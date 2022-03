Russland wollte angeblich militärische Hilfe von China. Chinas Antwort darauf

Laut Reuters antwortete der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington auf die Frage nach Behauptungen, dass Russland China um militärische Hilfe bittet: „Davon habe ich noch nie gehört“.

Der Sprecher, Liu Pengyu, sagte, Chinas Priorität sei es, zu verhindern, dass die angespannte Situation in der Ukraine außer Kontrolle gerate.

„Die derzeitige Situation in der Ukraine ist in der Tat beunruhigend“, sagte er in einer E-Mail-Antwort auf eine Anfrage von Reuters und fügte hinzu, dass „die höchste Priorität jetzt darin besteht, zu verhindern, dass die angespannte Situation eskaliert oder gar außer Kontrolle gerät.“

Fake-news schleuder Washingtonpost die übrigens Amazon-Chef Jeff Bezos gehört

New —> Russia asks China for weapons, U.S. officials say



“If Beijing is offering any type of military assistance to aid Moscow’s war in Ukraine, the spillover effects on U.S.-China policy could be vast.” https://t.co/jOIWawaNGH pic.twitter.com/hDYnbNc99f — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) March 13, 2022

In einem früheren Kommentar zu den angeblich „bedeutenden Fortschritten“ bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine hieß es: „Es bleibt abzuwarten, ob dies der Beginn einer friedlichen Beilegung des Krieges oder nur ein weiterer falscher Anfang ist.“ Nun, nur ein paar Stunden später wurde die falsche Morgendämmerung durch einen bahnbrechenden FT-Bericht ausgelöst, der sich auf anonyme Beamte der Biden-Administration beruft, die sagen, dass Russland China formell um militärische Unterstützung für seine Invasion in der Ukraine gebeten hat. Wenige Minuten später folgten ähnliche Berichte in der Washington Post und der New York Times, die den Anschein erweckten, dass die USA eine „koordinierte undichte Stelle“ einrichten, um eine Botschaft und Warnung an China zu senden.

„Russland hat China um militärische Ausrüstung gebeten, um seine Invasion in der Ukraine zu unterstützen, so [anonyme] US-Beamte, was im Weißen Haus die Besorgnis auslöste, dass Peking die westlichen Bemühungen untergraben könnte, den ukrainischen Streitkräften bei der Verteidigung ihres Landes zu helfen“, schreibt die FT.