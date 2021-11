Saudi-Arabien erklärt dem Libanon den Krieg: Warum hat Mohammad bin Salman seinen Verstand verloren?

Saudi-Arabien ist gegenüber dem Libanon ausgerastet. Der Golfstaat hat in der vergangenen Woche drakonische Maßnahmen ergriffen, die einer Kriegserklärung an den Staat in der Levante gleichkommen.

Die Saudis wiesen den libanesischen Botschafter aus Riad aus, zogen ihren Beiruter Gesandten Walid Bukhari ab, verhängten einen totalen Boykott libanesischer Importe und forderten mehrere andere arabische Verbündete auf, diesem Beispiel zu folgen. All dies angeblich, weil der libanesische Informationsminister George Kordahi die saudisch-emiratische Aggression gegen Jemen als „sinnlosen Krieg“ bezeichnete.

Andere Golfstaaten sprangen schnell auf den Zug auf. Die Vereinigten Arabischen Emirate forderten ihre Bürger auf, den Libanon zu verlassen, und setzten den libanesischen Diplomaten eine Frist von 24 Stunden, um die Emirate zu verlassen. Die Maßnahmen Riads wurden von einem Propagandakrieg begleitet, der von den vom Golf finanzierten libanesischen und arabischen konventionellen und sozialen Medien geführt wurde, die entweder den Rücktritt von Minister Kordahi oder seine Entlassung durch die libanesische Regierung forderten.

Kordahi hat sich geweigert, zurückzutreten, und der neue libanesische Premierminister Najib Mikati wird ihn angesichts der großen öffentlichen und politischen Unterstützung wohl kaum absetzen.

Die Angelegenheit scheint täglich zu eskalieren. Der libanesische Sender MTV hat Informationen veröffentlicht, wonach der Golf-Kooperationsrat (GCC) dabei ist, einen Beschluss über den Abbruch der Beziehungen zum Libanon zu fassen. Und gerade heute erklärte der internationale Kurierdienst DHL, dass er den Versand von Paketen aus Saudi-Arabien in den Libanon eingestellt hat, darunter auch Bargeldbeträge, auf die libanesische Auswanderer angewiesen sind, um über Moneygram, Western Union und andere Geldwechselstuben Dollar nach Hause zu schicken.

Was ist der Grund für diese unverhältnismäßige saudische Reaktion?

Verdient die Meinung eines libanesischen Ministers zum Krieg im Jemen diese Eskalation, oder wurden Kordahis Worte von Riad als Vorwand benutzt, um ein bestimmtes politisches Ziel zu verwirklichen – so wie die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers als Vorwand für die Auslösung des Ersten Weltkriegs diente? Und wohin wird diese Konfrontation führen?

Eine vorgeplante saudische Eskalation

Die Eskalation Saudi-Arabiens gegen den Libanon ist keine Reaktion auf die Haltung eines libanesischen Ministers zum Krieg gegen den Jemen.

Vielmehr ist sie das Ergebnis einer im Voraus getroffenen Entscheidung des saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman (MbS), die libanesische Arena zu sprengen.

Am 2. Oktober enthüllte der ehemalige Korrespondent von Al-Arabiya (von Saudi-Arabien finanzierte Medien), Ali Noun, in einem Interview des libanesischen Senders Al-Jadeed – einen ganzen Monat vor Kordahis Jemen-Erklärung -, dass „es bestätigte Informationen über Diskussionen gibt, die in den Korridoren des Golf-Kooperationsrates stattfinden, um eine einheitliche Position zu finden, die für die Interessen des Libanon nicht positiv sein wird“.

Noun hat diese feindselige Eskalation bereits vor einem Monat aufgedeckt. Warum also bereitet sich Saudi-Arabien mit arabischer Unterstützung darauf vor, den Libanon ins Visier zu nehmen und zu isolieren? Was ist der Grund für dieses spezielle Timing?

