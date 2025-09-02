Peter Haisenko

Kanzler Merz spielt wieder das notorische Spiel des Westens, Russland das vorzuwerfen, was es nicht tut, der Westen aber andauernd. Hätte Merz ein wenig Geschichtswissen wüsste er, wie die USA jahrelang die Verteidigungsfähigkeit der UdSSR „getestet“ haben, mit illegalen Einflügen in den sowjetischen Luftraum.

Präsident Putin hat Jura studiert und er achtet streng darauf, keine international anerkannten Rechtsnormen zu verletzen. Dazu zählt nicht die „wertebasierte Ordnung“ der USA, denn diese ist andauernder Willkür ausgesetzt und kein international anerkannter Rechtszustand. Russische Schiffe und Flugzeuge bewegen sich nur innerhalb der russischen Grenzen oder in international freien Luft- und Seeräumen. Auch was die Ostsee betrifft. Russland hat das Recht darauf und das gilt für alle Arten von Flügen, auch für militärische. So, wie sich NATO-Schiffe und Flugzeuge auch im Ostseeraum tummeln, manchmal sehr nahe der russischen