Russland umwirbt muslimische Länder als strategische eurasische Partner

Von Pepe Escobar

Alles, was im komplexen Prozess der eurasischen Integration von Bedeutung ist, war wieder einmal in Astana im Spiel, als die – umbenannte – kasachische Hauptstadt Gastgeberin der sechsten Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) war.

Die Teilnehmer waren die Staats- und Regierungschefs von Russland und Weißrussland (EAEU), Westasien (Aserbaidschan, Türkei, Irak, Iran, Katar, Palästina) und Zentralasien (Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan).

China und Vietnam (Ost- und Südostasien) nahmen auf der Ebene der Vizepräsidenten teil.

CICA ist ein multinationales Forum, das sich auf die Zusammenarbeit für Frieden, Sicherheit und Stabilität in ganz Asien konzentriert. Der kasachische Präsident Tokajew teilte mit, dass CICA gerade eine Erklärung verabschiedet hat, um das Forum in eine internationale Organisation umzuwandeln.

Die CICA hat bereits eine Partnerschaft mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) geschlossen. In der Praxis wird es also bald Seite an Seite mit der SCO, der EAEU und natürlich BRICS+ zusammenarbeiten.

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran war ein wichtiges Thema auf der CICA, insbesondere nachdem der Iran als Vollmitglied in die SCO aufgenommen wurde.

Präsident Raeisi betonte in seiner Ansprache auf dem Forum den entscheidenden Begriff des entstehenden „neuen Asiens“, in dem „Konvergenz und Sicherheit“ nicht mit den Interessen hegemonialer Länder vereinbar sind und jeder Versuch, unabhängige Nationen zu destabilisieren, Ziele und Konsequenzen jenseits nationaler Geografien hat und in Wirklichkeit auf die Stabilität und den Wohlstand regionaler Länder abzielt.

Für Teheran ist es nach all den Jahrzehnten des „maximalen Drucks“, den der Hegemon ausgeübt hat, von entscheidender Bedeutung, ein Partner bei der Integration der CICA innerhalb eines Labyrinths von panasiatischen Institutionen zu sein.

Ferner eröffnet dies dem Iran, wie Raeisi bemerkte, die Möglichkeit, von der „wirtschaftlichen Infrastruktur Asiens“ zu profitieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin war vorhersehbarerweise der Star der Veranstaltung in Astana. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Putin von „allen“ bei der CICA vertretenen Nationen unterstützt wird.

Zu den hochrangigen bilateralen Gesprächen mit Putin gehörte auch der Emir von Katar: Jeder, der in Westasien etwas zu sagen hat, möchte mit dem „isolierten“ Russland sprechen.

Putin forderte eine „Entschädigung für den Schaden, der den Afghanen in den Jahren der Besatzung zugefügt wurde“ (wir alle wissen, dass das Imperium des Chaos, der Lügen und der Plünderung dies ablehnen wird) und betonte die Schlüsselrolle der SCO bei der Entwicklung Afghanistans.

Er erklärte, dass Asien, „wo neue Machtzentren immer stärker werden, eine große Rolle beim Übergang zu einer multipolaren Weltordnung spielt“.

Er warnte: „Vor dem Hintergrund der Volatilität der Energie- und Lebensmittelpreise in der Welt besteht eine reale Gefahr von Hungersnöten und großen Schocks.“

Außerdem forderte er das Ende eines Finanzsystems, das die „goldene Milliarde“ begünstigt, die „auf Kosten anderer lebt“ (an dieser „Milliarde“ ist nichts „golden“: eine solche Definition von Reichtum trifft bestenfalls auf 10 Millionen zu).

Und er betonte, Russland tue alles, um „ein System gleicher und unteilbarer Sicherheit zu schaffen“. Genau das, was die hegemonialen imperialen Eliten völlig aus dem Häuschen bringt.

„Angebot, das man nicht ablehnen kann“ beißt ins Gras

Das sich abzeichnende Nebeneinander von CICA, SOZ und EAEU ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Teile des komplexen eurasischen Puzzles zusammenfügen.

Die Türkei und Saudi-Arabien – theoretisch treue militärische Verbündete des Imperiums – brennen darauf, der SOZ beizutreten, die kürzlich den Iran als Vollmitglied aufgenommen hat.

Dies verdeutlicht die geopolitische Entscheidung Ankaras und Riads, sich der imperialen Russophobie- und Sinophobie-Offensive energisch zu entziehen.

Erdogan hat als Beobachter auf dem jüngsten SOZ-Gipfel in Samarkand genau diese Botschaft ausgesandt. Die SCO erreicht bald den Punkt, an dem nicht nur die „RICs“ (Russland, Indien, China) in den BRICS (die bald zu BRICS+ erweitert werden sollen), sondern wohl auch die wichtigsten Akteure in den muslimischen Ländern an einem Tisch sitzen und wichtige Entscheidungen im Konsens treffen werden: Iran, Pakistan, Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und Katar.

Dieser sich entwickelnde Prozess, der nicht ohne ernsthafte Herausforderungen ist, zeugt von dem konzertierten Bestreben Russlands und Chinas, die Länder des Islams als wichtige strategische Partner bei der Gestaltung der multipolaren Welt nach dem Westen einzubeziehen. Nennen wir es eine sanfte Islamisierung der Multipolarität.