Eine diplomatische Quelle erklärt gegenüber The Cradle, dass „Saudi-Arabien die libanesische Angelegenheit seit langem mit der jemenitischen Angelegenheit verknüpft hat“. Während der saudi-iranischen Verhandlungen, die auf Einladung des irakischen Premierministers Mustafa Kadhimi im Irak stattfanden, schlug der Iran vor, das libanesische Dossier zu erörtern, aber die Saudis antworteten, dass der Libanon für uns keine Priorität sei.

Als die Saudis den Iran um eine Intervention baten, um die Houthis zu einer Einigung im Jemen zu drängen, antwortete die iranische Seite, dass sie nur als Freund des jemenitischen Widerstands, der Ansarallah, beteiligt sei, Teheran aber keine Kontrolle über sie habe.

Dies verärgerte Riad, auch wenn daraufhin fast ein Dutzend weiterer direkter Gespräche zwischen den Saudis und den Houthis folgten, von denen keines zu einer Einigung führte. Die Gespräche hatten keine nennenswerten Auswirkungen auf das Schlachtfeld im Jemen, und die saudischen Niederlagen in der entscheidenden Region Marib hielten unvermindert an.

Eine der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah nahestehende Quelle bestätigt gegenüber The Cradle ebenfalls, dass Saudi-Arabien sich zu einer Eskalation im Libanon entschlossen hat, obwohl die Feindseligkeiten Riads gegenüber Beirut seit langem in der Öffentlichkeit bekannt sind – spätestens seit der Entführung des damaligen libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri 2017 in Saudi-Arabien, wo er körperlich misshandelt und im Fernsehen zum Rücktritt gezwungen wurde.

Die Quelle bestreitet zwar nicht, dass einer der Gründe für das Hariri-Fiasko 2017 mit der innenpolitischen Situation in Saudi-Arabien zusammenhing, sagt aber, dass es einen zusätzlichen Grund gab, den der umkämpfte Premierminister nicht öffentlich machte – nämlich dass Hariri die saudische Forderung ablehnte, Kämpfe gegen die Hisbollah innerhalb des Libanon zu führen und die Widerstandsgruppe zu entwaffnen.

Hinzu kommt die persönliche Abneigung Mohammad bin Salmans gegen Hariri, die dazu führte, dass Saudi-Arabien seiner politischen Partei, der Zukunftsbewegung, die materielle Unterstützung entzog und Hariri de facto vom Amt des Premierministers ausschloss.

Der Leiter eines libanesischen Sicherheitsdienstes erklärte gegenüber The Cradle anonym, dass der Führer der Libanesischen Streitkräfte (LF) im Zusammenhang mit dem blutigen bewaffneten Überfall auf Demonstranten in Beirut Mitte Oktober, der angeblich von der rechten Partei Lebanese Forces (LF) organisiert wurde, „Samir Geagea das getan hat, was Saad Hariri abgelehnt hat“.

Das bedeutet, dass die Saudis im Libanon von Bord gegangen sind. Sie haben ihre zersplitternde politische Bewegung mit sunnitischer Mehrheit für die rechtsextremen christlichen Arme von Geagea aufgegeben, der bereits seine Bereitschaft gezeigt hat, die Hisbollah in eine bewaffnete Konfrontation zu locken.

Wie Hariri hat auch der derzeitige libanesische Ministerpräsident Najib Mikati kein gutes Verhältnis zu Saudi-Arabien, da er sein Kabinett mit grünem Licht der USA und Frankreichs und nicht Saudi-Arabiens gebildet hat.

Eine hochrangige libanesische Medienquelle berichtet The Cradle, dass im vergangenen Monat mindestens ein großer, von Saudi-Arabien finanzierter Medienkanal im Libanon im Stillen Untersuchungsberichte über „Mikatis Korruption“ in Auftrag gegeben hat.

Ein saudischer Plan zur Rückeroberung des Libanon

Saudi-Arabien wird seine Eskalation im Libanon bis zu den Parlamentswahlen im nächsten Jahr fortsetzen, so die der Hisbollah nahestehende Quelle. Die Wahlen sind der Schlüssel zum saudischen Plan – sie sind der Mechanismus, auf den Riad setzt, um seinen politischen Einfluss im Libanon wiederzuerlangen.

