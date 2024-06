Scannen Sie Ihre Augen, um zu bezahlen – neue Kartenzahlungsautomaten jetzt mit Kamera

Jetzt können die Menschen mit einem biometrischen Augenscanner anstelle ihrer Karte bezahlen.

Peter Imanuelsen

Vor einigen Jahren hätte man diese Nachricht noch als “verrückte Verschwörungstheorie” abgetan.

Und doch sind wir hier.

In letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen. Viele der neuen Geldautomaten, die in den Geschäften aufgestellt wurden, sind mit einer Kamera ausgestattet. Zuerst fand ich das sehr seltsam, aber jetzt verstehe ich, warum sie Kameras haben.

Es stellte sich heraus, dass sie für biometrische Zahlungen gedacht sind, um Gesicht und Augen zu scannen.

Zusammen mit empik und PayEye hat Mastercard gerade angekündigt, dass sie ihr BIOMETRIC-Kassenprogramm auf Europa ausweiten werden, wobei Polen das erste Land sein wird, das diese neue Technologie erhält.

Wir schreiben das Jahr 2030. Sie scannen gerade Ihre Augen, um Ihre monatliche Fleischration zu bezahlen, als eine Fehlermeldung erscheint. Sie haben gerade Ihr monatliches CO₂-Limit überschritten und Ihr Social Credit wurde um -10 Punkte reduziert. Sie verlassen die Geschichte mit einer Tube Insektenpaste.

Die neue Technologie nutzt biometrische Scans der Augen und des Gesichts.

In Schweden haben rund 6.000 Menschen einen Mikrochip in die Hand bekommen, um bargeldlos bezahlen zu können. Dazu ist allerdings eine Spritze in die Hand erforderlich. Mit Augen- und Gesichtsscans werden vielleicht mehr Menschen bereit sein, dies zu akzeptieren.

Es scheint, als würden wir langsam, Schritt für Schritt, in eine bargeldlose Gesellschaft gedrängt.

Sie haben mit der Einführung von kontaktlosen Karten begonnen und gehen jetzt mit Gesichts- und Augenscannern einen Schritt weiter.

Wir sehen auch die Entwicklung von digitalen Zentralbankwährungen, die wahrscheinlich in einigen Jahren kommen werden.

Kombiniert man digitale Währungen mit dieser Augenscan-Technologie, hat man ein perfektes Rezept für die totale Kontrolle der Bürger.

Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir eine Art CO2-basierte Sozialbewertung in dieses System eingebaut haben. Natürlich wird das heute noch als Verschwörungstheorie abgetan. Aber in ein paar Jahren wird auch das eine Verschwörungstheorie sein, die sich als wahr herausstellt…