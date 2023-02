Schädigungen durch den COVID-Impfstoff werden jetzt in Kanada anhand von auf der Straße fahrenden Lastwagen öffentlich dargestellt

Seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs in Kanada hat die kanadische Gesundheitsbehörde PHAC (Public Health Agency of Canada) 52.203 unerwünschte Ereignisse in ihrem System dokumentiert.

Die liberale Regierung unter Justin Trudeau zahlte fast 2,8 Millionen Dollar an Entschädigungen für Verletzungen, die durch die experimentellen Covid-19-Impfungen entstanden waren.

Zwischen Juni 2021 und dem 1. Dezember 2022 wurden insgesamt 1.299 Anträge beim Vaccine Injury Support Program (VISP) eingereicht.

Bislang hat Health Canada 50 Anträge wegen schwerer und dauerhafter Schäden durch Impfstoffe genehmigt.

209 Anträge wurden als nicht förderfähig eingestuft, da sie nicht die erforderlichen Informationen enthielten oder nicht den Förderkriterien entsprachen.

Das VISP teilte mit, dass von den verbleibenden Anträgen 221 vollständig vom medizinischen Prüfungsausschuss des Programms geprüft wurden, 48 Anträge auf eine Prüfung durch den medizinischen Prüfungsausschuss warten und bei 662 Anträgen die medizinischen Unterlagen noch nicht vorliegen.

„Bei diesen Anträgen handelt es sich um Fälle, bei denen der medizinische Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass ein wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen der Verletzung und dem Impfstoff besteht und dass die Verletzung schwerwiegend und dauerhaft ist“, heißt es in der Mitteilung des Programms.

Die YANA-Kampagne „You Are Not Alone“ (Du bist nicht allein) wurde in Ontario, Kanada, gestartet, um das Bewusstsein für die Gefahren der COVID-19-Impfstoffe zu schärfen.

„Unser erster Truck mit Meredith rollte am Donnerstag, dem 19. Januar 2023, auf die Straßen von Ontario“, heißt es in einem Eintrag auf der Website der Kampagne.

„Es gibt viele von uns, die verstehen, was ihr durchmacht – wir sind zu einer sehr unterstützenden Gemeinschaft geworden. Bleibt stark – teilt eure Geschichten – wir werden gemeinsam heilen“, sagte Meredith.

The YANA, "You Are Not Alone " campaign has been launched!!! To bring awareness, bring down the stigma on injuries to the inoculations. If you would like to have a decal on your trailer or want to sponsor this awareness campaign,please apply here! https://t.co/5KxaYuaXu7 pic.twitter.com/ihwGQtRVz1