Über das Pieksen von Drachen

Die USA stehen in ihrer Konfrontation mit China vor einer gewaltigen Herausforderung. Während sich Amerika auf Militärausgaben konzentriert, ist China führend in den Bereichen Bauwesen, Hochgeschwindigkeitszüge, Infrastruktur, 5G-Technologie, Elektrofahrzeuge und mehr.

Ich frage mich, wie viele Amerikaner wirklich verstehen, was auf die USA in ihrer aggressiven Konfrontation mit China zukommt. Washington bereitet die Öffentlichkeit offensichtlich auf einen weiteren unnötigen Krieg vor. Angesichts von Amerikas routinemäßigen Kriegsniederlagen und katastrophalen Fehleinschätzungen im Kampf gegen kleine Mächte erscheint es wenig klug, einen Kampf mit dem Reich der Mitte aufzunehmen, das zunehmend wieder zum Reich der Mitte wird. Dennoch herrscht im Regierungsbezirk die übliche blasierte Selbstgefälligkeit, die unerschütterliche Arroganz, die zu glauben scheint, China sei nur ein großes Norwegen oder Guatemala, das in seine Schranken gewiesen werden muss.

Ein kurzer Blick auf China:

China ist weltweit führend im Tiefbau, beim Bau von Straßen, Brücken, Häfen, Eisenbahnlinien, Hochspannungsleitungen und digitaler Infrastruktur. Menschen, die aus China zurückkehren, einschließlich meiner Wenigkeit, beschreiben es so, als kämen sie von einem fortgeschritteneren Planeten zurück.

Alle reden von den Hochgeschwindigkeitszügen, und das aus gutem Grund: 180 Meilen pro Stunde, leise, komfortabel, große Fenster, mit sehr kurzen Stopps in den Dörfern zwischen den Großstädten, die der Landbevölkerung die Geschwindigkeit von Flugreisen bieten, ohne sie zu belästigen. Im Gegensatz dazu sieht die amerikanische Eisenbahn aus wie etwas aus dem Jahr 1955.

Die Bedeutung des Bauwesens ist mehr als nur symbolisch. Die Infrastruktur erleichtert den Handel. China ist natürlich das verarbeitende Kraftzentrum der Welt. Im Gegensatz dazu vernachlässigt Amerika die Infrastruktur einfach, gibt stattdessen Geld für das Militär aus und hat die verarbeitende Industrie längst weitgehend aufgegeben.

China ist weltweit führend im Schiffbau, und Südkorea ist ein weiterer wichtiger Akteur in diesem Bereich. In Amerika gibt es fast keinen Schiffbau, außer für das Militär, und dieser wurde vom Bundesrechnungshof als primitiv und langsam kritisiert. Der Schiffbau ist natürlich für den Handel wichtig, aber auch für militärische Zwecke – China hat jetzt die größte Marine der Welt.

China ist weltweit führend bei Five G, bei Patenten, Technologie, Herstellungskapazität und installierter Basis, was nicht immer gut verstanden wird. Five G ermöglicht die Übertragung großer Datenmengen mit kurzen Reaktionszeiten – hoher Durchsatz, niedrige Latenzzeit, wie wir sagen. Huawei hat jetzt eine verbesserte Version, die es Five.five G nennt. Five G ist wichtig für die Steuerung von Fabriken, intelligenten Städten und so weiter. Peking nimmt es ernst: in China gibt es inzwischen rund 3,6 Millionen installierte Basisstationen, während es in den USA nur etwa 100.000 Pseudo-Five-G-Basisstationen gibt.

China findet seine besten Studenten durch strenge Tests und schickt sie dann auf Staatskosten auf seine hervorragenden Universitäten. In den USA werden die Schulen auf allen Ebenen absichtlich verdummt, um Minderheiten klüger aussehen zu lassen, als sie sind. Wie soll das funktionieren?

China dominiert den Planeten bei Elektrofahrzeugen. Sein Vorsprung gegenüber den USA ist so groß, dass er in Bezug auf Technologie, Batterien, Preis und Produktionskapazität unüberwindbar ist. Wenn Sie die technischen Nachrichten verfolgen, sehen Sie Dinge wie eine chinesische Ev-Batterie, die in zehn Minuten aufgeladen ist. Wie viele bereits erwähnt haben, wird BYDs Auto für unter zehntausend Dollar einen nahezu unbegrenzten Markt im globalen Süden finden. Kein anderes Land ist auch nur annähernd so weit. Bidens hohe Zölle auf chinesische Elektroautos werden nur dazu dienen, amerikanischen Unternehmen zu ermöglichen, weiterhin völlig überteuerte Fahrzeuge an Amerikaner zu verkaufen, die keine Wahl haben werden.

