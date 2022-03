Russlands Säuberung der fünften Kolumnisten rückt näher: Anatoli Tschubais springt von Bord

Eine fünfte Kolonne hat sich zunehmend auf allen Ebenen des amerikanischen Militärs, der Geheimdienste, der Bürokratie, der Unternehmen, der Medien und der akademischen Welt etabliert – nur wenige Menschen im Westen haben eine klare Vorstellung davon, wie sich diese Struktur auch in den Ländern Eurasiens auswirkt.

In den letzten Jahren haben sich viele Menschen daran gewöhnt, den Begriff „tiefer Staat“ als etwas zu betrachten, das nur auf die Vereinigten Staaten zutrifft. Es ist zwar klar, dass eine fünfte Kolonne auf allen Ebenen des amerikanischen Militärs, der Geheimdienste, der Bürokratie, der Unternehmen, der Medien und des akademischen Einflusses immer stärker verankert ist, aber nur sehr wenige Menschen im Westen haben eine klare Vorstellung davon, wie sich diese Struktur in den Ländern Eurasiens äußert.

Am relevantesten für das Thema dieses Berichts ist der riesige westliche Bienenstock von Vipern, Oligarchen und liberalen Technokraten, der unter der Leitung der CIA während der dunklen Jahre der Schocktherapie in den 1990er Jahren an die Macht kam. Natürlich hat Präsident Wladimir Putin seit seiner Amtsübernahme von Jelzin im Jahr 1999 viele dieser verräterischen Agenturen, die Russland während der Perestroika ausgeplündert hatten, aus dem Weg geräumt, die Kontrolle über wichtige Institutionen zurückgewonnen und Russlands militärische, wissenschaftliche und geheimdienstliche Befugnisse wieder in nationale Hände gebracht.

In seiner Rede vor dem Rat für Zivilgesellschaft und Menschenrechte am 9. Dezember 2021 sagte Putin zu diesem Kampf:

„Anfang der 2000er Jahre habe ich sie alle aus dem Weg geräumt, aber Mitte der 1990er Jahre hatten wir Mitarbeiter der Central Intelligence Agency als Berater und sogar offizielle Mitarbeiter der Regierung der Russischen Föderation, wie wir später erfuhren… Es gab amerikanische Spezialisten, die in unseren Atomwaffenkomplexen saßen, sie gingen dort zur Arbeit, von morgens bis spät abends – sie hatten einen Tisch und eine amerikanische Flagge. Sie lebten dort und arbeiteten dort. Sie brauchten keine feinen Instrumente, um sich in unser Leben einzumischen, denn sie hatten bereits die Kontrolle über alles“.

Putin fuhr fort, die neue, von der CIA gesteuerte Strategie der asymmetrischen Kriegsführung zu beschreiben, die sich ausländischer Nichtregierungsorganisationen und volksverhetzender Stellvertreter (siehe: Nawalny) innerhalb des riesigen, in seinem Land eingebetteten Apparats der „Zivilgesellschaft“ bedient:

„Sobald Russland begann, seine Interessen einzufordern, seine Souveränität, seine Wirtschaft und die Fähigkeiten seiner Streitkräfte auszubauen, wurden neue Instrumente der Einflussnahme auf unser politisches Leben im Innern benötigt, darunter auch ziemlich feine Instrumente über verschiedene Organisationen, die aus dem Ausland finanziert werden.“

Natürlich haben diese Operationen in früheren Zeiten viele schwächere Nationen in Brand gesteckt, aber die farbrevolutionären Techniken, die von der CIA-finanzierten NED oder den Open Society Foundations eingesetzt werden, haben in Russland nur zu sehr begrenzten Erfolgen geführt, wo vernünftigere Köpfe vielen dieser Operationen den Geldhahn zugedreht und Soros‘ gesamte Organisation 2015 mit der Begründung verboten haben, sie seien „eine Bedrohung für die Staatssicherheit“. Obwohl Russland in dieser Angelegenheit 25 Jahre im Verzug war, wurde es durch das Verbot von Soros in den besonderen Klub der Nationen aufgenommen, die sich zusammengerissen haben, angeführt von China, das den Mut hatte, Soros 1989 zu verbieten, seine „Open Society“-Operationen zu illegalisieren und seine Agenten zu verhaften (einschließlich des KPC-Generalsekretärs und Soros-Agenten Zhao Ziyang).

