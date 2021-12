Russlands COVID-Staatsstreich! Wie wurde eine landesweite „arbeitsfreie Woche“ in weniger als zwei Jahren zu einem Impfkastensystem?

Von Riley Waggaman: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller mit Sitz in Moskau. Er arbeitete für RT, Press TV und Russia Insider. Er schreibt für Anti-Empire.com und Russian Faith und berichtet regelmäßig auf seinem Substack Edward Slavsquat über die Geschehnisse in COVID Russland.

Man kann nicht umhin, eine gewisse Verwandtschaft mit Michail Deljagin zu empfinden, dem Abgeordneten der Staatsduma, der den Zeitgeist unserer Epoche perfekt eingefangen hat, als er die allmächtigen Sanitätsärzte und Theatertechnokraten, die Russland regieren, aufs Korn nahm.

„Der Staat spricht jetzt so rüpelhaft mit dem Volk. So reden sie mit der Bevölkerung der besetzten Gebiete, die aus irgendeinem Grund nicht verstehen, dass sie besetzt sind“, sagte der russische Gesetzgeber in einer kürzlich veröffentlichten Videobotschaft.

Laut Deljagin würde die Einführung eines landesweiten digitalen „Gesundheitspasses“ – die in den kommenden Wochen erwartet wird – im Wesentlichen die externe Verwaltung Russlands auf Big Pharma und Big Tech übertragen.

Seine provokante Analyse wurde umgehend von YouTube gelöscht.

In Wahrheit hat der vom Duma-Abgeordneten beschriebene bevorstehende „Staatsstreich“ schon so gut wie stattgefunden. Alle 85 Föderationssubjekte der Russischen Föderation haben Verordnungen erlassen, die den Impfstatus an bestimmte Beschäftigungsverhältnisse knüpfen – einige Regionen verlangen sogar, dass alle staatlichen, kommunalen und privaten Organisationen sicherstellen, dass 100 % der Mitarbeiter vollständig geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung haben.

Die Apartheid im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist in Russland lebendig und weit verbreitet. Regionale Vorschriften, die QR-Codes für verschiedene Aspekte dessen, was einst als normales Leben galt, vorschreiben, wurden durch lokale Ausprägungen des Impf-Sadismus noch verschärft. Der Gouverneur der Region Nowgorod kündigte kürzlich an, dass Kinder, deren Eltern nicht geimpft wurden, von außerschulischen Aktivitäten ausgeschlossen werden sollen.

Wie konnte aus einer landesweiten „arbeitsfreien Woche“ im März 2020 in weniger als zwei Jahren ein landesweites Impfkastensystem werden?

Ein „hypothetisches Phänomen“ greift Moskau an

Abgesehen von einer reflexartigen Abriegelung zu Beginn der Pandemie hatte Russland die geistig erdrückenden Beschränkungen, die in den meisten Industrieländern üblich sind, weitgehend vermieden. Der Wendepunkt kam Mitte Juni, als in der Hauptstadt die erste Pflichtimpfung des Landes eingeführt wurde. Zu dieser Zeit waren die Behörden zunehmend frustriert über die mangelnde Begeisterung der Bevölkerung für Russlands Vorzeigeimpfstoff Sputnik V, der vom Gamaleya-Zentrum des Gesundheitsministeriums entwickelt wurde.

Am 15. Juni – einen Tag bevor der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin ein Dekret verkündete, das Unternehmen verschiedener Branchen anordnete, 60 Prozent ihrer Angestellten zu impfen – warnte Alexander Gintsburg, Direktor des Gamaleya-Zentrums, dass Russlands Hauptstadt von einem besonderen und möglicherweise besonders gefährlichen „Moskauer“ Coronavirus-Stamm angegriffen werden könnte.

„Zurzeit läuft eine Studie über den Moskauer Stamm und die Wirksamkeit von Sputnik V gegen ihn. Wir glauben, dass der Impfstoff wirksam sein wird, aber wir müssen die Ergebnisse der Studie abwarten“, erklärte Gintsburg gegenüber RIA Novosti.

