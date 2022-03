Zwei Wochen, um die Welt platt zu machen

„All dies ist eine Abschweifung. Die wahre Macht, die Macht, um die wir Tag und Nacht kämpfen müssen, ist nicht die Macht über die Dinge, sondern über die Menschen. Wie kann ein Mensch seine Macht über einen anderen geltend machen? … indem er ihn leiden lässt. Gehorsam ist nicht genug. Wenn er nicht leidet, wie kannst du sicher sein, dass er deinem Willen gehorcht und nicht seinem eigenen? Macht besteht darin, Schmerz und Demütigung zuzufügen. Macht besteht darin, den menschlichen Geist in Stücke zu reißen und ihn nach eigenem Gutdünken wieder neu zusammenzusetzen. Erkennen Sie nun, was für eine Welt wir schaffen? George Orwell, „1984“ „Wir werden in dem Moment zu Sklaven, in dem wir die Schlüssel zur Definition der Realität vollständig an jemand anderen übergeben, ob es sich nun um ein Unternehmen, eine Wirtschaftstheorie, eine politische Partei, das Weiße Haus, Newsworld oder CNN handelt. B.W. Powe

COVID-19 ist wie von Zauberhand verschwunden.

Nach mehr als zwei Jahren der ununterbrochenen Bombardierung mit Covid-„Nachrichten“ hat es seit über einer Woche überhaupt keine Schlagzeilen mehr gegeben. Die Medien geben, und die Medien nehmen.

Durch die makellose Auslöschung der „Covid-Krise“ versuchen die Verantwortlichen, uns vergessen zu machen, was sie uns und unseren Familien angetan haben und welchen dauerhaften Schaden sie der Gesellschaft zugefügt haben.

Denken Sie daran zurück, wie das Leben vor zwei Jahren war, und stellen Sie sich vor, jemand würde Ihnen sagen, dass ein „Gesundheitsnotstand“ einen Eingriff in das gesamte soziale und wirtschaftliche Leben erfordern würde.

Bemerkenswerterweise gingen die Anordnungen des öffentlichen Gesundheitswesens schnell von einer „Abflachung der Kurve“ und einer „Verlangsamung der Ausbreitung“ zu Eindämmung, Unterdrückung, Rückverfolgung von Kontakten, sozialer Isolierung, Quarantäne, Gesichtsverhüllung, faktischem Hausarrest, auch „Lockdown“ genannt (ein Begriff aus dem Gefängnis- und Sklavenlagerbereich), und vorgeschriebenen experimentellen Injektionen über.

Um „uns zu schützen“ wuchsen die staatlichen Maßnahmen von harmlosen Anweisungen zu drakonischen Verordnungen.

Die Einschränkung des Rechts auf grundlegende wirtschaftliche Transaktionen, die Einschränkung des Rechts auf Freizügigkeit, die Einschränkung des Rechts auf Religionsausübung, die Aussetzung des Rechts auf Bildung, die Verweigerung des Rechts auf Lebensunterhalt, die Abschaffung des Rechts, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen oder abzulehnen, die Aussetzung öffentlicher Versammlungen, die Aussetzung von Geschworenengerichten, die Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, die Verweigerung des Rechts, sich zu versammeln, und vieles mehr wurden zu den neuen Funktionsprinzipien von „The Covid World“.

Die Einrichtung eines Biosicherheits-Polizeistaats wurde ins Leben gerufen, der den Gesundheitsbehörden und anderen die Befugnis einräumt, jemanden unter Quarantäne zu stellen, der als „infiziert“ gilt oder auch nur mit einem vermeintlichen „Fall“ in Kontakt gekommen ist.

Um dies als notwendig und akzeptabel erscheinen zu lassen, wurde ein intensiver psychologischer Rundumschlag gegen unser Empfinden durchgeführt. Covid-19 wurde als der „Neue Schwarze Tod“ angepriesen.

Uns wurde von „wichtig aussehenden Leuten“ gesagt, dass Millionen von Menschen sterben werden, dass der gesamte Planet in Gefahr ist, dass eine globale Reaktion erforderlich ist und dass jeder sich dem Programm anschließen muss, während „Helden“ und „Experten“ die Führung dieses neuen globalen Krieges übernehmen, um uns zu schützen.

