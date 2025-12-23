Satellitenbilder zeigen: Israel bereitet eine dauerhafte Präsenz im Gazastreifen vor

Seit dem Waffenstillstand hat Israel mindestens 13 neue Militärstützpunkte innerhalb des Gazastreifens errichtet, bestehende militärische Infrastruktur konsolidiert, Straßen gebaut und weiteres palästinensisches Eigentum zerstört.

Israel unterhält derzeit 48 Militärstützpunkte östlich der sogenannten gelben Linie. Bild von Forensic Architecture.

Seit der sogenannte Waffenstillstand im Gazastreifen am 10. Oktober in Kraft getreten ist, konsolidiert Israel seine Kontrolle über mehr als 50 % des Gazastreifens und verändert – laut neuen Untersuchungen von Forensic Architecture – physisch die Geografie des Gebiets. Durch eine Kombination aus dem Bau militärischer Infrastruktur und der Zerstörung bestehender Gebäude scheint Israel die Voraussetzungen für eine dauerhafte Präsenz im Großteil des Gazastreifens zu schaffen.

Israel hat seit dem Waffenstillstand mindestens 13 neue Militärstützpunkte innerhalb des Gazastreifens errichtet – hauptsächlich entlang der gelben Linie, im Osten von Khan Younis sowie nahe der Grenze zu Israel, wie eine Analyse von Satellitenbildern durch Forensic Architecture zeigt.

„Israel tut, was es immer tut und historisch am besten kann: ‚Fakten vor Ort‘ schaffen – schrittweise statt spektakulär – und sie dauerhaft machen, sobald diejenigen, die Einfluss hätten, Israel zum Kurswechsel zu zwingen, entweder das Interesse verlieren, entscheiden, dass die Kosten einer Konfrontation zu hoch sind, oder offen Israels Rechtsverletzungen unterstützen. Israel hat es nicht eilig und ist bereit, das lange Spiel zu spielen“, sagte Mouin Rabbani, Co-Herausgeber von Jadaliyya und ehemaliger UN-Beamter, der als leitender Analyst zu Israel-Palästina für die International Crisis Group tätig war, gegenüber Drop Site, nachdem er eine Zusammenfassung der Ergebnisse von Forensic Architecture geprüft hatte.

Die Analyse zeigt außerdem, dass Israel zwischen dem 10. Oktober und dem 2. Dezember 2025:

– das Wachstum und die infrastrukturelle Entwicklung von 48 bestehenden Militärstützpunkten innerhalb des Gazastreifens beschleunigt hat.

– ein Netz von Straßen ausgebaut hat, das Militärstützpunkte innerhalb des Gazastreifens mit dem israelischen Straßennetz, Militärbasen und Siedlungen außerhalb des Gazastreifens verbindet.

– den seit September 2025 begonnenen Bau einer neuen Straße in Khan Younis fortgesetzt hat, um den Magen-Oz-Korridor so umzuleiten, dass er innerhalb des von Israel kontrollierten Gebiets verläuft.

– systematisch palästinensisches Eigentum abgerissen und zerstört hat, insbesondere im Osten von Khan Younis, wobei gezielt Gebiete ins Visier genommen wurden, die zuvor noch nicht zerstört worden waren. Neue Militärstützpunkte und Straßen sind in diesem Gebiet entstanden.

„Zusammen mit mehreren israelischen Erklärungen über die Ausweitung seiner Grenzen durch Pufferzonen im Norden, Osten und Süden handelt es sich hierbei unbestreitbar um eine israelische Kampagne zur Aufteilung des Gazastreifens und zur Förderung ihres langfristigen Ziels, die palästinensische Bevölkerung anderswohin zu verlagern“, sagte Rabbani. „Gleichzeitig ist Israels Erfolg nicht zwangsläufig. Wäre er es, wäre die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens schon vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ethnisch gesäubert worden.“

Im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens zog sich das israelische Militär teilweise auf die sogenannte „gelbe Linie“ zurück, wodurch mehr als die Hälfte des Gazastreifens unter fortgesetzter israelischer Kontrolle blieb. Der Begriff stammt aus einer Karte, die Ende September im Rahmen des 20-Punkte-Waffenstillstandsplans von Präsident Donald Trump verbreitet wurde. Diese zeigte einen schrittweisen Rückzug israelischer Truppen: zunächst bis zu einer gelben Linie, gefolgt von einem weiteren Rückzug, bis hin zu einem späteren Abzug in eine „Pufferzone“ innerhalb des Gazastreifens entlang der Grenze zu Israel.

Die ursprüngliche Rückzugskarte gemäß Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza.

Trump veröffentlichte anschließend eine neue Karte, die die erste Rückzugslinie zeigte und Israel die Kontrolle über 58 % des Gazastreifens beließ. Nach Inkrafttreten des Waffenstillstands veröffentlichte ein israelischer Militärsprecher eine weitere Karte mit der gelben Linie, die Israel die Kontrolle über 53 % des Gazastreifens zuschrieb.

Seit dem Waffenstillstand hat Israel weiteres Land beschlagnahmt, indem es physisch mindestens 27 gelbe Blöcke (die sein Kontrollgebiet markieren) westlich der gelben Linie platzierte, wie sie in Israels eigenen Karten eingezeichnet ist.

Satellitenbild vom 7. November 2025, das die Entfernung der gelben Blöcke von der „gelben Linie“ im Viertel Sheikh Nasser in Khan Younis zeigt. Quelle: Planet Labs LBC.

Bodenaufnahme der gelben Blöcke im Viertel Sheikh Nasser in Khan Younis. Quelle: AmitSegal.