Eine Woche später verschwand der Moskauer Stamm wieder im Äther. Das russische Staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie gab am 23. Juni eine kurze Erklärung ab, in der es hieß, die ominöse Mutation sei „größtenteils ein bedingtes und hypothetisches Phänomen“.

In der Zwischenzeit breitete sich die Zwangsimpfung auch in anderen Teilen Russlands aus. Die von der russischen Regierung als „neues Instrument“ gepriesene Zwangsimpfung geriet kurzzeitig ins Stocken, als Arbeitsminister Anton Kotjakow behauptete, es sei für Arbeitgeber ungesetzlich, Arbeitnehmer zu entlassen, die die Impfung verweigern. Einige Stunden später korrigierte er sich und stellte fest, dass es völlig legal sei, nicht geimpfte Arbeitnehmer „auf unbestimmte Zeit“ ohne Bezahlung zu suspendieren.

Das alles soll nicht heißen, dass die Menschen nicht ernsthaft erkrankt sind. In Moskau kam es im Juni und Anfang Juli zu einem besorgniserregenden Anstieg der COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen. Doch wie das Gesundheitsamt der Stadt im Stillen einräumte, war der Anstieg der Bettenüberbelegung größtenteils auf nosokomiale Infektionen zurückzuführen – Patienten, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Tatsächlich wurde die bekannteste Moskauer COVID-Station einmal als Brutstätte für durch Krankenhäuser übertragene Superinfektionen bezeichnet.

Denis Protsenko, der für die „rote Zone“ im Moskauer Kommunarka-Krankenhaus zuständig ist, räumte im Herbst 2020 ein, dass eine große Zahl der „COVID“-Todesfälle in Wirklichkeit auf eine Sepsis zurückzuführen war, die durch im Krankenhaus übertragene Infektionen verursacht wurde.

„COVID-19 ist nicht so schlimm wie eine Sepsis“, bemerkte ein russisches Medienunternehmen damals trocken.

Am 15. Juni erklärte Protsenko gegenüber dem staatlichen Sender RT, dass eine Pflichtimpfung die einzige Möglichkeit sei, das Coronavirus zu bekämpfen. Einen Tag später wurde – wie bereits erwähnt – in der Hauptstadt eine Pflichtimpfung für bestimmte Wirtschaftszweige angekündigt.

Denis Protsenko (L) schüttelt die Hand von Wladimir Putin

Zufälligerweise wurde Protsenko am 19. Juni für einen Sitz in der Staatsduma nominiert. Er nahm die Ehre an, nachdem er einen Telefonanruf vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erhalten hatte.

Die weltweit führende Forschungseinrichtung

Der derzeitige Kurs Russlands wird zumindest teilweise durch das Beharren der Regierung darauf bestimmt, dass die Sicherheit und Wirksamkeit von Sputnik V unanfechtbar sind.

Sputnik V basiert auf Gamaleyas humaner Adenovirus-Vektorplattform (Ad26 und Ad5), die dazu dient, genetisches Material in Zellen zu transportieren. In der Patentanmeldung von 2012 für Gamaleyas Grippeimpfung (die auf der offiziellen Website von Sputnik V zu finden ist) wird die Technologie, die jetzt für Sputnik V verwendet wird, offen als „genetischer Impfstoff“ bezeichnet.

Interessanterweise sagte der Direktor von Gamaleya, Alexander Gintsburg, in einem Interview im Dezember 2020, dass es keine „signifikanten“ Unterschiede zwischen Sputnik V und dem Impfstoff von AstraZeneca gibt, der von Sicherheitsbedenken geplagt ist.

Denjenigen, die darauf hinweisen, dass die beschleunigten Phase-III-Studien für Sputnik V noch ein Jahr vor dem Abschluss stehen, wurde versichert, dass es keinen Grund gibt, an der längerfristigen Sicherheit des Medikaments zu zweifeln. Der Kreml hat die Kritik an der Entwicklung und Einführung von Sputnik V mit dem Hinweis auf frühere Erfolge des Gamaleya-Zentrums bei der Entwicklung viraler Vektorimpfstoffe zurückgewiesen.

