Peak Wokeismus & mehr: Doug Casey über die prägenden Ereignisse 2025 und was danach kommt

International Man: Wenn wir einen Schritt zurücktreten und auf 2025 blicken – politisch, wirtschaftlich, technologisch und kulturell – welche Entwicklungen waren am bedeutendsten?

Doug Casey: Politisch – und in jeder anderen Hinsicht – dreht sich alles um Trump. Wie Shakespeare über Julius Caesar sagte:

„Er überspannt die enge Welt wie ein Koloss,

und wir kleinen Menschen wandeln unter seinen riesigen Beinen

und spähen umher, um uns ehrlose Gräber zu finden.“

Trump hat überall seine Finger drin – in allen Ländern, allen Bereichen des Unternehmertums, überall. Er ist ein politisches Phänomen mit autoritären Tendenzen. Das ist eine natürliche Folge einer instabilen „Demokratie“. Tatsächlich stieg Caesar wegen der chronischen politischen Instabilität der späten Römischen Republik an die Macht – von der er selbst einen großen Teil verursacht hatte. Trump könnte Amerikas Antwort auf Caesar sein.

Ich machte diese Beobachtung einem Freund gegenüber, der – wie ich – zu klassischen Anspielungen neigt. Er entgegnete, Trump sehe sich vielleicht selbst als eine Art Cincinnatus. Cincinnatus war, wie Sie sich erinnern, ein patrizischer Bürger, der um 458 v. Chr. zum Diktator ernannt wurde, um eine militärische Notlage zu bewältigen. Er erledigte das rasch. Anstatt den Rest seiner sechsmonatigen Amtszeit auszusitzen, gab er die Macht zurück und kehrte auf seinen Bauernhof zurück.

Trump sieht, dass die USA am Rande einer kulturellen Krise stehen, und will sie abwenden. Er ist eindeutig ein Kulturkonservativer, der das Land in die vermeintlich goldenen Zeiten der Vergangenheit zurückführen will – so wie in Leave it to Beaver oder Father Knows Best. Aber er ist auch ein Narzisst und Megalomane, der versucht, die Welt neu zu ordnen, indem er Hunderte von Executive Orders unterzeichnet und mit Zöllen, Subventionen, Drohungen, Angriffen und willkürlichem Poltern Chaos erzeugt. Im Kern ist Trump ein Caesar, kein Cincinnatus.

Wirtschaftlich ahmen die USA Argentinien nach. Seine Maßnahmen entsprechen weitgehend denen von Perón, der für die Zerstörung der argentinischen Wirtschaft verantwortlich war: Zölle zum Schutz heimischer Industrien, viele willkürliche Regulierungen und staatliche „Partnerschaften“ mit Unternehmen. Sowohl Perón als auch Trump erinnern an Mussolini. Das ist eine schiefe Ebene.

Er hat sich mit Speichelleckern und Jasagern umgeben. Seine Zölle haben eine ausgezeichnete Chance, sowohl die heimische als auch die Weltwirtschaft aus den Angeln zu heben. Er behauptet, die Einkommensteuer durch Zölle ersetzen zu wollen – was großartig klingt. Es stimmt, dass Zölle bis 1916 über 75 % der Staatsausgaben finanzierten. Aber damals waren die Bundesausgaben winzig, etwa 1,5 % des BIP. Heute kann man Steuern nur senken, indem man Ausgaben senkt – aber Trump liebt Ausgaben. DOGE ist längst vergessen. Ich prognostiziere, dass er FDR in jeder Hinsicht beim Ausgeben übertreffen wird.

Er behauptet, acht Kriege weltweit beendet zu haben: Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, die DR Kongo und Ruanda, Pakistan und Indien, Israel und Iran, Ägypten und Äthiopien, Armenien und Aserbaidschan, Israel und Gaza. In jedem einzelnen Fall hat sich an den grundlegenden Ursachen nichts geändert. Etwaige Waffenruhen waren das Ergebnis von Drohungen und Bestechung. Durch das Eingreifen wird die USA wahrscheinlich militärisch in diese Regionen hineinziehen. Ganz zu schweigen davon, dass er kurz davorsteht, einen Krieg mit Venezuela zu beginnen. Trump liebt Übertreibungen, Ausflüchte und Halbwahrheiten. Sein Wort nähert sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA dem Wert Null.

