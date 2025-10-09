Russland warnt Trump und die NATO mit einer Stimme

Larry C. Johnson

Wenn Präsident Putin, das russische Außenministerium und der General der russischen Armee mit einer Stimme sprechen, sollte man besser aufpassen. Die Regenzeit, auch bekannt als rasputitsa, hat begonnen, aber die schlammigen Felder bremsen den russischen Vormarsch nicht. Gleichzeitig ziehen Gewitterwolken über den Chancen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und den USA auf.

Am 8. Oktober 2025 sprach der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow bei einem Medienbriefing in Moskau über den Stand der bilateralen Beziehungen, wie TASS und andere Medien berichten. Seine Ausführungen zeichneten ein düsteres Bild und betonten die Verschlechterung, die fehlende Gegenseitigkeit seitens der USA und die Herausforderungen bei der Rüstungskontrolle inmitten der allgemeinen geopolitischen Spannungen, einschließlich des Ukraine-Konflikts und der Sanktionen. Insbesondere gab es keine Fortschritte bei der Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen den USA und Russland, keine Fortschritte bei der Freigabe russischer Vermögenswerte und keine Fortschritte bei der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen.

Rjabkow verglich die Beziehungen zwischen den USA und Russland mit einem „Gebäude, das Risse bekommen hat und bröckelt, wobei die Risse bis zum Fundament reichen.“ Er führte dies ausschließlich auf das amerikanische Vorgehen zurück und erklärte: „Die Amerikaner sind daran schuld. Jetzt haben die Risse das Fundament erreicht. Ich denke, es ist leichter zu zerstören als aufzubauen.“ Er merkte an, dass es „in den russisch-amerikanischen Beziehungen seit langem keine ‚Werkseinstellungen‘ mehr gibt“, was auf eine dauerhafte Abkehr von der Ausgangssituation vor der Krise hinweist.

Rjabkow wies auf die von Präsident Wladimir Putin nicht erwiderte Initiative Russlands hin, die Einhaltung des neuen START-Vertrags (der im Februar 2026 ausläuft) zu verlängern. Er erklärte: „Russland hat keine formelle Antwort von der US-Seite erhalten,“ und fügte hinzu, dass Moskau „auf eine Reaktion der Vereinigten Staaten verzichten kann, wenn Washington kein Interesse hat.“ Er forderte die USA auf, „destabilisierende Schritte im Bereich der offensiven strategischen Waffen“ und Schritte in der strategischen Luftverteidigung zu vermeiden, die als Schwächung der nuklearen Abschreckung Russlands angesehen werden könnten. Russland hält die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem bilateralen Abkommen von 2010 über die Entsorgung von waffenfähigem Plutonium für noch inakzeptabler und hat der Staatsduma bereits einen Gesetzentwurf zu dessen Kündigung vorgelegt. Rjabkow bezeichnete dies als die jüngste Ergänzung auf dem Friedhof der Rüstungskontrollabkommen.

Die Äußerungen Rjabkows setzen ein Ausrufezeichen hinter die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, angefangen bei der Valdai-Konferenz. Putin hat die mögliche Stationierung oder Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern durch die USA an die Ukraine in dieser Woche mehrfach angesprochen, vor allem im Zusammenhang mit der Eskalation des russisch-ukrainischen Krieges. In seinen Äußerungen während der Plenarsitzung des Valdai-Diskussionsklubs am 2. Oktober und in einem am 5. Oktober veröffentlichten Interview (das kurz zuvor geführt wurde) betonte er, dass ein solcher Schritt die Beziehungen zwischen den USA und Russland ernsthaft schädigen und eine gefährliche Eskalation bedeuten würde, aber letztlich die Dynamik auf dem Schlachtfeld aufgrund der russischen Luftabwehr nicht verändern würde.

Diese Erklärungen stehen im Einklang mit umfassenderen Warnungen des Kremls, unter anderem von Sprecher Dmitri Peskow am 7. Oktober, über nuklearfähige Varianten und eine „angemessene“ Reaktion. Obwohl nicht direkt von Putin, bekräftigte Sprecher Dmitri Peskow diese Ansichten am 7. Oktober, indem er die Tomahawk-Lieferungen als „ernsthafte Eskalationsrunde“ mit potenziellen nuklearen Auswirkungen bezeichnete und erklärte, Russland werde „entsprechend reagieren“, während es auf die Klarheit der USA warte. Dies fügt sich in Putins Erzählung von der „Militarisierung“ des Westens ein, die Gegenmaßnahmen provoziere.

