Sagen Sie Nein zu Impfpässen

Unabhängig davon, ob sie von der Regierung oder vom Privatsektor eingeführt werden, muss man sich gegen Impfpässe wehren.

Am 10. August twitterte der ehemalige Berater der Coronavirus-Task-Force des Weißen Hauses, Andy Slavitt, etwas Bissiges, wie es seine Gewohnheit ist: „Wenn Leute, die losziehen und gefälschte Impfpässe kaufen, COVID bekommen, erwarten sie dann, dass jemand sie an ein echtes Beatmungsgerät anschließt?“ Einer seiner Twitter-Follower antwortete: „Wir brauchen eine Möglichkeit, die Impfung zu verfolgen, die nicht auf einer kleinen handgeschriebenen Papierkarte steht. Etwas, das sehr schwer zu fälschen ist. Ich wette, du hast Ideen, Kontakte, Ressourcen… Mach es möglich, Andy.“ Er antwortete: „Halte 3 ½ Wochen durch und du wirst es sehen.“ Das war vor zweieinhalb Wochen.

Zurzeit ist das Impfpass-System ein Flickenteppich mit mehreren offiziellen und inoffiziellen Anwendungen. Der Bundesstaat New York und die Stadt New York haben jeweils unterschiedliche Apps, Excelsior Pass und NYC Covid Safe. Bei einigen Apps ist Betrug ein leichtes Spiel; andere überprüfen Ihre Angaben zu Impfungen anhand der staatlichen Gesundheitsdaten. Viele Menschen vermeiden Apps ganz und fotografieren ihren Impfpass mit dem Smartphone oder tragen einen Ausdruck bei sich. Eine standardisierte Impfpass-App würde diese logistischen Probleme ausräumen. Sie wäre das grüne Licht, das Städte und Privatunternehmen, die derzeit über eine Impfpflicht nachdenken, dazu veranlasst, diese einzuführen.

Die Regierung Biden hat wiederholt erklärt, dass es weder ein nationales Impfmandat noch eine nationale Impfstoffdatenbank geben wird. Jen Psaki sagte im März, dass die Entwicklung eines Impfpasses, oder wie auch immer man es nennen will, vom privaten Sektor vorangetrieben werden wird“.

Auch ein privatwirtschaftlicher Impfpass sollte mit allen Mitteln bekämpft werden. Er ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem Sozialkreditsystem, und der einzige Zeitpunkt, an dem er gestoppt werden kann, ist ganz am Anfang.

Ein Impfpass-System würde in der Praxis bedeuten, dass man jedes Mal einen QR-Code scannt, wenn man einen Ort betritt, an dem ein Impfnachweis verlangt wird – Restaurants, Cafés, Universitäten, Konzertveranstaltungen, Bürogebäude. Idealerweise gäbe es auch eine Möglichkeit, zu überprüfen, ob die im Pass eingetragene Person auch diejenige ist, die den QR-Code vorzeigt. Derzeit verlangt zum Beispiel die Impfpflicht für Restaurants in New York City, dass die Gäste sowohl einen Impfpass als auch einen entsprechenden Ausweis vorlegen.

Es gibt nur sehr wenige Orte, an denen das Scannen eines QR-Codes bei jedem Betreten eines Gebäudes zum Standardprotokoll gehört. Einer davon ist Xinjiang. Ein anderer ist Sydney, Australien. Der australische Bundesstaat New South Wales hat Anfang dieses Jahres vorgeschrieben, dass QR-Codes am Eingang jedes Arbeitsplatzes, Einzelhandelsgeschäfts, Restaurants, jeder Kirche, jedes Hotels, jedes Salons, jedes Krankenhauses, jeder Kneipe und jedes Kinos sowie bei großen Veranstaltungen im Freien wie Hochzeiten und Beerdigungen angebracht werden müssen. Jeder, der eintritt, muss den QR-Code scannen (oder sich manuell anmelden, wenn er kein Smartphone hat); ein erneutes Scannen beim Auschecken ist erwünscht, aber nicht erforderlich. Die Polizei und private Sicherheitsleute wurden an den Eingängen von Lebensmittelgeschäften postiert, um sicherzustellen, dass die Vorschrift durchgesetzt wird. Die Geldstrafen betragen bis zu 5.000 Dollar für Unternehmen und 1.000 Dollar für Kunden.

Im Moment wird dieses System zur Ermittlung von Kontaktpersonen eingesetzt. Wahrscheinlich wird es bald nahtlos in einen Impfpass übergehen. Premierministerin Gladys Berejiklian hat letzte Woche angedeutet, dass der Impfstatus in dieselbe offizielle staatliche App aufgenommen werden soll, die auch die QR-Code-Check-ins verwaltet, so dass es sich um eine „All-in-One“-App handelt. Dies war Teil ihrer Ankündigung, dass geimpfte Sydneysider bald „zusätzliche Freiheiten“ erhalten würden, wie etwa eine zusätzliche Stunde Bewegung im Freien.

Dieses System von Belohnungen und Strafen erinnert an das chinesische Sozialkreditsystem, das nach Berichten aus zweiter Hand, die ich gehört habe, von einigen australischen Bürokraten unter vier Augen ausdrücklich als Vorbild für ihr Land angeführt wird.