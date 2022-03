Russlands Energiedrohung ist in Wirklichkeit eine Form der strategischen Selbstverteidigung

Russlands potenzieller Einsatz von Beschränkungen der Energieexporte in die EU ist eine legitime Form der strategischen Selbstverteidigung, da die eurasische Großmacht das souveräne Recht hat, auf die von den USA geförderten einseitigen und illegalen Sanktionen dieses Blocks zu reagieren. Dies würde nicht auf die so genannte „Bewaffnung“ der Energie hinauslaufen, sondern auf die gerechtfertigte Verteidigung der strategischen Interessen Russlands als eine Form des quasi-symmetrischen Drucks, mit dem die EU gezwungen werden soll, die Weisheit ihrer gegenseitig kontraproduktiven wirtschaftlichen Beschränkungen zu überdenken, die nur die Interessen der anglo-amerikanischen Achse fördern.

Viele westliche Experten machen Freudensprünge, nachdem der russische Vizepremierminister und ehemalige Energieminister Alexander Novak am Montag erklärt hat, sein Land behalte sich das Recht vor, die Exporte von Nord Stream I in die EU als Reaktion auf das Verbot von Nord Stream II durch die EU zu stoppen. Sie betrachten dies als ihren lang erwarteten „Gotcha-Moment“, mit dem Russland ihrer Meinung nach endlich gezeigt hat, dass es tatsächlich Energie „waffenfähig“ macht, obwohl es eine solche Strategie jahrelang geleugnet hat. Inmitten dieser perversen „Feierlichkeiten“ geht die Tatsache unter, dass Novak unmittelbar auf seine Bemerkung folgte, indem er bekräftigte, dass Russland dies noch nicht getan hat und dass „niemand davon profitieren wird“, wenn dies geschieht. Er warnte auch davor, dass der von den USA geförderte Boykott der EU gegen russisches Öl die Weltmarktpreise in katastrophaler Weise auf 300 Dollar pro Barrel in die Höhe treiben könnte, was den viel gepriesenen Lebensstandard der EU im Handumdrehen verschlechtern würde.

Novak hat die EU jedoch nicht „bedroht“, obwohl die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) und die mit ihnen verbündeten „Analysten“ behaupten, seine Äußerungen seien ein „positiver Beweis“ für Russlands angebliche „Bewaffnung“ mit Energie. Tatsächlich sind seine Äußerungen eine Form der strategischen Selbstverteidigung, die die EU an das komplexe System wirtschaftlicher Interdependenz erinnert, das diese beiden Giganten miteinander verbindet. Genauso wie Russland durch einen solchen verhängnisvollen Schritt enorme Mengen an dringend benötigten Einnahmen verlieren würde (unabhängig davon, ob es den Hahn von sich aus zudreht oder die EU beschließt, ihren Partner zuerst zu boykottieren) und Gefahr liefe, seinen Ruf als seriöser Lieferant zu ruinieren, hätte auch die EU massiv negative Folgen zu tragen, wie z. B. die Auslösung einer möglicherweise noch nie dagewesenen Verschärfung ihrer derzeitigen Wirtschaftskrise. Die Einzigen, die davon profitieren würden, ist neben einigen westasiatischen Lieferanten die Anglo-Amerikanische Achse (AAA).

Dieses neokoloniale Hegemonialduopol arbeitet nicht nur aktiv daran, Eurasien, insbesondere die EU und Russland, zu spalten und zu beherrschen, sondern hofft auch, seine kontinentalen „Partner“ in der nächsten Phase ihrer Wirtschaftskrise ausbeuten zu können, falls entweder sie oder Russland eine erhebliche Energieunterbrechung verursachen. Der Block wird wahrscheinlich in die Armut stürzen, woraufhin die AAA hochverzinsliche und/oder an Bedingungen geknüpfte Kredite vergeben und ihre Konkurrenten billig aufkaufen kann. Im Endeffekt würde dies ihren Würgegriff über die EU verstärken und jeden Rest an strategischer Autonomie auslöschen, den einige ihrer Länder wie Frankreich noch haben könnten. Dies würde den großen strategischen Trend vorantreiben, dass die Welt zunehmend in „Einflusssphären“ zwischen den drei größten Mächten der Welt – den USA, China und Russland – aufgeteilt wird, obwohl keine von ihnen mit diesem Begriff einverstanden ist, wenn er zur Beschreibung ihrer Partner verwendet wird.

Der Einfachheit halber wird diese Formulierung verwendet, um einem möglichst breiten Publikum das Verständnis dieser sehr komplexen geostrategischen Prozesse zu erleichtern, und sie impliziert nicht, dass die Partner Chinas und Russlands die ungleichen Beziehungen zu ihnen unterhalten, die die Beziehungen zwischen der AAA und anderen definieren. Um das klarzustellen: Die AAA behauptet sich in Nordamerika, in weiten Teilen der Karibik und Lateinamerikas und inzwischen auch in der gesamten EU. Russland hingegen konzentriert seinen Einfluss hauptsächlich auf die ehemaligen Sowjetrepubliken, hat aber auch einige privilegierte Partner in anderen Ländern wie Iran und Syrien in Westasien, Äthiopien in Afrika, Indien in Südasien und Vietnam in Südostasien. Was China betrifft, so ist es aufgrund seiner Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) das wichtigste Land im Großteil des globalen Südens.

Damit soll nicht die Existenz von strategisch sehr eigenständigen Ländern wie Brasilien, Indien und der Türkei und einigen anderen bestritten werden, sondern nur darauf hingewiesen werden, dass praktisch alle Staaten mit Ausnahme dieser und einiger anderer als einer dieser drei Großmächte näher stehend bezeichnet werden können. Die EU, die bis dahin als vielversprechende Großmacht galt, hat ihre strategische Autonomie nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine freiwillig an die AAA abgetreten. Diese Entwicklung stellt eine der dramatischsten Eroberungen einer Region der Welt in der Geschichte innerhalb kürzester Zeit dar, ganz zu schweigen davon, dass die Eroberer keinen einzigen Schuss abgaben. Sie war das Endergebnis des seit langem andauernden hybriden Krieges der AAA gegen die EU und des Schemas der Teilung und Herrschaft gegenüber Russland.

Um auf das einleitende Thema dieser Analyse zurückzukommen, nämlich Russlands mögliche Anwendung von Beschränkungen der Energieexporte in die EU als legitime Form der strategischen Selbstverteidigung, behält die eurasische Großmacht das souveräne Recht, auf die von den USA geförderten einseitigen und illegalen Sanktionen gegen diesen Block zu reagieren. Dies würde nicht auf die sogenannte „Bewaffnung“ der Energie hinauslaufen, sondern auf die gerechtfertigte Verteidigung der strategischen Interessen Russlands als eine Form des quasi-symmetrischen Drucks, mit dem die EU gezwungen werden soll, die Weisheit ihrer für beide Seiten kontraproduktiven wirtschaftlichen Beschränkungen, die nur die Interessen der AAA fördern, zu überdenken. Diejenigen, die dies anders darstellen, lassen fast immer den Rest der im ersten Absatz zitierten Äußerungen von Novak weg und machen sich damit aktiv mitschuldig am laufenden Infokrieg der USA gegen Russland.