So behauptete Kirill Dmitriev, der in Harvard ausgebildete ehemalige Goldman-Sachs-Banker, der den russischen Direktinvestitionsfonds leitet (der Sputnik V finanziert), in einem Meinungsartikel vom September 2020, dass „Russland davon profitiert hat, dass eine bestehende Zwei-Vektoren-Impfstoffplattform, die 2015 für Ebola-Fieber entwickelt wurde, für COVID-19 modifiziert wurde, alle Phasen der klinischen Erprobung durchlief und dazu beitrug, die Ebola-Epidemie in Afrika 2017 zu besiegen“.

Kirill Dmitriev

Tatsächlich erhielten 2017-18 nur etwa 2.000 Menschen in Guinea den Ebola-Impfstoff von Gamaleya im Rahmen einer klinischen Phase-III-Studie. Normalerweise umfassen Phase-III-Studien Zehntausende von Teilnehmern und erfordern oft ein halbes Jahrzehnt oder mehr an sorgfältiger Datenerfassung und Überwachung. Der bescheidene Umfang der Studie wurde durch ihren sehr merkwürdigen Zeitpunkt ergänzt. Guinea wurde im Juni 2016 für Ebola-frei erklärt und blieb dies fast fünf Jahre lang. Im Gegensatz zu Dmitrievs kreativer Prosa gab es keine Ebola-Epidemie, die „besiegt“ werden musste, als Gamaleyas Wissenschaftler 2017 in Guinea eintrafen, um mit kleinen Tests ihrer experimentellen Impfung zu beginnen.

Gamaleyas Ebola-Impfstoff ist derzeit nur beim russischen Gesundheitsministerium registriert, das das Institut betreibt. In einem Interview mit Forbes Russia im September argumentierte Inna Dolzhikova, die an der Entwicklung von Sputnik V beteiligt war, dass es keinen Grund gebe, eine internationale Zulassung für Gamaleyas Ebola-Impfstoff zu beantragen, da es keine „großen Ausbrüche“ gegeben habe, die eine Impfung gegen das tödliche Virus erforderten.

Nicht ganz. Im Februar dieses Jahres brach Ebola in Guinea erneut aus und veranlasste das afrikanische Land, ein Notimpfungsprogramm durchzuführen. Gamaleyas „bewährte“ virale Vektorplattform war auffallend mangelhaft, was darauf hindeutet, dass seine Ebola-Impfung in eine Sackgasse geraten war.

Vor dem Start von Sputnik V in die Erdumlaufbahn war es Gamaleya wiederholt nicht gelungen, ein zugelassenes Medikament über die Grenzen Russlands hinaus zu senden. Der erste Versuch des Instituts, einen Vektorimpfstoff gegen Adenoviren, AdeVac-Flu, zu entwickeln, endete in einem millionenschweren Veruntreuungsskandal.

Im November wurden die Geschäfte des Instituts erneut unter die Lupe genommen, nachdem ein russischer Medienbericht, der sich auf öffentlich zugängliche Regierungsdokumente stützte, aufgedeckt hatte, dass Gamaleya die Produktion seiner eigenen „Marke“ Sputnik V, die es eigentlich selbst herstellen sollte, ausgelagert hatte. Gamaleya bezahlte einen ungenannten Dritten sowohl in Rubel als auch in US-Dollar für Chargen seines eigenen Medikaments, die später weiterverkauft und in ganz Russland verteilt wurden.

Kein Wunder, dass Gamaleya sich selbst zur „weltweit führenden Forschungseinrichtung“ ernannte.

Wir sagen nur die Wahrheit

Ab August wurde die Einführung neuer COVID-bezogener Maßnahmen für einige Wochen unterbrochen. Es schien, als hätte sich die epidemiologische Situation stabilisiert, so dass die Behörden nicht gezwungen waren, vor den Wahlen zur Staatsduma Ende September höchst unpopuläre Impfstoffverordnungen zu erlassen.

