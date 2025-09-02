Sanierung oder Tarnung? 172 Millionen für das neue geheime Labor Spiez

172 Millionen Franken – so viel kostet die „Erneuerung“ des Labors Spiez. Offiziell handelt es sich um eine Sanierung. Doch die Zahlen und die politischen Begleitumstände sprechen eine andere Sprache: Die Kosten übersteigen nicht nur die üblichen Sanierungsquoten, sondern vermutlich sogar den damaligen Neubau. Wer glaubt, dass es hier um ein paar neue Fenster, Leitungen und ein bisschen Fassadensanierung geht, unterschätzt die Tragweite gewaltig.

Wie viel kostete das Labor damals?

Das heutige Laborgebäude entstand Mitte der 1980er-Jahre. Die Baukosten könnten damals bei rund 60 Millionen Franken gelegen haben, grob überschlagen. Inflationsbereinigt entspräche das heute etwa 132 Millionen. Eine normale Sanierung kostet üblicherweise 30–60 % eines Neubaus, also vielleicht 40–70