Da ist noch so viel mehr. Wird ICE jemals aufgelöst? Wird es 30 Millionen illegale Einwanderer abschieben? Wird der Tourismus aus entwickelten Ländern – im Wert von etwa 250 Milliarden Dollar jährlich – wegen Trumps neuer Forderungen nach riesigen Mengen persönlicher Daten zusammenbrechen? Wird Selenskyj, obwohl nachweisbar ist, dass er persönlich mehrere Milliarden Dollar veruntreut hat, wieder als Präsident der Ukraine eingesetzt werden? Welche Folgen hat es, dass Trump befreundeten Milliardären großzügig Begnadigungen erteilt? Kommt er mit dem milliardenschweren Rug Pull seiner und Melanias wertlosen Kryptowährungen davon?

Wir befinden uns in einem Zustand politischen Chaos.

Finanziell kann sich die Zerstörung der Währung nur beschleunigen, wenn Trump seinen neuen Fed-Vorsitzenden bekommt.

Technologisch befinden wir uns in einer KI-Blase. Ich bezweifle nicht, dass KI enorme wissenschaftliche Fortschritte ermöglichen wird, aber ich frage mich, ob die Hunderte von Milliarden, die in KI fließen, jemals eine wirtschaftliche Rendite abwerfen werden. Falls nicht, könnten die Verluste zu echten Verwerfungen führen. Die Summen sind so groß, dass sie – abgesehen von den schädlichen Einsatzmöglichkeiten – einen realen Rückgang des allgemeinen Lebensstandards verursachen könnten. Oder zumindest einen Börsencrash auslösen. Das alte Sprichwort „Hightech, großer Krach“ wird sich wahrscheinlich erneut bewahrheiten, selbst wenn KI die Welt zum Besseren verändert – was keineswegs sicher ist.

Auf der positiven Seite: SpaceX kann riesige Raketen mit großen Nutzlasten bauen und mehrfach wiederverwenden, wodurch die Kosten um den Faktor 10 oder 100 sinken. Bezos’ Blue Origin tut dasselbe. Ebenso die Chinesen. Technologisch war 2025 ein großartiges Jahr, und langfristig ist es die Technologie, die Zivilisationen antreibt. Unzählige Zivilisationen, Regierungen, Religionen und Ideologien sind in den 12.000 Jahren seit dem Ende der letzten Eiszeit aufgestiegen und gefallen. Das Einzige, das sich auf einer beschleunigenden Kurve weiterentwickelt und die Menschheit aus dem Schlamm gezogen hat, ist die Technologie.

Es gibt Grund für langfristigen Optimismus, selbst wenn einige schlechte Dinge passieren. Allerdings benötigt Technologie mehr Kapital als je zuvor. Und wenn wirtschaftliche, finanzielle, politische und kulturelle Probleme – einschließlich Wokeismus und der Wiedererstarkung des Islam – die Kapitalbildung unmöglich machen, könnte selbst das große Schwungrad der Technologie langsamer werden.

Das größte Problem ist der kulturelle Wokeismus.

Vielleicht signalisiert die Wahl Trumps den Höhepunkt des Wokeismus; viele vernünftige Menschen reagieren dagegen. Aber seine tieferliegenden Ursachen im Bildungssystem und im Schwarmgeist des Boobus americanus sind weiterhin vorhanden.

Der Optimist in mir sagt, dass 2025 wahrscheinlich einen Wendepunkt markiert.

International Man: 2025 schien die Delegitimierung großer Institutionen zu beschleunigen – Medien, Hochschulen, Regierung und sogar Zentralbanken.

Hat der Vertrauensverlust den Punkt ohne Wiederkehr erreicht? Was bedeutet das für die Stabilität der USA und anderer Länder in Zukunft?