China, Russland und vielleicht auch der Iran haben Hyperschallraketen entwickelt, über die Amerika nicht verfügt. Das ist interessant. Die Amerikaner sind immer von einer technologischen Überlegenheit gegenüber Russland und China ausgegangen. Nach der schlechten Leistung westlicher Waffen in der Ukraine zu urteilen, scheint dies fraglich.

In anderen Bereichen hat Amerika einen Vorsprung oder zumindest einen bedeutenden Teil des Vorsprungs, wenn auch meist nicht durch Wettbewerb, sondern durch Einschüchterung, Sanktionen und Zölle. Der größte dieser Bereiche sind die Halbleiter. Die Situation ist merkwürdig. Die Chinesen verfügen über die Intelligenz, die Ingenieure und den Sachverstand, um hochwertige Chips zu entwickeln und herzustellen, aber Washington hat die für ihre Herstellung erforderlichen Anlagen im Würgegriff. China hat jedoch in jüngster Zeit Washington in Angst und Schrecken versetzt, indem es Dinge tat, zu denen es eigentlich nicht in der Lage sein sollte, z. B. Chips in Sieben- und Fünf-Nanometer-Knoten herzustellen und mit den USA bei Supercomputern Kopf an Kopf zu stehen. Aber es war nicht in der Lage, die fortschrittlichen Lithographie-Werkzeuge herzustellen, die an der Spitze des Chipgeschäfts benötigt werden. Wenn es das tut, werden wir schön dastehen, aber das ist noch nicht der Fall.

China ist weltweit führend in der Produktion von Stahl und Aluminium. Amerika kann da nicht mithalten und erhebt daher Zölle.

China ist weltweit führend bei Solarzellen, führend in Technologie, Produktionskapazität und Preis. Amerika kann da nicht mithalten und erhebt Zölle.

China liegt in einigen Aspekten seines Raumfahrtprogramms hinter Amerika zurück, wenn auch nicht sehr weit. Es verfügt jedoch über umfangreiche und robuste Startkapazitäten, eine erfolgreiche Raumstation, die in mancher Hinsicht fortschrittlicher ist als die Internationale Raumstation, und bewegt sich rasch auf wiederverwendbare Trägerraketen zu. Vor einigen Jahren hat es eine erfolgreiche vollautomatische Mission zur Rückführung von Mondproben zu unserem Satelliten und später eine Kombination aus Mars-Orbiter, Lander und Rover geschickt, die alle auf Anhieb perfekt funktionierten. Die NASA und Space X haben einen Vorsprung, aber der wächst nicht.

Es gibt noch andere Bereiche, in denen Amerika eine führende Position einnimmt. Strahltriebwerke, zum Beispiel. Worauf ich hinaus will, ist, dass Washington an einer Rekto-Cranial-Inversion zu leiden scheint, indem es sich eine Überlegenheit einbildet, die es nur knapp hat, aber alles in allem wahrscheinlich gar nicht hat. China hat die vierfache Bevölkerung der USA, die Han haben nach übereinstimmender Meinung von Psychometrikern einen Vorsprung von fünf oder sechs Punkten beim durchschnittlichen IQ und eine intelligente Regierung, die sich darauf konzentriert, ihre wirtschaftliche Überlegenheit zu vergrößern.

In Amerika ist es gerade in Mode, den Autoritarismus zu verteufeln, aber der erlaubt es Peking, Entscheidungen zu treffen und sie dann auch durchzusetzen, wenn nötig über Jahrzehnte. Es ermöglicht auch einen spürbaren Systemansatz. In Amerika führen einzelne Bundesstaaten oder Unternehmen Projekte wie die Hochgeschwindigkeitsbahn oder Five G durch, während China dazu neigt, Dinge auf einer landesweiten Basis zu tun. Der Unterschied in den Ergebnissen ist deutlich.

Washington, das seine eigenen Industrien subventioniert, beschwert sich darüber, dass Peking dasselbe tut – aber das chinesische System funktioniert.

Was China nicht hat, ist ein ausuferndes, überdimensioniertes, minderwertiges und unverständlich teures Militär, das Mittel verschlingt, die dringend benötigt würden, um Amerika im eigenen Land auf einen modernen Standard zu bringen. China ist kein Anhängsel seines Militärs. Es scheint begriffen zu haben, dass Kriege Geld kosten, und wenn es etwas gibt, was die Chinesen wirklich mögen, dann ist es Geld.

Ich finde, ein bisschen mehr Realismus in der Yankee-Hauptstadt wäre eine gute Idee, ein bisschen weniger Tamtam, mehr Ausgaben für Amerika und weniger für eine blutsaugende Waffenindustrie. Aber was weiß ich schon?