Unlogische Schlagworte, die darauf abzielen, die Öffentlichkeit in einen formbaren mentalen Zustand zu hypnotisieren, wurden in allen Medien, in praktisch allen sozialen Einrichtungen und in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wiederholt.

„Flatten the Curve“, „The New Normal“, „Social Distancing“ und „Follow the Science“ wurden zu den Schibboleths der Nation. Die Medien trommelten die Doppeldeutigkeit unablässig in die öffentliche Psyche. Oxymorone und Euphemismen beherrschten die Konturen jedes „Covid-bezogenen“ Diskurses.

Derartige sprachliche Manipulationen wurden von einem Großteil der Öffentlichkeit ohne weiteres aufgenommen und nahtlos übernommen und wurden zur Doppeldenk-Phraseologie der Covid-Ära.

Auf die Mantras der Covid-Ära folgte eine Flotte psychologisch verwirrender und willkürlicher „Vorschriften“, „Ratschläge“ und „Richtlinien“, die schnell eingeführt, selektiv durchgesetzt und später geändert wurden.

Keiner wurde verschont.

Kinder waren ständigen psychologischen Angriffen ausgesetzt, wurden als „Superverbreiter“ gebrandmarkt und sollten sich von den Großeltern fernhalten, damit sie „die Oma nicht umbringen“.

In einem Nebel aus psychologischen Traumata bewegten sich alle in einer Welt ohne Lächeln und Lachen, in der die Gesichter durch Masken verborgen und in Tücher gehüllt waren.

Diese Flut brutaler Manipulationen sollte uns darauf konditionieren, die tyrannischen Zumutungen von „The New Normal“ zu akzeptieren. Der emotionale Tribut, den die COVID-Angstmacherei und die Medienhysterie forderten, führte dazu, dass die Bürger geistig gezähmt wurden wie Gefängnisinsassen, die um „einen Ausweg“ bettelten.

Der vorbestimmte und einzig „erlaubte“ Ausweg aus diesem viralen Alptraum verlangte, dass die Gesellschaft die magische „Heilung“ der „Wunderimpfung“ annimmt. Ein medizinisches Wunder, das so wirksam zu sein versprach, dass es Jahr für Jahr erforderlich sein würde.

Wenn sie nicht angenommen wird, wird sie erzwungen.

Eines der auffälligen Merkmale des Medienblitzkriegs rund um die Covid-„Pandemie“ – oder, genauer gesagt, der Berichterstattung über die „Pandemie“ – ist, dass sie, rein von ihrer Wirkung her betrachtet, dem „Krieg gegen den Terror“ oder überhaupt jedem Krieg ähnelte.

Das Tragen von Masken wurde zu einer patriotischen Pflicht. Das „Sicherheitstheater“ wurde zu einem Merkmal des täglichen Lebens. Das riesige Gemetzel der Covid-Politik wurde als „Kollateralschaden“ abgetan.

Im Lärm und der Wut dieses Medienbombardements gingen Beweise, Beobachtungen und Messungen – drei der wichtigsten Säulen der Wissenschaft – unter.

An ihre Stelle traten fiktive Vorhersagen, computergenerierte Schätzungen oder andere nicht zu hinterfragende „wissenschaftliche Metriken“, wonach die Krankenhäuser überfüllt sein würden, die Leichenhallen auf die Straßen überlaufen würden und den Krematorien der Brennstoff für die Entsorgung der Leichen ausgehen würde.

Selbst als direkte Beobachtungen und echte wissenschaftliche Daten zeigten, dass nichts davon wahr ist, sorgten der öffentliche Gesundheitsapparat und der Medienmoloch dafür, dass die Öffentlichkeit nicht mit dieser Irrlehre konfrontiert wurde.

Ein digitaler Vorhang aus McCarthy-ähnlicher Massenzensur senkte sich über diese „schöne neue Welt“ der faktenfreien Hysterie.

Kein noch so großes Beweismaterial konnte die Propagandamaschine bremsen, die unaufhörlich scheinheilige Slogans und übertriebene Todeszahlen ausspuckte.

Die beabsichtigte Wirkung war eine weit verbreitete Panik, die zu einer kollektiven Psychose führte, die jegliches Denken außer Kraft setzte.