Kein Wunder, dass die anglo-amerikanische Achse völlig versteinert ist.

Und nun ein anschauliches Beispiel für all das oben Gesagte – die Art und Weise, wie es sich auf den Energiemärkten abspielt: das bereits legendäre Opec+-Treffen in Wien vor einer Woche.

In der – kollektiven – Entscheidung, die Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, war eine tektonische geopolitische Verschiebung eingebaut.

Das saudische Außenministerium veröffentlichte eine sehr diplomatische Note mit einer verblüffenden Information für diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen können.

Praktisch gesehen hatte die Combo hinter dem Teleprompterleser in Washington die für die Mafia typische Drohung ausgesprochen, Riad keinen „Schutz“ mehr zu gewähren, wenn die Entscheidung über die Ölkürzungen vor den US-Zwischenwahlen getroffen würde.

Nur dieses Mal hat das „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, nicht angeschlagen. Die OPEC+ traf eine gemeinsame Entscheidung, angeführt von Russland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nachdem sich Putin und MBS bekanntermaßen gut verstehen, war es an Putin, den Präsidenten der VAE, Scheich Zayed – oder MBZ, den Mentor von MBS – in dem beeindruckenden Konstantinovsky-Palast in St. Petersburg zu empfangen, der auf Peter den Großen zurückgeht.

Es handelte sich um eine Art informelle Feier der Tatsache, dass die OPEC+ mit einem einzigen Schachzug ein strategisches Debakel der Supermächte in Bezug auf die Geopolitik des Erdöls heraufbeschworen hatte, das das Kaiserreich ein Jahrhundert lang kontrolliert hatte.

Jeder erinnert sich, wie die US-Neokonservativen nach der Bombardierung, Invasion und Besetzung des Irak im Jahr 2003 damit prahlten, „wir sind die neue OPEC“.

Nun, jetzt nicht mehr. Und der Schritt musste von den Russen und den „Verbündeten“ der USA am Persischen Golf kommen, obwohl jeder damit gerechnet hatte, dass dies an dem Tag geschehen würde, an dem eine chinesische Delegation in Riad landet und darum bittet, die gesamte Energie, die sie benötigen, in Yuan zu bezahlen.

Die OPEC+ hat den Bluff der Amerikaner durchschaut und die Supermacht auf dem Trockenen sitzen lassen. Was werden sie also tun, um Riad und Abu Dhabi zu „bestrafen“? Das CENTCOM in Katar und Bahrain anrufen, um ihre Flugzeugträger zu mobilisieren und einen Regimewechsel herbeizuführen?

Sicher ist, dass die straußischen/neokonservativen Psychopathen in Washington den hybriden Krieg weiter ausbauen werden.

Die Kunst der „Verbreitung von Instabilität“

In St. Petersburg machte Putin in seiner Rede vor der MBZ deutlich, dass es die OPEC+ – angeführt von Russland, Saudi-Arabien und den VAE – ist, die jetzt das Tempo vorgibt, um die „globalen Energiemärkte zu stabilisieren“, damit sich Verbraucher und Anbieter „ruhig, stabil und zuversichtlich“ fühlen und Angebot und Nachfrage „im Gleichgewicht“ sind.

An der Gasfront machte der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Alexey Miller, auf der Russian Energy Week deutlich, dass Russland Europa immer noch vor einem schwarzen Energieloch „retten“ kann.

Nord Stream (NS) und Nord Stream 2 (NS2) könnten in Betrieb genommen werden, doch müssten alle politischen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, bevor mit den Reparaturarbeiten an den Pipelines begonnen werden könne.

In Bezug auf Westasien sagte Miller, dass bereits Erweiterungen für Turk Stream geplant seien, sehr zur Freude Ankaras, das sich zu einer wichtigen Energiedrehscheibe entwickeln möchte.

Parallel dazu ist es völlig klar, dass der verzweifelte Versuch der G7, eine Ölpreisobergrenze zu verhängen – was einer Ausweitung der Sanktionen auf den globalen Energiemarkt gleichkommt – ein aussichtsloses Unterfangen ist.

Etwas mehr als einen Monat vor dem G20-Gipfel auf Bali konnte sich der indonesische Finanzminister Sri Mulyani Indrawati nicht deutlicher ausdrücken: „Wenn die Vereinigten Staaten Sanktionen mit wirtschaftlichen Instrumenten verhängen, schafft das einen Präzedenzfall für alles“ und verbreitet Instabilität „nicht nur für Indonesien, sondern für alle anderen Länder“.

Inzwischen richten alle Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit ihr Augenmerk auf Russland. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran entwickelt sich nun parallel zum Bündnis zwischen Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten als entscheidende Vektoren der Multipolarität.

In naher Zukunft werden sich all diese Vektoren zwangsläufig zu etwas vereinen, das idealerweise eine Überorganisation sein sollte, die in der Lage ist, die Top-Story des 21. Jahrhunderts zu managen: die Eurasien-Integration.