Am 23. September, einen Tag vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse, schlug Annette Kyobe, die Vertreterin des IWF in Moskau, vor, dass „nach den Parlamentswahlen vielleicht schon im Oktober/November eine eher unpopuläre Maßnahme wie eine Impfpflicht in Russland eingeführt werden kann“.

Nur wenige Tage zuvor hatte eine neue Welle des Coronavirus Russland erreicht; in den folgenden Wochen stiegen die täglichen COVD-Fälle sprunghaft an, während die Zahl der Todesfälle, die dem Virus zugeschrieben wurden, fast senkrecht anstieg. Die Behörden waren gezwungen, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen. In weniger als einem Monat hatte jede Region Russlands irgendeine Form der Impfpflicht eingeführt; auch QR-Codes wurden weitgehend übernommen.

Im November wies Anna Popowa, die Leiterin der föderalen Behörde für Verbraucherschutz und menschliches Wohlergehen (Rospotrebnadzor), Russen, die den Grund für die Flut von lebensverändernden Kontrollen in Frage stellten, mit dem Finger auf die Finger.

Laut Popowa, deren Behörde vor kurzem die Maskenregeln und andere „sanitäre“ Maßnahmen bis 2024 verlängert hat, hatte sich die russische Regierung von den ersten Tagen der Pandemie an vorgenommen, „nur die Wahrheit zu sagen“. Sie räumte jedoch ein, dass sie die Dinge besser erklären müsse, „und zwar so, dass sie verständlich sind“.

„Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich sehe manchmal, dass Menschen, die nicht in meinem Beruf sind, nicht immer verstehen. Und das ist meine große Aufgabe – so zu sprechen, dass jeder versteht, was ich sage“, sagte Popowa.

Anna Popova

Die Russen haben kaum eine andere Wahl, als Popowa beim Wort zu nehmen: Die Öffentlichkeit wird fast vollständig im Dunkeln gelassen, wenn es um COVID-bezogene Daten geht, die helfen würden, die Schwere der Gesundheitskrise zu beurteilen.

In Moskau sind selbst grundlegende Informationen wie COVID-Todesfälle nach Altersgruppen nirgends zu finden. Es gibt nicht einmal eine grundlegende, regelmäßig aktualisierte Aufschlüsselung der mit dem Virus in Verbindung stehenden Krankenhausaufenthalte in der Hauptstadt. Das Moskauer Gesundheitsamt gibt täglich eine Pressemitteilung heraus, in der die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen und die Gesamtzahl der Patienten an Beatmungsgeräten angegeben wird. Das ist im Grunde alles, was die Krankenhausdaten betrifft.

Im Bereich der Impfstoffe ist die Transparenz noch geringer. Es gibt keine VAERS-ähnliche Datenbank für die Meldung vermuteter unerwünschter Ereignisse, und die Regierung hält Daten über gemeldete Nebenwirkungen entweder zurück oder ist nicht bereit, sie zu sammeln. Kürzlich wurde eine Interessengruppe, die sich um Informationen über die Überwachung der Impfstoffsicherheit im Lande bemühte, mit einem kafkaesken bürokratischen Karussell konfrontiert.

Laut Putin wurde seit dem Beginn der landesweiten Einführung der Impfstoffe in Russland vor fast einem Jahr „kein einziger ernsthafter Fall von Komplikationen“ registriert.

Es wäre unklug, diese kühne Behauptung in Frage zu stellen. Berichten zufolge plant die russische Regierung, „aktiven Impfgegnern“ mit exorbitanten Geldstrafen und Gefängnisstrafen zu drohen. Die Behörden werden insbesondere Ärzte und medizinisches Fachpersonal ins Visier nehmen, die durch ihre Teilnahme an „Anti-Impf-Aktivitäten“ eine „Bedrohung für das Leben“ darstellen.

Russlands Fauci?

