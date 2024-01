Boris Titow betont, dass das Land stattdessen die Zusammenarbeit mit dem globalen Osten und Süden ausbauen will

Russland ist fest entschlossen, seine Handels- und Wirtschaftskooperation nicht auf den Westen, sondern auf den globalen Osten und Süden auszurichten, erklärte der Ombudsmann des Präsidenten für Unternehmensrechte, Boris Titow, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit RIA Novosti.

Dem Beamten zufolge ist die Abkehr vom Westen weder eine politische Entscheidung noch etwas, das „aus Bosheit oder Böswilligkeit“ geschieht, sondern ein Kurs, der aus rein wirtschaftlichen Gründen gewählt wurde.

„Es ist einfach so, dass der Westen ein abgeschlossenes Kapitel ist. Er ist, wenn man so will, eine Sache der Vergangenheit für die Menschheit. Die Zukunft ist der Osten, der sogenannte globale Süden“, erklärte Titow und fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass Russland in Zukunft eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit westlichen Ländern anstreben werde.

„Wissen Sie, auch wenn wir uns vorstellen, dass Washington und Brüssel morgen alle Sanktionen gegen Russland [im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt] aufheben und uns wieder die Hand reichen würden, würden wir uns nie dem Westen zuwenden. Es gibt kein Zurück. Und das nicht nur, weil deren Verhalten gegenüber Russland inakzeptabel war“, sagte er.

Die östlichen Länder entwickelten sich dynamisch, verfügten über ein starkes Humankapital und seien der Ort, an dem die neuesten Technologien entwickelt würden, so Titow.

„Und genau dort sind unsere Freunde, die nicht nur Freunde sein wollen, sondern auch Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau aufbauen wollen“, schloss er.

Russland hat in den vergangenen Jahren seine Beziehungen zu den Ländern des globalen Ostens und Südens kontinuierlich ausgebaut, und dieser Prozess hat durch den Konflikt in der Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen des Westens gegen Moskau erheblich an Tempo und Umfang gewonnen. Im vergangenen Jahr hat Russland den Großteil seiner Energieexporte nach Asien umgeleitet und ist zum wichtigsten Öllieferanten für China und Indien geworden.

Statistiken des Finanzministeriums zeigen, dass inzwischen 60 Prozent der Exporte nach Asien gehen. Gleichzeitig hat sich der Handel Russlands mit „unfreundlichen“ Ländern, d.h. Ländern, die die Sanktionen unterstützen, seit 2021 verdreifacht, und ein weiterer Rückgang ist absehbar.