Nachdem Putin in den ersten Jahren seiner Amtszeit wichtige strategische Interessen aus den Händen von Privatleuten zurückerobert hatte, stellte er den liberalen Technokraten und Oligarchen ein neues Ultimatum: Entweder sie halten sich an die von ihm aufgestellten Regeln oder sie tragen die Konsequenzen. Einige wanderten ins Gefängnis, und viele suchten Zuflucht in London (wo sie mit ihren unrechtmäßig erworbenen Gewinnen Villen in einer Gegend kauften, die als „Moskau an der Themse“ bekannt wurde). Wieder andere blieben zurück, um sich an die Regeln zu halten. Vielleicht passten sich einige an diese neue Realität an, aber andere Kräfte agierten weiterhin als fünfte Kolonne – und hielten oft ihre Krallen fest in den Finanzhebeln der vom IWF beeinflussten russischen Zentralbankarchitektur und den lokalen regionalen Machtzentren.

An diese fünfte Kolonne richtete Putin seine Äußerungen vom 15. März dieses Jahres:

„Ja, natürlich werden sie [der Westen] auf die sogenannte Fünfte Kolonne setzen. Auf unsere Landesverräter. Auf diejenigen, die hier, bei uns, Geld verdienen, aber dort leben. Und sie leben nicht einmal im geografischen Sinne des Wortes, sondern nach ihren Gedanken. Nach ihrem sklavischen Bewusstsein… Viele dieser Menschen sind von Natur aus geistig genau dort angesiedelt, und nicht hier. Nicht bei unserem Volk. Nicht bei Russland. Das ist ihrer Meinung nach ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer höheren Kaste, zu einer höheren Rasse. Solche Leute sind bereit, ihre eigenen Mütter zu verkaufen, wenn sie nur in der Vorhalle dieser allerhöchsten Kaste sitzen dürften… Sie verstehen überhaupt nicht, dass sie, wenn sie von dieser sogenannten „höheren Kaste“ gebraucht werden, nur als entbehrliches Material gebraucht werden, um sie zu benutzen, um unserem Volk maximalen Schaden zuzufügen.“

Die kurzsichtige Angewohnheit, nur auf die USA oder europäische fünfte Kolonnen zu schauen, die in den letzten Jahrzehnten die Souveränität von Nationalstaaten untergraben haben, und dabei Eurasien zu ignorieren, hat viele wohlmeinende Menschen zu der falschen Annahme veranlasst, dass Nationen wie Russland oder China als monolithische Institutionen behandelt werden können, denen entweder das Etikett „gut“ oder „böse“ angeheftet wird. Solche groben Vereinfachungen führen leider dazu, dass die Köpfe für viele Fehlinformationen anfällig sind, an denen es in unserem Zeitalter der psychologischen Kriegsführung, der Medienverdrehung und der Umdeutung von Geschichten keinen Mangel gibt.

Die Unkenntnis des Kampfes, der derzeit zwischen echten Nationalisten um Putin und dieser anderen, vom Westen gesteuerten fünften Kolonne geführt wird, sorgt für fatale Fehleinschätzungen und eine Fehldiagnose unserer derzeitigen Krise. Noch schlimmer ist, dass wichtige Möglichkeiten für umfassendere politische Lösungen, die zur Stärkung souveräner Nationalstaaten erforderlich sind, verloren gehen, und mit diesem Verlust wird jede Fähigkeit, einen angemessenen Kampf gegen eine entstehende totalitäre Weltordnung zu führen, zerstört.

Tschubais springt von Bord

Eines der eklatantesten Beispiele für führende Fünfte Kolumnisten, die „ihre eigenen Mütter verkaufen, um in den Gängen dieser allerhöchsten Kaste zu sitzen“, ist die Figur des Anatoli Tschubais, der vor kurzem seine Abreise aus Russland (hoffentlich für immer) angekündigt hat, um in der Türkei ein sichereres Terrain zu suchen. Mit diesem Sprung in ein sichereres Refugium hat Tschubais seine Rolle als „Sonderbeauftragter für die Beziehungen zu internationalen Organisationen zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung“ bei der UNO aufgegeben.

