Sanders und andere Demokraten fordern Biden auf, die geheimen Covid-Verträge offenzulegen

Die Trump-Regierung gab Big Pharma Milliarden, weigerte sich aber, die vollständigen Bedingungen dieser Deals offenzulegen.

Dutzende von demokratischen Abgeordneten und Senator Bernie Sanders forderten am Montag hohe Regierungsmitglieder von Biden auf, die nicht überarbeiteten Kopien von Multi-Milliarden-Dollar-Verträge für Coronavirus-Impfstoffe zu veröffentlichen, die die Trump-Regierung im Geheimen mit großen Pharma-Unternehmen im letzten Jahr ausgehandelt und sich geweigert hat, sie der Legislative vorzulegen.

In einem Brief an den Gesundheitsminister Xavier Becerra und den Verteidigungsminister Lloyd Austin sagen 50 Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat, dass die öffentliche Kenntnis der spezifischen Bedingungen der Impfstoffverträge „umso wichtiger geworden ist, nachdem die Hersteller von Auffrischungsimpfungen und