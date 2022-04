Russland und China festigen ihre Beziehungen und erklären gemeinsam, dass Bidens Sanktionen gegen Russland „illegal“ sind.

Radio Free Asia berichtete über das jüngste Treffen zwischen Russland und China. Bidens bisheriges Vorgehen hat die beiden Länder gestärkt und sie einander näher gebracht.

Russland und China haben am Mittwoch ihr Bündnis weiter gefestigt und „illegale“ internationale Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf dessen Einmarsch in der Ukraine verurteilt. Die Minister hatten einen ausführlichen Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine, teilte das russische Außenministerium in einer Erklärung nach den Gesprächen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi in der östlichen Provinz Anhui am Mittwoch mit.

Der Leiter des russischen Außenministeriums informierte seinen chinesischen Amtskollegen über den Fortschritt der militärischen Sonderoperation … und die Dynamik des Verhandlungsprozesses mit dem Kiewer Regime, hieß es in der Erklärung. Beide Seiten wiesen auf den kontraproduktiven Charakter der illegalen einseitigen Sanktionen hin, die von den Vereinigten Staaten und ihren Satelliten-Staaten gegen Russland verhängt wurden.

Weiter heißt es:

Es gibt keine Grenzen für die chinesisch-russische Zusammenarbeit, keine Grenzen für unsere Bemühungen, Frieden zu erreichen, die Sicherheit zu schützen und uns der Hegemonie zu widersetzen, sagte Wang bei einer regelmäßigen Pressekonferenz in Peking. Die chinesisch-russischen Beziehungen sind bündnisfrei, nicht konfrontativ und nicht gegen eine dritte Partei gerichtet, sagte der Sprecher.

Zur Ukraine sagte Wang Wenbin, China werde „eine konstruktive Rolle spielen und Unterstützung bei der Normalisierung der Lage in der Ukraine leisten“ und fügte hinzu: Jede Aktion, die Öl ins Feuer gießen oder Kontroversen verschärfen könnte, muss verhindert werden. Lawrow, der sich angeblich zu Gesprächen über die Zukunft Afghanistans im Land aufhält, sagte, die internationale Gemeinschaft durchlebe „eine sehr ernste Phase in der Geschichte der internationalen Beziehungen“.

Es ist klar, dass China und Russland wissen, dass Biden schwach ist und Amerika dadurch so verwundbar ist wie seit einem Jahrhundert nicht mehr. Es scheint, dass diese beiden Länder auf einer gemeinsamen Mission sind, um die USA zu zerstören (anmrkung. Red. Eher das Gegenteil). China befindet sich seit Jahren im Krieg mit den USA, sowohl wirtschaftlich als auch mit Informationen.

Unter Biden ist China am Gewinnen. Die Reaktion Bidens auf die russischen Bemühungen in der Ukraine lässt viele glauben, dass China dasselbe tun und in Taiwan einmarschieren wird.