Tschubais spielte eine der zerstörerischsten Rollen aller lebenden Politiker, als er mit der CIA-geführten Jelzin-Regierung als „junger Soros-Reformer“ an der Seite von Jegor Gaidar und anderen westlichen Werkzeugen zusammenarbeitete, die vom Westen rekrutiert wurden, um die Plünderung und den Zerfall Russlands in den 1990er Jahren zu betreiben. Als stellvertretender Ministerpräsident für Wirtschafts- und Finanzpolitik zwischen 1992 und 1996 beaufsichtigte Tschubais die Privatisierung aller strategischen Sektoren der russischen Wirtschaft an der Seite von Jeffrey Sachs aus Harvard, dem Rhodes-Stipendiaten Strobe Talbott und einer Gruppe von soziopathischen Oligarchen wie Michail Chodorkowski, Platon Lebedew und Boris Beresowski (von denen viele 1996 die „Gruppe der 7“ bildeten).

Tschubais und Geidar leisteten Pionierarbeit für das berüchtigte „Gutscheinsystem“, das die Grundlage für die mehrstufige Plünderungsaktion bildete, die von der CIA unter Bush senior ab 1991 als „Operation Hammer“ bezeichnet wurde. William Engdahl hat diese dichte Periode von Privatisierungen, in der zwischen 1992 und 1994 über 15.000 Unternehmen privatisiert wurden, genau dokumentiert. Neue Oligarchen wie Beresowski konnten diese von hungernden Russen gekauften Gutscheine nutzen, um den Ölgiganten Sibnet (im Wert von 3 Milliarden Dollar) für nur 100 Millionen Dollar zu kaufen, und Chodorkowski kaufte 78 % der Aktien von Yukos (im Wert von 5 Milliarden Dollar) für nur 310 Millionen Dollar. Soros selbst prahlte damit, dass er während dieser Plünderungsperiode über zwei Milliarden Dollar in Russland versenkt hat.

Tschubais war neben Persönlichkeiten wie Jegor Gaidar (späterer Premierminister), Wladimir Kogan (späterer Präsident der St. Petersburger Bank) und Alexej Kudrin (späterer Finanzminister) einer der frühen Gründer der Perestroika-Clubs in St. Petersburg gewesen. Nach Gaidars Tod im Jahr 2009 war Tschubais federführend bei der Gründung des Gaidar-Forums, das eine Woche vor dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos stattfinden sollte und als Koordinationsorgan des tiefen Staates zwischen den schwäbischen Technokraten und ihren russischen Seelenverwandten diente.

Im Jahr 2013 sagte Putin über Tschubais und seine CIA-Vertrauten:

„Wir haben heute erfahren, dass Offiziere der amerikanischen CIA als Berater von Anatoli Tschubais tätig waren. Aber noch lustiger ist, dass sie nach ihrer Rückkehr in die USA strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie gegen die Gesetze ihres Landes verstoßen und sich im Zuge der Privatisierung in der Russischen Föderation unrechtmäßig bereichert haben.“

Obwohl Putin Tschubais eindeutig als CIA-Agent identifiziert hatte, gab es Anzeichen dafür, dass etwas sehr Mächtiges den Finanzier schützte, da er nicht nur vermieden hat, wie so viele andere während Putins Amtszeit beseitigt zu werden, sondern sogar von 2008 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender des staatlichen Technologieunternehmens Rusnano ein hohes Maß an Einfluss zurückgewann. In dieser Zeit war Tschubais auch Mitglied des Beirats von JP Morgan Chase und die treibende Kraft hinter den Dekarbonisierungsplänen in Russland, die durch grüne, alternative Energieprojekte vorangetrieben werden und einen wichtigen Bestandteil des Great Reset des Weltwirtschaftsforums darstellen.

Während seiner 12-jährigen Amtszeit nutzte Chubais Rusnano als Instrument zur Finanzierung und Förderung der Entwicklung von Windkraftwerken und Solarenergie, stellte 400 Millionen Dollar für Hevek Solar (Russlands größtes Solarenergieunternehmen) bereit und schuf einen mit 520 Millionen Dollar dotierten Windenergie-Entwicklungsfonds.

Obwohl Tschubais‘ Büros bei Rusnano am Tag nach der Verhaftung des russischen Finanzministers (und Sumpfgenossen Alexej Uljokajew am 16. November 2021) durchsucht wurden, sorgten seine Beschützer dafür, dass seine Zeit im Unternehmen zwar zu Ende ging, er aber nicht verhaftet wurde und sich neuen zerstörerischen Unternehmungen widmen konnte. Was war sein nächster Auftrag?

