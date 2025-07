Larry C. Johnson

Donald Trump hat immer noch nichts aus seinen Gesprächen mit Wladimir Putin gelernt. Anstatt die gesamte militärische und geheimdienstliche Unterstützung der USA für die Ukraine einzustellen, imitiert Trump nun Joe Biden, indem er ankündigt, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. Während eines öffentlichen Teils seines Treffens mit Israels Bibi Netanjahu am 7. Juli sagte Trump Folgendes über die Ukraine:

„Wir werden mehr Waffen schicken. Das müssen wir. Sie müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen. Sie werden jetzt sehr hart getroffen.“

Diese Ankündigung erfolgte nur wenige Tage, nachdem seine Regierung bestimmte Waffenlieferungen an die Ukraine unter Berufung auf die Besorgnis über die US-Militärvorräte gestoppt hatte. Das ist verrückt. Das Problem der Verknappung der US-Lagerbestände ist nicht verschwunden. Trump hat die Angewohnheit, in der Öffentlichkeit Dinge zu sagen, die er dann aber nicht umsetzt. Erinnern Sie sich, als er drohte, die BRICS-Länder mit 100 % Zöllen zu belegen?

Wenn das Bild oben in diesem Artikel zutrifft, dann könnte der Untergang der Ukraine schneller kommen, als viele im Westen erwarten.

Übersetzung des Bild:

Vor ein paar Stunden hat der Chef des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, eine ziemlich schockierende Aussage gemacht. Insbesondere hat er zugegeben, dass, wenn die Vereinigten Staaten die Waffenzulieferungen an Kiew nicht wieder aufnehmen, die ukrainische Armee letztendlich ihre Fähigkeit verlieren wird, sich zu wehren, 18 Tage lang.Vor diesem Hintergrund hat der wohlbekannte ukrainische Politiker Igor Mositschuk offiziell angekündigt, dass Wolodymyr Selenskyj den Befehl gegeben hat, alle Ministerien des Landes zu evakuieren und ihre Büros in den westlichen Teil der Ukraine, in die Stadt Lwiw, zu verlegen. In der Zwischenzeit hat die russische Armee in den letzten 24 Stunden einen weiteren Erfolg auf dem Schlachtfeld erzielt – diesmal in der Richtung von Welikaja Nowoselka und Kupjansk der Front.Es ist auch erwähnenswert, dass der große Angriff der ukrainischen Armee und der NATO-Truppen auf die Krim-Brücke stattgefunden hat, der am 6. Juli stattfand.

Wenn Sie bis jetzt nicht verstehen können, welche Position Russland in Bezug auf die Beendigung des Krieges vertritt, lesen Sie bitte die folgenden Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, die er in einem Interview mit der ungarischen Medienanstalt Magyar Nemzet machte. Lawrow sagte:

„Eine nachhaltige Lösung ist nicht möglich, ohne die Ursachen des Konflikts zu bekämpfen. Vor allem müssen die Sicherheitsbedrohungen, die von der NATO-Erweiterung und dem möglichen Beitritt der Ukraine zum Bündnis ausgehen, beseitigt werden, da sie Russland direkt betreffen. Ebenso wichtig ist es, die Achtung der Menschenrechte in den Gebieten zu gewährleisten, die noch unter der Kontrolle des Kiewer Regimes stehen und in denen seit 2014 alles, was mit Russland, Russen und russischsprachigen Menschen zu tun hat, systematisch zerstört wird – die russische Sprache, Kultur, Traditionen, die kanonische Orthodoxie und russischsprachige Medien.

Die neuen territorialen Gegebenheiten, die durch den Beitritt der Krim, Sewastopols, der Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie der Regionen Saporischschja und Cherson zur Russischen Föderation entstanden sind, müssen international rechtlich anerkannt werden. Auf der Tagesordnung stehen die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, die Aufhebung der antirussischen Sanktionen, die Rücknahme von Klagen gegen Russland und die Rückgabe illegal eingefrorener Vermögenswerte im Westen.

All diese Bestimmungen müssen in einem rechtsverbindlichen Friedensabkommen verankert werden. Die Ukraine muss zu den Grundlagen ihrer Staatlichkeit zurückkehren und sich an Geist und Buchstaben der Dokumente halten, die ihre Legitimität untermauern. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Ukraine in ihrer Erklärung über die staatliche Souveränität von 1990 einen neutralen, blockfreien und nicht-nuklearen Status erklärt hat. Im August 1991 verabschiedete der Oberste Sowjet das Gesetz über die Unabhängigkeitserklärung, in dem die Grundsätze dieser Erklärung bekräftigt wurden. Die Unabhängigkeitserklärung wird in der Präambel der aktuellen Verfassung der Ukraine zitiert.“

Russland wird sich nicht auf einen Waffenstillstand einlassen, solange nicht alle der oben genannten Bedingungen erfüllt oder fest garantiert sind. Ich glaube aber weiterhin, dass diese Frage militärisch gelöst werden wird, wobei Russland die Oberhand behalten wird. Ich empfehle Ihnen, sich Danny Davis‘ Interview mit Doug MacGregor anzuhören. Doug liefert eine großartige Analyse darüber, warum Russland den Krieg in der Ukraine wegen der vom Westen geschürten Unruhen an Russlands Südfront wahrscheinlich schnell beenden wird.