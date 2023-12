„Hört auf, Tausende Kinder zu töten“, sagte der böse, verrückte Nazi.

Caitlin Johnstone

Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Ich dachte, wir hätten als Zivilisation diese Art von völkermörderischer Rhetorik mit dem Ende von Nazi-Deutschland hinter uns gelassen.

„Hört auf, Tausende Kinder zu ermorden“, sagte der böse, verrückte Nazi.

„Es ist falsch, Kinder zu ermorden“, fügte das Monster hinzu. „Kinder sollten nicht massenhaft mit starken militärischen Sprengstoffen abgeschlachtet werden, sie sollten am Leben bleiben dürfen, glücklich und gesund.“

Was bringt jemanden dazu, so etwas Hasserfülltes und Verwerfliches zu sagen? In welche abscheulichen, verschwörungstheoretischen, antisemitischen Online-Kaninchenlöcher muss dieser Freak auf seinem Weg der Radikalisierung geraten sein, um so etwas abgrundtief Böses zu sagen? Man kann nur raten.

„Wir sollten keine Kinder verbrennen und ihre Eingeweide mit Bomben aus ihren Körpern sprengen“, fuhr der weltweit schlimmste Mensch fort. „Null Kinder sollten durch Verbrennen sterben und ihre Eingeweide sollten in ihre Körper zurückkehren“.

Ich bin genauso schockiert und erschüttert wie Sie. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Ich dachte, wir hätten als Zivilisation diese Art von völkermörderischer Rhetorik mit dem Ende von Nazi-Deutschland hinter uns gelassen. Aber anscheinend lebt Adolf Hitler weiter.

Dieser teuflische Feind alles Guten und Gerechten fuhr fort zu behaupten, dass alle Palästinenser Menschen wie alle anderen seien und man ihnen deshalb Menschenrechte zugestehen müsse, anstatt sie wie Insekten mit den raffiniertesten Waffen, die je erfunden wurden, auszurotten.

„Ich halte es einfach nicht für akzeptabel, jemanden aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit mit moderner Kriegsmaschinerie massenhaft abzuschlachten und ihn von dem Land zu vertreiben, auf dem er leben möchte“, sagt der Ghul und fügt hinzu: „Ich denke, wir sollten andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten.

Ich bin genauso liberal wie jeder andere und unterstütze die Meinungsfreiheit, aber diese Art von abscheulicher Verleumdung ist genau der Grund, warum wir ernsthaft darüber diskutieren müssen, wie weit das Recht auf freie Meinungsäußerung gehen sollte. Wir können nicht zulassen, dass geistesgestörte Faschisten durch unsere Gesellschaft ziehen und zu genozidaler Gewalt aufrufen, indem sie extremistische Rhetorik verbreiten wie „Man sollte keine Bomben auf Babys werfen“ und „Es ist falsch, Journalisten absichtlich zu ermorden“.

Ich fühle mich unsicher, wenn Menschen solche Dinge sagen, weil ich mit dem, was sie sagen, nicht einverstanden bin. Und wie wir alle wissen, dreht sich das Universum um meine Gefühle und mich. Deshalb fürchte ich, dass wir in unserer Gesellschaft an einem unglücklichen Punkt angelangt sind, an dem wir keine andere Wahl haben, als das Internet zu zensieren, Pro-Palästina-Demonstrationen zu verbieten, TikTok zu verbieten und es illegal zu machen, ein Zoomer zu sein. Die einzige Alternative besteht darin, weiterhin eine schreckliche Radikalisierung zuzulassen, wie wir sie gerade hier erlebt haben.