Ende Dezember 2021 wurde bekannt, dass Tschubais zum Gesandten des russischen Präsidenten bei den Vereinten Nationen ernannt wurde, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu koordinieren. In dieser Position hatte Tschubais schamlos dazu aufgerufen, die russische Wirtschaft an den UN-Klimamarkt anzupassen und sich dem Diktat von IWF und Weltbank vollständig zu unterwerfen, indem er am 8. Januar 2022 sagte:

Ich bin überzeugt, dass der russische Klimamarkt für internationale Investitionen äußerst attraktiv sein wird. Deshalb muss der Zugang russischer Unternehmer zur Finanzierung alternativer Projekte aus dem Ausland erleichtert werden. Zu diesem Zweck müssen die Grundregeln des russischen Marktes, der in diesem Bereich geschaffen wird, mit den führenden internationalen Organisationen – der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – harmonisiert werden.

Tschubais hat nicht nur die „Ökologisierung der russischen Energie“ gemäß der Great Reset Agenda angeführt (die die beiden fabrizierten Krisen des Klimawandels und des Covid-19 in einem Paket vereint), sondern Tschubais hat auch Rusnano benutzt, um das Wachstum eines vom Ausland gesteuerten Pharmakomplexes im Herzen Russlands zu finanzieren. Vor kurzem wurde ein großer Skandal bekannt, als der russische Pharmariese und COVID-19-Impfstoffhersteller Nanolek 2020 und 2021 Milliarden Rubel von Rusnano erhielt und damit das Ehepaar Tatjana Golikowa und Viktor Christenko (dessen Sohn ein Hauptaktionär des Unternehmens ist) bereicherte.

Über die anderen fünften Kolumnisten, die noch immer im russischen öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft tätig sind, ließe sich noch viel sagen, aber der Geruch neuer Säuberungen liegt in der Luft.

Eine Wende ist im Gange

Mächtige westliche Kräfte, die die „höheren Kasten“ repräsentieren, haben die Beziehungen zu Russland abgebrochen, und mit diesen verlorenen Beziehungen geht auch der Schutz für viele Persönlichkeiten verloren, die trotz ihrer verräterischen Herzen nachts ruhig schlafen konnten. Das Weltwirtschaftsforum brach am 8. März zusammen mit einer Vielzahl ausländischer WEF-Partnerunternehmen wie Goldman Sachs, Deutschebank, Amazon, Visa, Paypal, Mastercard, Apple, IBM, Unilever und Pepsico (um nur einige zu nennen) die Beziehungen ab.

Es werden schnell Schritte unternommen, um nationalistische Kräfte zu ermächtigen, die Kontrolle über die russische Wirtschaft zu übernehmen, angeführt von Sergey Glazievs neuem Projekt zur Schaffung eines alternativen Finanz- und Währungssystems zwischen China und der EU mit verstärkter nationaler Kontrolle über Finanzen und langfristige Planung. Die Kontrolle über den Finanzsektor, der lange Zeit unter dem starken Einfluss westlicher oligarchischer Interessen stand, ist von entscheidender Bedeutung, wenn Russland in der Lage sein soll, den kommenden Sturm nicht nur zu überstehen, sondern ihn auch mit der wirtschaftlichen Souveränität und der Macht zu überstehen, die es braucht, um jene Großprojekte zu verwirklichen, die für Putins Bestrebungen nach einem fernöstlichen und arktischen zivilisatorischen Wachstumsparadigma erforderlich sind.

Obwohl Tschubais nur eine große Ratte repräsentiert, die sich zum jetzigen Zeitpunkt entschlossen hat, das Schiff zu verlassen, werden sicherlich andere folgen, und vielleicht erwacht in den Herzen anderer, die diesen Moment der Krise gewählt haben, um als Patrioten Russlands einen edleren Weg zu gehen, während die Welt in eine neue, multipolare Zukunft eintritt, eine neue Gottesfurcht.

Ich denke, es ist an dieser Stelle angebracht, mit einigen Bemerkungen von Präsident Putin zu schließen, der erklärte: „Das russische Volk wird in der Lage sein, wahre Patrioten von Abschaum und Verrätern zu unterscheiden und sie einfach auszuspucken wie eine Mücke, die ihm versehentlich in den Mund geflogen ist. Ich bin überzeugt, dass eine solche natürliche und notwendige Selbstreinigung der Gesellschaft unser Land, unsere Solidarität, unseren Zusammenhalt und unsere Bereitschaft, auf alle Herausforderungen zu reagieren, nur stärken wird“.