Und dann ist da noch die militärische Einschätzung. Der russische Generalstabschef, Armeegeneral Waleri Gerassimow, äußerte sich während eines hochrangigen Treffens mit Präsident Wladimir Putin am 7. Oktober 2025 öffentlich über die laufende „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine. Dies waren die einzigen bestätigten Äußerungen von Gerassimow in dieser Woche, wie russische Staatsmedien wie RIA Novosti, TASS, und Iswestija berichten. Sein Briefing konzentrierte sich auf operative Fortschritte, Angriffe und Truppenbewegungen und stellte die russischen Fortschritte trotz des ukrainischen Widerstands als methodisch und multidirektional dar.

Gerassimow berichtete, dass die russischen Streitkräfte „in fast allen Richtungen der speziellen Militäroperation weiter vorrücken“ und betonte die stetigen Gebietsgewinne und die Niederlage der ukrainischen Verbände an mehreren Fronten. Er hob die Befreiung von über 5.000 Quadratkilometern im vergangenen Jahr hervor und bezeichnete dies als Beweis für einen strategischen Erfolg in einem Zermürbungskrieg.

Spezifische Frontline-Updates:

Kampfgruppe Süd: Vorstoß in Richtung Sewersk (Siversk) und Konstantinowka (Kostjantyniwka) mit dem Ziel, ukrainische Stellungen im Gebiet Donezk einzukesseln.

Vorstoß in Richtung Sewersk (Siversk) und Konstantinowka (Kostjantyniwka) mit dem Ziel, ukrainische Stellungen im Gebiet Donezk einzukesseln. Kampfgruppe West: Vollendung der Niederlage der ukrainischen Streitkräfte in den südlichen Bezirken von Kupjansk (Kupiansk), wo russische Truppen darauf drängen, logistische Knotenpunkte zu sichern.

Vollendung der Niederlage der ukrainischen Streitkräfte in den südlichen Bezirken von Kupjansk (Kupiansk), wo russische Truppen darauf drängen, logistische Knotenpunkte zu sichern. Kampfgruppe Nord: Einrichtung einer „Sicherheitszone“ in den Regionen Sumy und Charkiw zur Bekämpfung ukrainischer Übergriffe und Sabotageakte, einschließlich Operationen in der Nähe von Grenzgebieten wie Yunakivka.

Das folgende Video gibt einen guten visuellen Überblick über die Vorgänge entlang der Kontaktlinie:

Gerassimow bestätigte, dass die russischen Streitkräfte „massive Angriffe gegen militärische Einrichtungen der ukrainischen Streitkräfte (AFU) in Übereinstimmung mit dem Plan“ durchführen, darunter Produktionsstätten für Raketen, vorübergehende Aufmarschplätze für ukrainische Truppen und ausländische Söldner (an 148 Orten), Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie Treibstofflager. Er wies darauf hin, dass es sich um hochpräzise Operationen handele, um die ukrainische Logistik vor dem Winter zu stören. Das Verteidigungsministerium meldete die Beseitigung von 96 Artilleriegeschützen und 29 Munitionslagern in der vergangenen Woche.

In einem Interview mit Pawel Zarubin wurde Putin nach weiteren territorialen Ambitionen gefragt. In einer nuancierten Antwort sagte Putin, Russland konzentriere sich auf die Konsolidierung bestehender Gewinne und die Verhinderung ukrainischer Gegenoffensiven. Er erklärte: „Unsere Streitkräfte rücken vor, wo es nötig ist, um unsere Interessen zu schützen und Stabilität zu gewährleisten. Wir brauchen nicht mehr Land um des Landes willen; wir brauchen Sicherheit für Russland und seine Bevölkerung.“ Er sagte jedoch nicht, dass Russland kein weiteres Land besetzen werde. Stattdessen verknüpfte er die territoriale Kontrolle mit der Abwehr westlicher Eskalationen, insbesondere der möglichen Lieferung von Tomahawk-Raketen: „Wenn der Westen die Ukraine mit Langstreckenwaffen ausrüstet, um tief in Russland einzudringen, werden wir Maßnahmen ergreifen, um unsere Verteidigung sicherzustellen, auch in Gebieten, die wir kontrollieren oder kontrollieren müssen, um solche Bedrohungen zu verhindern.“ Dies deutet darauf hin, dass zusätzliche territoriale Vorstöße reaktiv verfolgt werden könnten, basierend auf Provokationen wie Raketenstationierungen.