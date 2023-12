Die Patienten dieses Arztes erholen sich nach der Injektion auf wundersame Weise, aber das dürfen Sie nicht wissen.

Wissenschaftler beginnen, die Geheimnisse der vielen Krankheiten zu lüften, die manchmal Monate oder Jahre nach der Corona-Impfung auftreten. Die Arbeit eines amerikanischen Arztes ist so bahnbrechend, dass Kollegen und Patienten aus ganz Amerika und darüber hinaus seine Hilfe suchen. Sogar aus Deutschland erreichen ihn Nachrichten.

Dr. Jordan Vaughn hat bei seinen Patienten Blutgerinnsel entdeckt, die so klein sind, dass sie kaum sichtbar sind. Doch sie verursachen viele gesundheitliche Probleme.

Was Vaughn und sein Team entdeckt haben, ist zum Tabu geworden, vor allem wenn es um Nebenwirkungen von Impfstoffen geht.

Incredible recoveries for patients who sought out an Alabama doctor who's been investigating post-COVID and post-COVID vaccine conditions. Tomorrow on Full Measure. pic.twitter.com/RUjNOZLGV4