In den vergangenen Monaten hat der saudische Botschafter Bukhari mehrere Treffen mit den arabischen Stämmen des Libanon abgehalten, bei denen manchmal auch Vertreter der LF anwesend waren und bei denen er sie anwies, die Kandidaten der LF bei den Wahlen zu unterstützen und zu wählen.

Nun einige wichtige Hintergrundinformationen: Die arabischen Stämme sind ein Nomadenvolk, das 1994 von Saads Vater, dem ehemaligen Premierminister Rafik Hariri, auf unerklärliche Weise die libanesische Staatsbürgerschaft erhalten hat. Mit ihrer starken historischen Verbundenheit zu den Saudis und ihrem einzigartigen politischen Zusammenhalt haben die Stämme die demografische Struktur des Libanon verändert und stellen heute eine halbe Million der fünf Millionen Einwohner des Landes.

Laut einer Untersuchung von The Cradle über die Stämme im August 2021 „hat die hohe Geburtenrate der Stämme das demografische Gleichgewicht zwischen den Sekten in den Bekaa-Dörfern so sehr verändert, dass sie zum entscheidenden Faktor bei jeder Wahl geworden sind“.

Die Stämme traten im Juli erneut ins nationale Rampenlicht, als sie ein Hisbollah-Mitglied bei einer Hochzeitsfeier erschossen und anschließend das gezielte Feuer auf seinen Beerdigungszug in Chalde eröffneten, wobei drei weitere Zivilisten getötet wurden.

Es ist offensichtlich, dass die Saudis in der politischen Arena des Libanon mit Gruppen und Einzelpersonen zusammenarbeiten, die ausdrücklich ihre Bereitschaft bekunden, sich Straßenschlachten mit dem libanesischen Widerstand zu liefern.

Geagea ist jetzt der saudische Mann im Libanon, und seit dem Massaker von Tayouneh beginnen die Libanesen, einflussreiche Persönlichkeiten wie den pro-westlichen, pro-saudischen ehemaligen Minister und Chef der Inneren Sicherheitskräfte Ashraf Rifi unter seine Fittiche zu nehmen.

Saudi-Arabien hat seine Unterstützung für das sunnitische Mainstream-Lager, die von Hariri geführte Partei der Zukunftsbewegung, im Wesentlichen zurückgefahren und plant, bei den bevorstehenden Wahlen auf die arabischen Stämme und die rechtsgerichtete christliche LF zu setzen.

Ziel sei es, die schiitische Gemeinschaft, sowohl die arabische als auch die lokale, zu isolieren, um die Hisbollah ins Visier zu nehmen. Die Quelle verweist auf die Szenen, die sich nach der Ermordung von Rafik Hariri im Jahr 2005 abgespielt haben. Wenige Monate nach der Ermordung fanden im Libanon Wahlen statt, als die Emotionen hochkochten und sich eine extreme politische Polarisierung abzeichnete, die darauf abzielte, Syrien und seinen Verbündeten, die Hisbollah, zu isolieren.

Die Quelle schließt nicht aus, dass lokale Sicherheitsvorfälle im Libanon angezettelt werden, um die Spannungen zu verschärfen und im Vorfeld der Wahlen im März 2022 eine konfessionelle Mobilisierung zu fördern.

Quellen, die den saudischen Diplomaten nahe stehen, warnen auch davor, dass die allgemeinen Eskalationsmaßnahmen Riads in den kommenden Wochen fortgesetzt werden, und weisen auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass eine Reihe libanesischer Staatsangehöriger aus den arabischen Golfstaaten abgeschoben werden.

Um die öffentliche Meinung nicht gegen die Golfstaaten aufzuwiegeln, sollen nicht alle Libanesen ausgewiesen werden. Stattdessen soll eine neue Liste libanesischer Staatsbürger erstellt werden, die aus den arabischen Ländern ausgewiesen werden sollen.

