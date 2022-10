Warum die Globalisten-Elite die Georgia Guidestones im Jahr 2022 zerstören musste

Die Georgia Guidestones waren ein mysteriöses Denkmal, auf dem zehn „Gebote“ für ein „Neues Zeitalter der Vernunft“ eingemeißelt sind. Das erste Gebot? Die Weltbevölkerung unter 500 Millionen Menschen zu halten. Bereit für eine weitere unheimliche Tatsache? Die Urheber des sogenannten amerikanischen Stonehenge sind immer noch ein „Geheimnis“… außer für diejenigen, die sich auskennen. In diesem Video sehen wir uns die zahlreichen Merkmale dieses Monuments an, seine dunkle Botschaft, die zu einer neuen Weltordnung aufruft, und erklären, warum die okkulte Geheimgesellschaft, die es gebaut hat, beschlossen hat, dass 2022 das Jahr ist, in dem es abgerissen werden soll.

Die Georgia Guidestones bestehen aus vier massiven Platten aus blauem Pyramidengranit, sind 20 Fuß (ca. 6 m) hoch und bilden ein geheimnisvolles Wahrzeichen in Elberton County, Georgia. Das Wahrzeichen war zwar seltsam genug, um schon von Weitem Aufmerksamkeit zu erregen, doch der auf den Steinen eingravierte Text war von größtem Interesse. Auf den Granitplatten waren zehn „Gebote“ oder „Richtlinien“ in acht verschiedenen Weltsprachen eingraviert.

Oben auf dem Bauwerk ist eine kürzere Botschaft in den Schriften von vier alten Sprachen eingraviert: Babylonisch, klassisches Griechisch, Sanskrit und ägyptische Hieroglyphen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vier letztgenannten alten Sprachen in den Lehren okkulter Geheimgesellschaften wie den Freimaurern und den Rosenkreuzern, auf die wir später eingehen werden, von großer Bedeutung sind.

Diese Leitfäden berühren Themen, die mit der „Neuen Weltordnung“ in Verbindung gebracht werden, darunter massive Entvölkerung, eine einzige Weltregierung, die Einführung einer neuen Art von Spiritualität und Anspielungen auf die Kontrolle der menschlichen Fortpflanzung und Eugenik. Es war jedoch der allererste Leitfaden, der die Guidestones so umstritten machte:

Die Menschheit soll unter 500.000.000 Menschen bleiben und im ständigen Gleichgewicht mit der Natur stehen.

Um eine Bevölkerung von weniger als 500 Millionen zu erreichen, muss die Menschheit um etwa 94 % reduziert werden. Deswegen wurden die Guidestones als konkreter Beweis für das Interesse der Eliten an einer massiven Entvölkerung angesehen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Jeder, der in den letzten Jahren aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass die Elite auf dieses Thema fixiert ist.

Bill Gates wurde dabei erwischt, wie er zugab, dass er hofft, dass Impfstoffe und Geburtenkontrolle die menschliche Bevölkerung reduzieren.

Und Gates ist nicht allein. Das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung von Klaus Schwab hat seine Pläne für die Menschheit deutlich gemacht. Schwabs rechte Hand, Yuval Noah Harari, erklärte kürzlich, dass das WEF die große Mehrheit der menschlichen Bevölkerung als nutzlos und überflüssig betrachtet.

Harari zufolge haben die sogenannten „gewöhnlichen Menschen“ zu Recht Angst vor einer Zukunft, in der sie „überflüssig“ gemacht werden. Diese Ängste sind berechtigt, so Harari, der im Namen der Eliten sprach und bestätigte: „Wir brauchen die große Mehrheit von euch einfach nicht.“

Hararis Äußerungen sind zutiefst beunruhigend, denn wenn man sie in den Kontext mit Äußerungen anderer WEF-Berater wie Bill Gates und Jane Goodall stellt, wird klar, dass die „Gebote“ der Georgia Guidestones von einer globalen Elite befolgt werden.

Es ist fast so, als ob sie ein Skript direkt von den Granitplatten der Georgia Guidestones ablesen würden.

Und wenn Sie sich fragen, wer die wenigen Glücklichen sein werden, die die große Entvölkerung überleben, hat das WEF eine Antwort für Sie. Überraschung, Überraschung: Es ist die globale Elite, die das Massenaussterben dank einer, wie Yuval Harari es nennt, „technologischen Arche Noah“ überleben wird.

Damit gehören die Guidestones der Geschichte an. Bevor wir erklären, warum sie zerstört wurden, lohnt es sich, einen Blick auf die Zerstörung zu werfen.

