Russland verärgern: Eine Spezialität der Biden-Regierung

Von Ted Galen Carpenter: Er ist Senior Fellow im Bereich Verteidigung und Außenpolitik am Cato Institute, ist Autor von 12 Büchern und mehr als 950 Artikeln zu internationalen Themen.

Joe Bidens Regierung scheint entschlossen zu sein, ihre Vorgänger in Bezug auf Maßnahmen zu übertreffen, die Russland mit Sicherheit verärgern werden. Allein in den letzten zwei Wochen haben die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten bei vier verschiedenen Gelegenheiten Moskau provoziert. Ein solch unverantwortliches Verhalten verschärft die ohnehin schon gefährlichen Spannungen mit einer atomar bewaffneten Großmacht.

Mit der Ernennung eines Sondergesandten für den Kreml, der eigentlich die zerrütteten bilateralen Beziehungen wieder in Ordnung bringen sollte, hat Washington einen kriegerischen Ton angeschlagen. Anstatt jemanden auszuwählen, der für die russische Führung zumindest erträglich ist, schickte die Regierung die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland. Nuland ist nicht nur generell eine ausgesprochene Russenhasserin, sondern besonders berüchtigt für ihre Rolle bei der Unterstützung von Demonstranten beim Sturz des gewählten, russlandfreundlichen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014, als sie als stellvertretende Außenministerin in der Regierung von Barack Obama tätig war. Die russische Regierung verhängte ein Reiseverbot und andere Sanktionen gegen sie – Maßnahmen, die kurz vor ihrer letzten diplomatischen Mission als Teil einer Vereinbarung aufgehoben wurden, in der Washington ähnliche Beschränkungen für einen hochrangigen Beamten des Außenministeriums aufhob. Die Wahl von Nuland als Gesandte für die Verhandlungen mit der Regierung von Wladimir Putin war entweder eine unglaubliche Taktlosigkeit oder eine absichtliche Verachtung.

Andere Maßnahmen der USA in jüngster Zeit deuten stark darauf hin, dass es letzteres war. Nur wenige Tage, nachdem Nuland ihre weitgehend ergebnislosen Verhandlungen beendet hatte, flogen die Vereinigten Staaten zwei B1-B-Bomber über das Schwarze Meer. Das Gebiet gilt für das russische Militär als besonders sensibel, da sich der wichtigste Marinestützpunkt des Landes in diesem Gewässer befindet. Kriegsschiffe und Flugzeuge der USA und der NATO haben ihre Präsenz im Schwarzen Meer in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet, aber die Entsendung nuklearfähiger Bomber war eine besondere Provokation. Vorhersehbarerweise schickten die Russen Kampfflugzeuge los, um die amerikanischen Flugzeuge abzufangen und zu „eskortieren“. Dies war ein klassischer Fall von grundloser Provokation durch Washington.

Noch provokanter waren die Äußerungen von Verteidigungsminister Lloyd Austin bei seinem Besuch in der Ukraine Mitte Oktober. In einer Rede vor dem ukrainischen Verteidigungsministerium betonte Austin, dass die NATO-Mitgliedschaft Kiews sehr wohl zur Debatte stehe und dass „kein Drittland ein Veto gegen die Entscheidungen über die NATO-Mitgliedschaft einlegen kann. Die Ukraine hat das Recht, über ihre künftige Außenpolitik selbst zu entscheiden, und wir gehen davon aus, dass sie dazu in der Lage sein wird, ohne Einmischung von außen“. Einige Tage zuvor hatte das Pentagon der stets kriegstreiberischen Washington Times einen Bericht über Austins bevorstehende Reise zugespielt, in dem die Unterstützung der USA für den NATO-Beitrittsantrag der Ukraine noch deutlicher zum Ausdruck kam.

Diese Botschaft war zwar nicht neu; Washington vertritt diesen Standpunkt schon seit Jahren und besteht darauf, dass die Ukraine und Georgien das „Recht“ haben, der NATO beizutreten, wenn sie die Beitrittskriterien des Bündnisses erfüllen. Dass der Verteidigungsminister nun aber trotz der wiederholten Warnungen Moskaus, dass die Aufnahme der Ukraine oder Georgiens in die NATO zu den Maßnahmen gehöre, die für die Sicherheit Russlands eine „rote Linie“ überschreiten würden, ein besonders ungünstiges Timing wählte, ist nicht hilfreich. Es ist auch eine äußerst arrogante Haltung, die auf der Annahme beruht, dass Moskau sich nicht beschweren sollte, selbst wenn das mächtigste Militärbündnis der Geschichte eine immer größere, bedrohliche Präsenz an Russlands Grenze aufbaut. Russische Politiker reagierten sofort auf Austins Äußerungen und warnten, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO „extrem gefährlich“ wäre und mit nicht näher bezeichneten Vergeltungsmaßnahmen beantwortet würde.

Andere Vorfälle, die sich zur gleichen Zeit wie Austins Europareise ereigneten, haben die Beziehungen zwischen der NATO und Russland in Mitleidenschaft gezogen. Anfang dieses Monats wies die NATO acht russische Diplomaten aus ihrem Verbindungsbüro im NATO-Hauptquartier in Brüssel wegen angeblicher Spionageaktivitäten aus. Der Kreml reagierte einige Tage später mit der Aussetzung aller seiner eigenen verbleibenden Aktivitäten in der Brüsseler Einrichtung und ordnete die Schließung des NATO-Büros in Moskau zum 1. November an. „Nach bestimmten Maßnahmen der NATO sind die Grundvoraussetzungen für eine gemeinsame Arbeit nicht mehr gegeben“, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow gegenüber Reportern lapidar.

Erstaunlicherweise zeigen sich US-Politiker sowohl überrascht als auch verärgert über die sich rapide verschlechternden Beziehungen zu Russland. Sie sind besonders besorgt, weil dies Washingtons erklärten Wunsch erschwert, sich auf China als Hauptbedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das nationale Sicherheitsestablishment und seine Echokammer in den Nachrichtenmedien geben jedoch vorhersehbar dem Kreml die ganze Schuld an den zunehmenden Spannungen.

Wenn die Regierung Biden nicht bald einen Kurswechsel vornimmt, könnten sich die Beziehungen zu Moskau noch weiter verschlechtern als zu Zeiten des Kalten Krieges – und diese Entwicklung würde den Weltfrieden in große Gefahr bringen. Seit die Regierung Bill Clinton beschlossen hat, die NATO nach Mittel- und Osteuropa zu erweitern, haben die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre europäischen Verbündeten einen Schritt nach dem anderen unternommen, um Russland zu verärgern, und die deprimierenden Ergebnisse sind unübersehbar. Anstatt die arrogante und provokative Politik Washingtons zu ändern, setzt die Regierung von Joe Biden diese gefährliche Strategie leider fort. Das Ergebnis könnte für alle Beteiligten äußerst tragisch sein.