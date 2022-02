Systemfrage: Wieder einmal schaffen überschwänglicher Optimismus und Doppeldeutigkeit ein falsches Gefühl von “Hoffnung”

Im Nachfolgenden die Übersetzung des Artikels Once Again, Exuberant Optimism and Doublespeak Are Creating a False Sense of “Hope” von Gary D. Barnett. Gerade weil sich viele anfangen “zurück zu lehnen”, da die Proteste vorgeblich “Wirkung zeigen”. Aber wir müssen uns bei allem Gewahr sein, dass Nichts so ist wie es erscheint. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen nicht nur die offensichtlichen Frontfiguren bloßstellen, sondern insbesondere die Strippenzieher und damit das System per se ans Licht zerren.

Die Menschen sind nicht an der Wahrheit interessiert, Dafar. Sie interessieren sich für das, was sie in Sicherheit wiegt. Sie sind daran interessiert, dass man sich um sie kümmert. Sie sind daran interessiert, dass eine Geschichte erzählt wird… Mächtige Männer haben Momente großer Verzweiflung, von denen das gemeine Volk nichts wissen will. – Melina Marchetta, Quintana von Charyn

Optimismus ist eine wunderbare Eigenschaft, wenn dieser von Wissen, Fakten und Wahrheit begleitet wird, aber Optimismus, der unter dem Vorwand falscher Hoffnung gelebt wird, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. In dieser “modernen” Welt der massenhaften Unwissenheit aufgrund geplanter intellektueller Veralterung und kollektivistischen Denkens wird Optimismus zu einer unehrlichen