Doug Casey: Vor nicht allzu langer Zeit bedeuteten elektronische Medien CBS, NBC und ABC. Ich sage nicht, dass sie besonders wahrheitsgetreu waren, aber Nachrichtenleute wie Huntley und Brinkley, Edward R. Murrow und Walter Cronkite waren nachdenklich und unabhängig. Ihre gesprochenen Worte hatten mehr Glaubwürdigkeit als die Texte manipulativer Zeitungskonglomerate wie die von Pulitzer und Hearst. Printverlage wurden von elektronischen Netzwerken verdrängt. Jetzt haben geschniegelt wirkende, austauschbare Unternehmensnachrichtensprecher ihre Glaubwürdigkeit verloren. Sie wurden durch unabhängige Medien, Podcasts und Blogs ersetzt. Es stimmt, die alten Institutionen wurden delegitimiert. Es ist ganz im Sinne von Buckminster Fuller, der sagte: „Man verändert Dinge nicht, indem man die alte Ordnung zerstört; man verändert sie, indem man sie irrelevant macht.“

Dasselbe geschieht mit der akademischen Welt. Für fast jeden ist offensichtlich geworden, dass ein College-Studium einen negativen Wert hat. Eltern wissen, dass ihre Kinder bereits ab der Grundschule standardisierter Indoktrination ausgesetzt sind. Schulen sind zu korrupten Verwahranstalten geworden, die Administratoren bereichern und ihre Kunden verarmen lassen.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine aktuelle Serie namens The Chair lenken, die eine völlig woke Ivy-League-Universität im mittleren Rang am Rand des Chaos zeigt. Ich erwähne sie, weil ich Schwierigkeiten hatte zu erkennen, ob es sich um eine Parodie des Bildungssystems oder um eine halbdokumentarische Beschreibung handelt.

Was die Regierung betrifft: Ich nehme an, Menschen sind genetisch darauf programmiert, Anführer zu wollen. Allein in meiner Lebenszeit sind Regierungen immens mächtiger und repressiver geworden. Andererseits sind die Konzepte des Libertarismus und des Anarchokapitalismus von Dingen, von denen niemand je gehört hatte, zu weit verbreiteten Diskussionsthemen geworden. Und die Menschen beginnen sogar zu verstehen, wie Zentralbanken Fiatgeld schaffen und dass eine Ausweitung der Geldmenge Inflation verursacht. Selbst dieses Meme gewinnt an Boden.

Es gibt also некотор Anlass zu Optimismus in Bezug auf die Delegitimierung korrupter alter Institutionen. Aber wenn Vertrauen zu stark und überall zusammenbricht, bedeutet das schlechte Dinge für die Stabilität der Gesellschaft.

Die USA waren früher eine Hochvertrauenskultur mit gemeinsamen Werten und langfristigen Zeitpräferenzen. Doch mit der Masseneinwanderung sehr unterschiedlicher Kulturen mit widersprüchlichen Werten und sehr kurzfristigen Zeitpräferenzen ändert sich das – und nicht zum Besseren. Die neuen Migranten spüren, dass traditionelle amerikanische Institutionen in den USA weggespült werden, und sie nutzen das aus.

International Man: Wirtschaftlich war 2025 ein Paradox: Die Finanzmärkte erreichten neue Höchststände, während der durchschnittliche Haushalt unter steigender Verschuldung und sinkenden Reallöhnen litt.

Was sagt diese Divergenz über den grundlegenden Zustand der Wirtschaft aus – und wohin führt sie?

Doug Casey: Der Zustand und die Richtung des Aktienmarkts und der Wirtschaft sind zwei verschiedene Dinge. Die massive Geldschöpfung, die in den USA seit Jahrzehnten, aber besonders in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, ist aus Selbstschutz in den Aktienmarkt geflossen. Ich denke, sowohl der Aktienmarkt als auch die Wirtschaft steuern auf einen Absturz zu.

International Man: Viele haben den Eindruck, dass die USA sich einer Phase massiver politischer, sozialer und institutioneller Umwälzungen nähern. Glauben Sie, dass das Land am Beginn eines größeren historischen Wandels steht?

*

Doug Casey: Das Buch The Fourth Turning von Strauss und Howe sagte voraus, dass etwa jetzt eine große Erschütterung eintreten würde. Aber es sagte nicht voraus, wer gewinnen würde. Dem stimme ich zu. Meine einzige Prognose ist, dass die USA in zehn Jahren ein anderes Land sein werden. Ob es „besser“ oder „schlechter“ sein wird, ist eine offene Frage.