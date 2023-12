In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzte Woche fand in den USA die vierte Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Der große Abwesende war erneut der ehemalige Präsident Trump.

Während der Debatte geschah etwas Seltsames. Als Megyn Kelly dem Kandidaten Vivek Ramaswamy eine Frage zu Operation Warp Speed stellte, Trumps milliardenschwerem Plan, Pharmakonzerne eine Corona-Impfung erfinden zu lassen, die „schneller als das Licht“ ist, begann das Bild zu stottern und wurde dann schwarz.

Die Zuschauer bekamen acht Minuten Werbung zu sehen und konnten nicht mitverfolgen, was während der Debatte passierte. Adam Townsend gelang es, das Filmmaterial zu beschaffen und auf X zu platzieren. „Das habt ihr nicht gesehen“.

Hatte die GOP Angst, Ken Griffin zu beleidigen?„…die ersten privaten Geldgeber internationaler Impfstoffentwicklungsbemühungen und unterstützte wichtige Forschungsarbeiten in den ersten Monaten der Pandemie in akademischen und medizinischen Einrichtungen.“