Nachdem die Omicron-Variante nun die Erde bedeckt, hat eine der etablierten russischen Gesundheitsbürokraten die Mutation bei ihren Spike-Protein-Hörnern gepackt. Veronika Skvortsova, Leiterin der russischen Bundesbehörde für Biomedizin, gab Ende November bekannt, dass sie kurz vor der Entwicklung eines Testkits stehe, das speziell für den Nachweis von Omicron-Infektionen entwickelt wurde.

Skvortsova, die zuvor als russische Gesundheitsministerin tätig war, ist Mitglied des von Bill Gates finanzierten Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Weitere Vorstandsmitglieder sind Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program von Bill & Melinda Gates, und Anthony Fauci.

Veronika Skvortsova

Das GPMB ist, wie Robert F. Kennedy Jr. in seinem neuen Buch über Fauci schreibt, ein globales Komitee von Technokraten, das „die Unterdrückung des Widerstands, die rücksichtslose Zensur abweichender Meinungen, die Isolierung der Gesunden, den Zusammenbruch der Volkswirtschaften und den Zwang zur Impfung“ als notwendige Gegenmittel für weltweite Gesundheitskrisen propagiert.

Wie Fauci hat auch Skvortsova eine lange und bewegte Geschichte im öffentlichen Dienst. Als Gesundheitsministerin stand sie einem jahrelangen Datenmanipulationsskandal vor, bei dem es um die nicht ganz so subtile Schönfärberei von Sterblichkeitsraten ging.

Im Oktober 2019 beschuldigte der damalige Premierminister Dmitri Medwedew die russischen Regionalchefs, ihre Bücher ohne Wissen der Bundesregierung gefälscht zu haben. Das Gesundheitsministerium von Skworzowa bestritt vehement jede Beteiligung an dem Schwindel.

Sechs Monate später kam COVID, und viele der Behörden, die jahrelang die Sterblichkeitszahlen gefälscht hatten, begannen, „datengestützte“ Verordnungen zur öffentlichen Gesundheit zu erlassen, die den Sozialvertrag zwischen Staat und Gesellschaft „neu regeln“ sollten.

Gut für den Menschen

Als sich COVID-19 Anfang 2020 weltweit auszubreiten begann, trat die Sberbank – Russlands größter Kreditgeber – in Aktion.

Am 27. Februar 2020 teilte der Vorstandsvorsitzende Herman Gref der Regierung mit, dass seine Bank bereit sei, russischen wissenschaftlichen Einrichtungen Mittel für die Entwicklung von Medikamenten zur Bekämpfung des Virus zur Verfügung zu stellen. Außerdem gab er bekannt, dass das Unternehmen, das sich mehrheitlich in Staatsbesitz befindet, an einer Technologie zur „maskierten Gesichtserkennung“ arbeitet, die den hochentwickelten biometrischen Überwachungsgeräten Chinas ähnelt.

Diese beiden Initiativen führten schnell zu fruchtbaren Ergebnissen.

Die Sberbank spielte eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Sputnik V, das in rekordverdächtigen sechs Monaten entwickelt und registriert wurde. Gref zufolge war das Unternehmen „an der Entwicklung eines Impfstoffs beteiligt“ – der später zu Russlands Flaggschiff COVID-Impfung wurde – und half, „den Technologietransfer zu den Produktionsstätten sicherzustellen“.

Herman Gref

Ein „geheimer Regierungsbefehl“, der Berichten zufolge von Premierminister Mikhail Mishustin im Dezember 2020 erlassen wurde, bestimmte eine Sberbank-Tochtergesellschaft zum alleinigen Lieferanten von Sputnik V in den russischen Regionen. Die Sberbank-Tochter lieferte die ersten 9 Millionen Dosen des Impfstoffs aus, bevor sie im März dieses Jahres die Versorgung und Lieferlogistik an den staatlichen Mischkonzern Rostec übergab.

Gref selbst war einer der ersten Menschen auf der Welt, denen der Impfstoff injiziert wurde. Der Chef der größten russischen Bank behauptet, er habe die Impfung irgendwann im April 2020 erhalten – was bedeutet, dass er wahrscheinlich Teil der umstrittenen „informellen Versuche“ war, bei denen Wissenschaftler des Gamaleya-Zentrums sich selbst und Familienmitgliedern das experimentelle Medikament injizierten. Die „formellen“ Phase-I-Tests begannen zwei Monate später, am 18. Juni.

