächlich einen Angriff auf ihr Nachbarland durchführen würden?

Ich habe dazu ein mögliches Szenario recherchiert, das unter anderem aus Geheimdienstberichten stammt!