Die Hisbollah reagiert

Die Hisbollah hat nun gewarnt, dass das saudische Problem mit dem Libanon nicht mit Kordahis Äußerungen zum Jemen zusammenhängt, sondern vielmehr eine Folge der jahrelangen Niederlagen Riads ist, die auf die libanesische Arena übergreifen.

Die libanesische Widerstandsgruppe hat fest zu Kordahi gestanden und sich dafür eingesetzt, seinen Rücktritt zu verhindern. Bei einem Vermittlungsversuch mit dem umkämpften Informationsminister fragte der pro-westliche maronitische Patriarch Bechara al-Rai, ob er bereit sei, zum Wohle des Libanon zurückzutreten, woraufhin Kordahi antwortete: „Können Sie Garantien vom Golf erhalten, dass der Rücktritt zu einem Durchbruch führen wird?“

Sowohl die Hisbollah als auch die mit ihr verbündete christliche Marada-Bewegung unter der Führung von Suleiman Franjieh – der Kordahi als Minister in Mikatis neuer Regierung nominiert hat – wissen, dass die saudische Kampagne gegen den Libanon nicht mit einem Rücktritt aufhören wird, sondern das Land weiter demütigen und unterwerfen wird.

Ihre Ansichten werden durch den saudischen Außenminister Faisal bin Farhan nur noch bestärkt, der kürzlich in einem Interview erklärte, dass „das Problem im Libanon größer ist als die Erklärung eines Ministers, sondern in der Kontrolle der iranischen Agenten liegt.“

In seinem Auftritt beim Sender Al-Arabiya fügte Bin Farhan hinzu: „Die Dominanz der Hisbollah über das politische System im Libanon beunruhigt uns und macht den Umgang mit dem Libanon für Saudi-Arabien und die Golfstaaten nutzlos, und die Führer des Libanon müssen einen Ausweg finden, um dem Libanon seine Stellung in der arabischen Welt zurückzugeben.“

Die Antwort der Hisbollah kam schnell. Ihr Führer im Exekutivrat, Hashem Safieddine, antwortete: „Wer glaubt, dass eine Erklärung diese Art von organisiertem und orchestriertem politischen Angriff hervorruft? Wer hat diese Erklärung Monate nach ihrer Abgabe ans Licht gebracht? Hinter ihm [Kordahi] stand eine Medienmaschinerie, die sich wie üblich darauf stürzte, seine ganz gewöhnliche Aussage zu übertreiben und zu instrumentalisieren. Wir haben solche Äußerungen schon oft gehört, von den Amerikanern, den Europäern und auch vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sowie von einigen arabischen Ländern, die mehr als das [zur saudischen Aggression im Jemen] erklärt haben, und niemand hat etwas dagegen gesagt.“

Der Hisbollah-Beamte sagte auch, dass der saudische Kronprinz MbS besorgt sei und sich nach dem Fall der strategisch wichtigen, ölreichen Provinz Marib im Jemen – wo die Saudis ihre beiden wichtigsten Militärstützpunkte haben – in einer großen Notlage befinde. Er sagte, MbS befürchte, dass sich alle Visionen, die er für Saudi-Arabien entwickelt habe, mit der Niederlage im Jemen in Luft auflösten, weshalb er nun den Libanon angreife und den Libanesen den gleichen Schmerz zufüge.

Auf die Behauptung des saudischen FM Bin Farhan, die Hisbollah dominiere den Libanon, antwortete Safieddine: „Die Hisbollah wendet nicht die Methoden der Hegemonie, der Beherrschung, der Bedrohung, der Einschüchterung und des Drucks an; das ist die [saudische] Methode. Wenn die Hisbollah den Libanon kontrollieren würde, sähe der Libanon anders aus. Wir lassen nicht zu, dass unsere Würde verletzt wird … und wir sind nicht die Entscheidungsträger im Libanon; wir sind Partner in der Regierung. Man darf die Menschen nicht täuschen, indem man sagt, dass wir den Libanon kontrollieren.“