Der Sberbank gelang es auch, rasch eine hochentwickelte Gesichtserkennungstechnologie zu entwickeln.

Im Mai 2020 kündigte die Bank an, sie sei bereit, in russischen Schulen und Universitäten Videoüberwachungssysteme zu installieren, die in der Lage wären, maskierte Gesichter zu erkennen und die Temperatur der Personen zu messen.

Die Moskauer Behörden haben kürzlich angekündigt, dass sie die Technologie bis Ende 2022 in den Schulen der Stadt einführen wollen. Eigentlich kann man die Technologie kaum als „neu“ bezeichnen: Russland hat bereits vor einigen Jahren mit biometrischen Schulausweisen experimentiert. Im Jahr 2019 erklärte das Bildungsministerium, dass alle russischen Schulen bis 2024 über Gesichtserkennungssysteme verfügen werden.

Heute ist die Sberbank weit mehr als nur ein Finanzinstitut. Im September 2020 wurde das Unternehmen in „Sber“ umbenannt und bietet nun „ein ganzes Universum von Dienstleistungen für das menschliche Leben und für Unternehmen“ an: SberMarket, SberHealth, SberID, SberFood, SberSound. SberAI – neben vielen anderen.

In Zusammenarbeit mit Visa arbeitet die Sberbank an einer „biometrischen Lösung“ für den Zahlungsverkehr. Das Unternehmen testet auch ein QR-Code-basiertes Zahlungssystem. Ein solches System wäre mit der Einführung von QR-Code-basierten „Gesundheitspässen“ sicher praktisch – und könnte sich möglicherweise mit Grefs Traum von einer Zusammenarbeit mit JP Morgan zur Schaffung einer Kryptowährung „Sbercoin“ verbinden.

Gref zufolge soll das eher konventionelle Logo von Sber – ein Häkchen in einem Kreis – den Fokus des Unternehmens auf das, was „gut für den Menschen ist“, darstellen.

Tapferes neues Russland

Angesichts der wachsenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit haben viele Russen begonnen, über die Zukunft zu spekulieren. Die russische Regierung scheint bereits einen Fahrplan im Kopf zu haben.

Im Rahmen einer umfassenden Neuplanung der russischen Hauptstadt, die kürzlich vom Büro des Bürgermeisters veröffentlicht wurde, werden die Einwohner Moskaus bis 2030 „genetische Pässe“ besitzen, die für die Verabreichung von „Gentherapien“ verwendet werden. Außerdem werden die Russen „implantierbare Geräte“ tragen, die die Zahlungen der Krankenkassen berechnen.

Das Konzept der „intelligenten Stadt“ deutet darauf hin, dass Moskau offen für Geschäfte ist – und besonders daran interessiert ist, Investitionen aus der Pharmabranche anzuziehen. Tatsächlich hat die russische Regierung bereits ihre Bereitschaft signalisiert, mit Big Pharma zusammenzuarbeiten.

Im Oktober begann das Gamaleya-Zentrum eine gemeinsame Forschung mit Pfizer. Die Partnerschaft zwischen dem Kreml und Big Pharma zielt darauf ab, einen „sehr erfolgreichen“ Sputnik/Pfizer-Cocktail zu kreieren, sagte Kirill Dmitriev, Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds, zu dieser Zeit. Einer der Entwickler von Sputnik V sprach sich kürzlich dafür aus, Sputnik mit mRNA-Impfstoffen zu mischen. Er behauptete, die Kombination des russischen Impfstoffs mit anderen Technologien“ würde klare Vorteile bringen.

Wohin steuert Russland und warum hat es sich auf solch fragwürdige, zivilisationsverändernde COVID-Maßnahmen eingelassen, fast im Gleichschritt mit seinen sogenannten westlichen Rivalen?

Vielleicht war der Duma-Abgeordnete Deljagin einer Sache auf der Spur.