Im Laufe der Jahre erregte das Wahrzeichen viel Aufmerksamkeit, sowohl von denen, die es verehrten, als auch von denen, die es hassten. Tatsächlich war das Monument Schauplatz seltsamer Rituale und Versammlungen heidnischer und okkulter Gruppen – oft an astronomisch bedeutsamen Tagen. Es war auch das Ziel von Vandalismus, da bei zahlreichen Gelegenheiten satanische Symbole und Botschaften gegen die Neue Weltordnung auf das Bauwerk gesprüht wurden.

Am 6. Juli 2022 wurde dann gegen 4 Uhr morgens ein Sprengsatz von „Unbekannten“ gezündet.

Durch die Explosion wurde eine der Platten in Schutt und Asche gelegt und der Schlussstein schwer beschädigt. Nach der Detonation wurde ein Auto beim Verlassen des Tatorts gefilmt. Das Georgia Bureau of Investigation teilte in einer Erklärung mit, dass es die Explosion zusammen mit dem Elbert County Sheriff’s Office untersucht.

Einige Stunden später wurde das Gebäude aus „Sicherheitsgründen“ vollständig abgerissen.

Während das echte Stonehenge nach 5000 Jahren immer noch steht, hat das amerikanische Stonehenge mit seinen Wegweisern für eine neue Weltordnung kaum 40 Jahre überdauert.

Wer hat also den Bau der Guidestones angeordnet? Wer gab den Befehl, sie abzureißen? Und vor allem: Warum?

Im Jahr 2013 sagte Wyatt Martin, der Mann, der die Vereinbarung über das Denkmal mit vermittelt hat:

Ich habe diesem Mann einen Eid geschworen, und den kann ich nicht brechen. Niemand wird es je erfahren.

Für diejenigen, die sich auskennen, waren die Hinterleute der Guidestones nie ein „Geheimnis“. Sie haben sich immer im Verborgenen gehalten.

Das Pseudonym des geheimnisvollen Mannes, auf den sich Wyatt Martin bezog, war „R.C. Christian“. Dies ist eine ziemlich unverhohlene Anspielung auf Christian Rosenkreuz, den legendären Gründer des Rosenkreuzerordens, auch bekannt als Orden des Rosenkreuzes (R.C.) – eine Geheimgesellschaft, die die Rolle einer verborgenen Hand spielte und das Weltgeschehen über Jahrhunderte hinweg stark beeinflusste.

Alles an diesem Denkmal wies direkt auf die okkulte Elite und die Geheimgesellschaften hin, die ihre Philosophie begründen. Das Denkmal ist zwar verschwunden, die Ideale der Neuen Weltordnung, die dahinter stehen, jedoch nicht. Diese Ideale gibt es schon seit Jahrhunderten.

Im 21. Jahrhundert haben sich die Dinge jedoch geändert.

Während die Massen einst völlig ahnungslos gegenüber der Agenda der globalen Elite waren, hat das Informationszeitalter ein Massenerwachen bewirkt. Jetzt stoßen die Pläne der okkulten Elite auf zunehmenden Widerstand und Rückschlag.

Das bringt uns zu dem Grund, warum die Guidestones zerstört und ihre globalistische Botschaft ausgelöscht wurden. In einem Zeitalter der irreführenden und verwirrenden Propaganda waren die Guidestones einfach zu klar, zu prägnant und zu verdammend.

Die wahren Absichten der globalistischen Elite – einschließlich Weltregierung, Entvölkerung und Eugenik – waren buchstäblich in Stein gemeißelt, für alle zu sehen.

Deswegen wurden die Guidestones abgerissen. Die Elite will nicht mehr, dass wir von ihren langfristigen Zielen für die Menschheit erfahren.

Nicht gewählte globale Eliten, angeführt von Bill Gates und dem Weltwirtschaftsforum, setzen alle Gebote der Georgia Guidestones in die Tat um.

Heutzutage versuchen sie, ihre wahren Absichten hinter mehreren Schichten von Gefasel, Geschwätz, Konzernsprache und Propaganda zu verbergen, um die Massen im Dunkeln zu lassen, wo sie glauben, dass sie hingehören.

Die Guidestones sind zwar nicht mehr da, aber die zehn „Gebote“ oder „Leitfäden“, die auf den Granitwänden eingraviert sind, werfen weiterhin ein Licht auf die dunklen Taten der Elite und erklären ihre wahre Agenda.

Es ist wichtig, dass wir diese wichtigen Informationen weitergeben und so viele Menschen wie möglich aufwecken. Dies ist der einzige Weg, um diejenigen zu besiegen, die eine neue Weltordnung mit allem, was dazu gehört, einführen wollen.