„Wir haben keine Zeit!“

„Wir müssen jetzt handeln!“

„Hört auf die ‚Experten‘!“

„Folgen Sie der Wissenschaft!“

„Wir haben nicht den ‚Luxus‘ des kritischen Denkens!“

Und das Wichtigste:

„Alle, die das ‚offizielle‘ Narrativ in Frage stellen, müssen verurteilt werden.“

Einfach ausgedrückt: Covid-19 war kein epidemiologisches Ereignis, sondern eine psychologische Operation.

Zwei Jahre später, wenn Bürokraten und Politiker die Covid-Beschränkungen abbauen, um die wachsende Unruhe zu unterdrücken, können wir sicher sein, dass sie darauf bestehen werden, das „Recht“ zu behalten, sie nach Belieben wieder einzuführen.

Solange „neue Varianten gleich um die Ecke lauern“, können die Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens und die Pandemieprofiteure den nächsten „Gesundheitsnotstand“ erfinden, um weitere Lockdowns für jedes „virale Ereignis“ zu verhängen, das ihren politischen und finanziellen Zielen entgegenkommt.

Während die Covid-Propaganda verschwunden ist, ist es zwingend erforderlich, dass wir den Berg von Lügen weiter unter die Lupe nehmen und die massive Korruption, die die „Covid-Ära“ ausmacht, weiter aufdecken. Dies ist der einzige Weg zur Gerechtigkeit und notwendig, um sich gegen künftige Episoden einer „pandemischen“ Hysterie zu schützen.

Letztendlich kann es keine umfassende Debatte und kein vollständiges Verständnis der verheerenden Folgen der „Covid-Krisen“-Politik geben, ohne eine historische und aktuelle Analyse der Rolle der medizinischen Industrie bei der Durchsetzung sozioökonomischer und politischer Agenden, die den herrschenden Eliten zugute kommen.

Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die öffentliche Gesundheitsindustrie jetzt direkt mit den globalen Märkten verbunden ist und auf der Grundlage der Anforderungen dieser Finanzkonglomerate arbeitet. Erfundene Pandemien sind heute gigantische Investitionsmöglichkeiten, die den Reichtum der Milliardäre vergrößern und ihre Macht weiter festigen.

Es ist auch notwendig zu erkennen, dass der Hauptzweck der medizinischen Industrie nicht mehr die „Kunst des Heilens“ ist, sondern ein Finanzinstrument zum Nutzen der Investoren.

„Wir, das Volk“, müssen auch erkennen, dass die medizinische Industrie nun vollständig zu einem Strafsystem umfunktioniert wurde, das darauf ausgelegt ist, jede einzelne Person in diesem System zu bearbeiten, zu entmenschlichen und zu kontrollieren. Vor unseren Augen haben wir aus nächster Nähe gesehen, wie die bloße biologische Existenz durch dieses System kriminalisiert wird.

Der magische Akt des Verschwindens von Covid aus dem Blickfeld der Medien und der öffentlichen Wahrnehmung ist nicht auf ein medizinisches Wunder oder die natürliche Entwicklung eines Virus zurückzuführen, das seine Potenz verliert. Er wurde von denjenigen vollbracht, die diese Realität fabriziert und unzählige Verbrechen begangen haben, koordiniert in dem Versuch, durch die Hintertür zu verschwinden, weitere öffentliche Untersuchungen zu vermeiden und jeglichen rechtlichen Konsequenzen zu entgehen.

Obwohl die Geschichte des Virus fast vorbei ist, ist die Hexerei, die ihn hervorgebracht hat, noch nicht gebannt.

Die dringende Botschaft, die wir aus den vergangenen zwei Jahren mitnehmen müssen, ist, dass wir seit geraumer Zeit einer anhaltenden psychologischen Kriegsführung ausgesetzt sind.

Wir werden erst dann wirklich gewonnen haben, wenn sich allgemein durchgesetzt hat, dass die medizinische Freiheit keine verhandelbare Ware ist, die von staatlichen Bürokraten, politischen Opportunisten oder dem medizinischen Kartell kontrolliert wird.

Nichts ist gewonnen, solange die Ideologie, dass der Staat unsere körperliche Autonomie kontrolliert, nicht gründlich verworfen wurde.

Diese Geschichte ist erst dann zu Ende, wenn die Personen und Institutionen, die die Öffentlichkeit getäuscht und abweichende Stimmen in den letzten zwei Jahren zensiert und verfolgt haben, öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Dieser Kampf ist noch nicht vorbei.