Punkt 16 von Trumps 20-Punkte-Plan besagt ausdrücklich: „Israel wird Gaza nicht besetzen oder annektieren. Sobald die [Internationale Stabilisierungsstreitkraft (ISF)] Kontrolle und Stabilität etabliert, werden sich die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) anhand von Standards, Meilensteinen und Zeitplänen zurückziehen, die an die Entmilitarisierung gekoppelt sind.“ Weiter heißt es: „In der Praxis wird die IDF das von ihr besetzte Gebiet des Gazastreifens schrittweise gemäß einer Vereinbarung mit der Übergangsbehörde an die ISF übergeben, bis sie vollständig aus Gaza abgezogen ist, mit Ausnahme einer Sicherheitsperimeter-Präsenz.“

Während die „Standards, Meilensteine und Zeitpläne“ für Israels Rückzug stark umstritten sind, bilden sie dennoch den Hauptgegenstand der laufenden Verhandlungen. Die Analyse von Forensic Architecture zeigt jedoch eindeutig, dass Israel seine militärische Präsenz östlich der gelben Linie in einer Weise festigt, die nicht auf einen weiteren Rückzug schließen lässt.

Diese Erkenntnisse fallen mit Berichten zusammen, wonach die Trump-Regierung die Errichtung mehrerer Wohnkomplexe plant, die als „Alternative Safe Communities“ bezeichnet werden. Diese sollen östlich der gelben Linie errichtet werden, um Zehntausenden Palästinensern Wohnraum zu bieten, während westlich der Linie keine Bebauung erlaubt wäre. Dies scheint Teil eines Plans zu sein, die Teilung des Gazastreifens zu verfestigen und eine dauerhafte israelische Kontrolle über mehr als die Hälfte des Gebiets zu ermöglichen.

Die vollständige Analyse von Forensic Architecture

Israels Netzwerk militärischer Infrastruktur

Innerhalb des Gazastreifens unterhält Israel derzeit 48 Militärstützpunkte östlich der gelben Linie. Diese Stützpunkte sind über ein Netz von Straßen verbunden, die vom israelischen Militär neu geschaffen, ausgebaut oder übernommen wurden. Diese wiederum sind mit israelischen Basen, Straßen und Siedlungen außerhalb des Gazastreifens verbunden.

Neue israelische Militärstützpunkte

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands stellte Forensic Architecture drei Veränderungen an israelischen Militärstützpunkten östlich der gelben Linie fest:

eine Zunahme der Anzahl von Stützpunkten an strategisch wichtigen Orten für eine Besetzung. die Ausweitung bestehender Stützpunkte. die Entwicklung der Infrastruktur dieser Stützpunkte.

Forensic Architecture dokumentierte 13 neue Stützpunkte seit dem Waffenstillstand. Sie befinden sich hauptsächlich entlang der gelben Linie, im Osten von Khan Younis und nahe der Grenze zum Gazastreifen.

Fallstudie: Neuer Militärstützpunkt in Jabaliya

An einem neuen Stützpunkt in Jabaliya wurde ein dicht besiedeltes Zeltgebiet aufgelöst, und Israel riss die umliegenden Gebäude ab. An ihrer Stelle legte Israel eine Straße an, errichtete Wälle und baute Gebäude auf dem Stützpunkt. Die größten Wälle messen 75 mal 65 Meter.

Der Stützpunkt wurde auf erhöhtem Gelände errichtet und ist auf einer Bodenaufnahme vom 26. November sichtbar, die von der Westseite der gelben Linie aufgenommen wurde, wohin Palästinenser gewaltsam vertrieben wurden. Die beiden Gebiete sind durch einen Streifen der Zerstörung getrennt. Von diesem Blickpunkt aus sind die Wälle des Stützpunkts zu sehen, mit Beleuchtung auf ihnen, sowie die Fahrzeuge, die vermutlich beim Bau des Stützpunkts eingesetzt wurden.

Foto aufgenommen am 26. November 2025 in Jabaliya, westlich der „gelben Linie”, mit Blick auf einen israelischen Militärposten östlich der „gelben Linie”. Quelle: @mahmoud__abusalama

Israel leitet bestehende militärische Infrastruktur so um, dass sie innerhalb seines Kontrollgebiets liegt

Mitte Juli 2025 gab das israelische Militär den Abschluss des Magen-Oz-Korridors bekannt, einer 15 Kilometer langen Militärstraße, die die Stadt Khan Younis in einen östlichen und einen westlichen Teil teilt. Seit September baut Israel in Khan Younis eine neue Straße, um den Magen-Oz-Korridor so umzuleiten, dass er innerhalb seines Kontrollgebiets verläuft.

Zerstörung im Osten von Khan Younis

Die militärische Expansion erfolgt parallel zur fortgesetzten Zerstörung östlich der gelben Linie.

Das größte zusammenhängende Gebiet unter israelischer Kontrolle liegt im Süden des Gazastreifens und umfasst Rafah sowie den Osten von Khan Younis, der weiterhin dicht mit privatem Eigentum bebaut ist. Seit dem Waffenstillstand zerstört Israel dort Gebäude, die zuvor noch nicht zerstört worden waren, und errichtet neue Militärstützpunkte und Straßen in dem Gebiet.

In der Nähe sind Abbruchfahrzeuge an der Grenze sichtbar.

Militärischer Außenposten in Khan Yunis an der Grenze zu Gaza, verbunden durch eine Straße mit einem Militärübergang, an dem Abriss- und Militärfahrzeuge zu sehen sind. 5. November 2025. Quelle: Planet Labs LBC.

Weitere Informationen, einschließlich zusätzlicher Karten und Daten, finden Sie unter gaza.forensische-architektur.org/datenbankoder forensic-architecture.org/standort/palästina