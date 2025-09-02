Das „Gold des kleinen Mannes“ startet seinen Hebel immer erst im Finale – Silberpreisexplosion ante portas (drei- oder vierstellig am Ende?)!

Dr. Uwe Bergold

Am 23.08.2025 konnte man in einem Online-Artikel mit der Headline „Peter Spina reveals Saudi Central Bank silver derivative purchase“ u.a. Folgendes lesen (auf Deutsch übersetzt):

„… Die saudische Zentralbank hat laut Peter Spina einen strategischen Schritt unternommen, indem sie Silberderivate [SLV – Silver ETF] gekauft hat. Diese Akquisition ist bemerkenswert, da die Bank über Vermögenswerte in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar verfügt und die Silberderivate 1,25% ihres Portfolios ausmachen …“

Neben der russischen ist die saudische Zentralbank bereits die zweite, welche zusätzlich zu Gold, nun erstmalig wieder Silber als Währungsreserve akkumuliert. Wir publizierten zu dem potenziellen Silber-Hebel auf Gold bereits am 01.04.2025 einen Marktkommentar mit der Headline „Inflationstsunami & Kriegswirtschaft bis 2029 – Silber, Platin & Goldminen als „Call-Option“ auf Gold?“ Hierin konnte man unter anderem Folgendes lesen: