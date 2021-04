Saudi-Arabien leidet unter den Angriffen der Houthi. Gibt es einen neuen Job für die Söldner der Türkei?

Die jemenitische Ansar Allah erweckt den Eindruck, sie verfüge über einen endlosen Vorrat an Drohnen.

Die Houthis (wie Ansar Allah auch genannt wird) scheinen sie geschickt einzusetzen, wenn man ihren eigenen Behauptungen Glauben schenken darf.

Am 11. April wurden zwei Qasef-2K-Drohnen eingesetzt, um den Flughafen Jizan und den Luftwaffenstützpunkt King Khalid separat anzugreifen.

Der Flughafen von Jizan ist ein neues Ziel, das in letzter Zeit in Berichten über Angriffe der Houthi aufgetaucht ist.

Dort befinden sich Hangars mit saudischen Kampfflugzeugen.

Die King Khalid Airbase in ‚Asir leidet häufiger unter den Drohnenangriffen der Houthi und war seit dem 1. April mindestens viermal Gegenstand von Angriffen in verschiedenen Vorfällen.

Am 9. April wurde der Flughafen von Jizan zum ersten Mal angegriffen, ebenso wie der internationale Flughafen von Abha.

Die Houthis nutzen ihre Drohnen, um die Luftoperationen der saudi-geführten Koalition im Jemen zu stören.

Riad streitet diese Berichte über Angriffe in der Regel entweder ab oder sagt, sie seien unwirksam gewesen, während Ansar Allah behauptet, sie hätten ihre Mission erfolgreich erfüllt.

Die Zusammenstöße am Boden gehen im Jemen weiter, wobei die saudi-geführte Koalition und die Houthis im Bezirk Madghal und im südlichen Bezirk Kadhah kämpfen.

Saudi-Arabien versucht, jeden Grund für das Scheitern seines Krieges im Jemen auszugraben, und kündigte am 10. April die Hinrichtung von drei seiner Soldaten wegen „Hochverrats“ an. Sie hätten angeblich mit einem Feind gegen die militärischen Interessen Riads kollaboriert. Sie könnten in Kontakt mit den Houthis oder mit dem Iran gestanden haben.

Das ist praktisch dasselbe, denn Teheran unterstützt Ansar Allah.

Das bedeutet, dass Riad seinen eigenen Streitkräften nicht voll vertrauen kann und Hilfe in Form von Söldnern benötigen könnte.

Die Kämpfer in Syrien, die die Türkei in kleineren Konflikten wie in Libyen und Berg-Karabach einsetzt, könnten dafür in Frage kommen.

Es wird erwartet, dass die Türkei unter ägyptischem Druck die Söldner aus Libyen abziehen wird.

Berichten zufolge wird sie dies innerhalb der nächsten 5 Monate tun.

Unabhängig davon ging ein Video viral, das türkisch unterstützte syrische Söldner zeigt, die sich beschweren, dass sie nicht bezahlt werden, nachdem sie für Aserbaidschan gekämpft haben.

Unmittelbar nachdem das Video bekannt wurde, veröffentlichten dieselben Kämpfer ein Video, in dem sie erklärten, die Nachricht sei erfunden und sie hätten nie in Berg-Karabach gekämpft.

Laut ungenannten jemenitischen Geheimdienstquellen wurde erwartet, dass sich Terroristen aus Syrien Anfang April der von Saudi-Arabien geführten Koalition anschließen würden.

Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel wartete Berichten zufolge darauf, dass neue Kämpfer in der südlichen jemenitischen Provinz Abyan eintrafen, um sie später nach Marib zu schicken.

Heute sitzen viele der von der Türkei unterstützten Söldner untätig und arbeitslos herum.

Das könnte entweder schlechte Nachrichten für Syrien bedeuten, das sich mit ihnen auseinandersetzen muss, oder Ankara könnte sich entscheiden, sie nach Riad zu schicken, wenn es um Hilfe „bittet