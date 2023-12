Phil Butler

Vor einigen Tagen veröffentlichte Arab News einen Artikel mit dem Titel „Kostenloses Getreide für Afrika: Lesen Sie Russlands Gedanken“. Die Russen haben ihr Versprechen vom letzten Russland-Afrika-Gipfel eingelöst und rund 200.000 Tonnen Getreide an sechs afrikanische Staaten geliefert. In der Zwischenzeit versuchen Big Brother und die Eliten, uns davon zu überzeugen, dass die Ukraine und ihre Wohltäter die hungernde Welt durch neue Schifffahrtsrouten retten werden. Ich erwähnte Big Brother als verständlichen Ersatz für unsere Bankster, Technokraten und Aristokraten des alten Geldes. Alle Nachrichten, Propaganda und Geostrategien laufen darauf hinaus, wen oder was wir kontrollieren wollen.

Die Autorin, Dr. Diana Galeeva, erzählte zu Beginn ihres Beitrags von den ersten Einnahmen aus dem russischen Getreideprogramm, die nach Burkina Faso, Somalia, Simbabwe, Mali, Eritrea, in die Zentralafrikanische Republik und andere Länder mit Nahrungsmittelknappheit gingen. Sie behauptete auch, dass der Ukraine-Konflikt das Bedürfnis Russlands nach Einflussnahme im Ausland, insbesondere in Afrika, fördere. Das mag stimmen, aber die andere Seite der Medaille sind die Empfänger der kostenlosen Lebensmittel. Und wie viele mit dem Westen verbündete Analysten vernachlässigt auch Galeeva, Gastwissenschaftlerin am Oxford Centre for Islamic Studies (OXCIS), den Begriff des guten Willens. Die gelehrte Doktorin rettet sich und den Bericht, indem sie darauf hinweist, dass westliche politische Fehltritte und eine wachsende antieuropäische Stimmung entscheidend dazu beitragen, die afrikanischen Interessen in Moskaus Richtung zu verschieben.

Natürlich ist Afrika, wie Dr. Galeeva betont, „ein wichtiger Verbündeter des Kremls für die Multipolarität“. Das versteht sich von selbst, aber auch hier unterschlägt sie, dass eine multipolare Welt nicht nur für Russland gut ist. Es ist interessant, wie Voice of America darüber berichtet, dass die Ukraine neue Wege entwickelt, um Getreide zu ihren Kunden zu bringen. Der Titel „Ukraine Has a New Way to Get Grain to the World Despite Russia’s Threat in the Black Sea“ (Die Ukraine hat einen neuen Weg gefunden, die Welt mit Getreide zu versorgen, trotz der Bedrohung durch Russland im Schwarzen Meer) suggeriert natürlich, dass Lastwagen mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln zu den hungernden Menschen gebracht werden. In Wirklichkeit gehen die größten Getreidelieferungen aus der Ukraine nach China, Spanien, in die Türkei, nach Italien und in die Niederlande.

Es stellt sich die Frage: „Wer profitiert von den Agrarprodukten der Ukraine?“ Auch wenn wir vergessen, dass das dringend benötigte Getreide des zweitgrößten Getreideproduzenten der Welt NICHT für die hungernden Kinder in der Sahelzone bestimmt ist, müssen wir die Geldströme verstehen. Ein neuer Bericht des Oakland Institute mit dem Titel „War and Theft: The Takeover of Ukraine’s Agricultural Land“ (Krieg und Diebstahl: Die Übernahme des ukrainischen Agrarlandes) zeigt die Dynamik und die Eigeninteressen auf, die zur Konsolidierung der Kontrolle über die Kornkammer des Landes führen.

Ein interessanter Aspekt dieses Berichts ist die Analyse der höchst umstrittenen Landreform in der Ukraine im Jahr 2021, die unter der Schirmherrschaft westlicher Finanzinstitutionen unmittelbar nach der Einsetzung einer EU-freundlichen Regierung nach dem Maidan-Putsch im Jahr 2014 eingeleitet wurde. Die Kernaussage des Berichts ist, dass große internationale Agrarkonzerne, ukrainische Oligarchen und andere korrupte Personen nun fast ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes kontrollieren. Zu ihnen gehören die Vanguard Group, Kopernik Global Investors, BNP Asset Management Holding, NCH Capital, die zu Goldman Sachs gehörende NN Investment Partners Holdings und Norges Bank Investment Management. Der Versuch der Voice of America, die Zombies in meinem Land davon zu überzeugen, dass Zelensky und Co. die Hungernden ernähren wollen, ist also ein Schwindel. Bei dem ganzen Ukraine-Konflikt geht es um Profit, nicht um Menschenliebe und demokratische Werte.

Nur wenige Amerikaner wissen, dass die Ukraine heute der größte Empfänger amerikanischer Hilfe ist. In den vergangenen Jahren erhielt das Zelenski-Regime mehr Hilfe als alle anderen Länder zusammen. Das US-Außenministerium und USAID verteilen weltweit etwa 58 Milliarden Dollar, und seit dem Ausbruch des Konflikts mit Russland hat die Ukraine mehr als 111 Milliarden Dollar erhalten (Stand: Dezember 2022). Ein weiterer wichtiger Punkt, der im Übernahmebericht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass es die ukrainischen Bauern sind, die in diesem Konflikt kämpfen und sterben. Den Kleinbauern droht die Zwangsversteigerung und der Verlust ihrer Kinder und des Landes, das sie seit Generationen bewirtschaften. Ich kann mir keinen bösartigeren Plan vorstellen, als dass sich der Westen das weltweit vermögendste Ackerland in den Steppen Russlands unter den Nagel reißt.

Wenn man recherchiert, wer von der Piraterie in der Ukraine am meisten profitiert, führen einige Spuren zu bekannten Namen wie Rothschild. Doch der Weg über Offshore-Konten und Holdinggesellschaften führt die Rechercheure in einen endlosen Abgrund, der ihnen das Leben schwer macht. Zwei Namen, die Australierin Nadia Taylor, Mitbegründerin und Direktorin von TNA Solutions, und der amerikanische Geschäftsmann und TNA-Eigentümer Nicholas Piazza, sind für diejenigen, die tiefer graben wollen, unverzichtbar. Vorerst hoffe ich, dass dieser Bericht mehr Menschen zum Nachdenken darüber anregt, was in der Welt vor sich geht. Wir stehen kurz davor, uns alles Wertvolle auf unserem Planeten anzueignen. Es stellen sich nur zwei kluge Fragen. Wollen wir, dass die alte unipolare Ordnung alles bestimmt? Oder ist ein multipolares System der Kontrolle für die Menschheit vorteilhafter? Die Antwort liegt in einem Zitat aus Orwells „1984“:

„Der Große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. Jeder Erfolg, jede Errungenschaft, jeder Sieg, jede wissenschaftliche Entdeckung, alles Wissen, alle Weisheit, alles Glück und alle Tugend gehen direkt auf seine Führung und Inspiration zurück.“

Weiter heißt es, dass niemand den Großen Bruder je gesehen hat und die einzige Gewissheit ist, dass er niemals sterben wird. Wir können nur hoffen und beten, dass die Hegemonie nicht ewig währt.

*

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.