Wird Orbán zum Kaiser Europas? Brüssel fürchtet Szenario, in dem er die EU-Ratspräsidentschaft kontrolliert

Der amtierende Ratspräsident wird bei den Europawahlen im Mai kandidieren

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat bestätigt, dass er bei den Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren wird. Sollte er gewählt werden, bliebe die Präsidentschaft vakant und nach den derzeitigen Regeln würde der Mitgliedstaat, der die rotierende Präsidentschaft innehat – nach den Wahlen Ungarn – die Sitzungen leiten.

Charles Michel hat gegenüber mehreren belgischen Zeitungen bestätigt, dass er bei den Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren wird. Es ist das erste Mal, dass der amtierende Präsident des Europäischen Rates bei einer Europawahl kandidiert.

Dieses Amt wurde erst 2009 mit dem Vertrag von Lissabon in der Europäischen Union eingeführt. Die Rolle des ständigen Präsidenten wurde eingeführt, um die Kontinuität“ der Ziele der EU zu gewährleisten. Hauptkritikpunkt ist jedoch, dass sie die Vielfalt und die gleichberechtigte Vertretung der Mitgliedstaaten untergräbt – obwohl sie genau zu diesem Zweck geschaffen wurde.

„Dieses Szenario – ein unkontrollierter Orbán, der den Rat in den sechs Monaten direkt nach den Europawahlen 2024 dominiert – ist eines, das die meisten der anderen 26 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder unbedingt vermeiden wollen, da die Spannungen zwischen ihnen und Orbán eskalieren, zum Beispiel wegen der Unterstützung der Union für die Ukraine und Ungarns Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit“, schreibt Politico.

Der Präsident des Europäischen Rates wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit gewählt. Der nächste Präsident wird im Juni während der nächsten Legislaturperiode gewählt, zusammen mit anderen Ernennungen für hohe Ämter.

Die Geschäftsordnung des Europäischen Rates sieht vor, dass nach Ablauf der Amtszeit des Präsidenten das Mitglied des Europäischen Rates, das den Mitgliedstaat vertritt, der die halbjährliche Ratspräsidentschaft innehat, an dessen Stelle tritt, wenn es keinen Nachfolger gibt.

Am Ende eines Informationspakets, das der Rat an Journalisten verschickt hat, wird jedoch betont, dass diese Regeln mit einfacher Mehrheit geändert werden können. Sollten sich also die Befürchtungen von Viktor Orbán bewahrheiten, könnte das gesamte Verfahren geändert werden.