„Ich sehe nicht die geringste Chance, dass wir zu den Grenzen von 1991 zurückkehren, auch nicht zu denen vom 24. Februar 2022, dem Tag der Invasion.

Ein erfahrener ukrainischer Scharfschütze, der in der Region Bahmut kämpft, gab dem Politologen Juri Romenko ein ausführliches Interview, das am Mittwoch auf seinem Telegrammkanal ausgestrahlt wurde.

Der Kämpfer, der während des Interviews eine Maske trug und mit dem fiktiven Namen Konstantin Puschinskij identifiziert wurde (sein richtiger Vorname ist Andrej und sein Kampfname „Ded“), machte eine Reihe außergewöhnlicher Aussagen über die Lage an der Front, den Zustand der ukrainischen Armee und die Aussichten auf einen Krieg.

Die Zeitung „Strana“ fasste die Diskussion zusammen, aus der wir die Informationen für das folgende Material entnommen haben.

Die Alten und Kranken werden in die Hölle geschickt.

Für den Scharfschützen läuft die Mobilisierung schief. Völlig unausgebildete Rekruten werden an die Front geschickt, oft über 50 Jahre alt und krank.

Zudem befehlen die Kommandeure diesen unausgebildeten Rekruten, an der Front zu kämpfen, ohne ihnen auch nur ein paar Tage Ausbildung zu geben.

Der Kämpfer berichtete, dass von den Rekruten, die kürzlich nach Bahmut geschickt wurden, der „Jüngste“ 52 Jahre alt war.

Viele der anderen litten an Krankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis oder Diabetes.

Diese Männer wurden mobilisiert, verbrachten die Nacht auf der Polizeistation und wurden am nächsten Tag nach Bahmut geschickt.

Viele von ihnen schrieben nach ihrer ersten Kampferfahrung, bei der sie „die Hölle mit eigenen Augen gesehen“ hatten, Erklärungen, in denen sie sich weigerten, weiter an Kampfhandlungen teilzunehmen, ohne mögliche Konsequenzen fürchten zu müssen.

Eine solche Erklärung hat keine strafrechtlichen Folgen, da es sich nicht um Fahnenflucht handelt.

Außerdem müsse der Erklärende in eine Unterstützungskompanie versetzt werden, und der Scharfschütze sagte, dass es bald „Tausende“ solcher Kompanien geben werde.

Er verwies auch auf das Reiseverbot ins Ausland und sagte, dass eine „harte Mobilisierung“ keine Voraussetzung für einen Sieg sei, da „wir einen Krieg mit Russland niemals durch zahlenmäßige Überlegenheit gewinnen werden“.

Keine Rotation an der Front

Der Kämpfer sagte, es seien „dieselben Brigaden“, die ununterbrochen kämpften, und die Männer würden nicht sechs Monate oder länger von der Front abgezogen, um sich zu erholen.

Nach westlichen Regeln dürften sie nicht länger als drei Monate an der Front bleiben.

Mit Verweis auf offizielle Zahlen fragt sich der Kämpfer, warum von einer Million Soldaten der ukrainischen Armee nur 300.000 an der Front kämpfen.

Das Gespenst von Stalingrad

Der Scharfschütze behauptet, dass viele ältere ukrainische Kommandeure versuchen, ein „Mini-Stalingrad“ zu schaffen, indem sie Stellungen um jeden Preis halten und Frontalangriffe gegen stark verstärkte russische Stellungen starten.

Er erzählt, wie seine Einheit gegen die Russen eingesetzt wurde, die in Bahmut in hohen Gebäuden Stellung bezogen hatten. Der Scharfschütze und seine Panzer mussten sieben Kilometer offenes Gelände überwinden.

Solche Distanzen müssen ukrainische Soldaten oft in wenigen Tagen zurücklegen, bewaffnet nur mit Handfeuerwaffen und einem Maschinengewehr.

Der Grund: Schlechte Ausrüstung und Bürokratie erschweren die Zuteilung von Panzern, Schützenpanzern oder Mörsern für einen Einsatz erheblich.

Der Scharfschütze sagt, die Bürokratie sei so groß, dass die ukrainischen Kommandos als „ukrainische Artilleriearmee“ bezeichnet würden.

„Wenn ein Gerät zerstört wird, müssen etwa zweihundert Berichte geschrieben und verschickt werden, jeder in vierfacher Ausfertigung. Für einen Toten werden zwei ausgefüllt“.

Weiterhin besteht ein akuter Mangel an Munition für Kleinwaffen.

Russen lernen schnell

Anfangs hätten die Russen häufiger frontal angegriffen und dabei hohe Verluste erlitten, sagt der Scharfschütze.

Jetzt greifen sie in Gruppen von sechs bis zwölf Mann an.

„Sie lernen. Sie haben bereits begonnen, sich unserer Kampfweise anzupassen. Unsere Art zu kämpfen ist ziemlich effektiv. Zumindest war sie das früher. Aber jetzt sitzen wir fest. Gleichzeitig haben sie mehr Männer als wir, sie haben mehr Panzer, Artillerie, Haubitzen, Kanonen und so weiter.

Hinzu kommt, dass die Russen ihre Logistik verstreut haben. Sie nutzen zum Beispiel ATVs, um die Einheiten mit Verpflegung und Munition zu versorgen.

„Niemand verschwendet Granaten an sie. Sie fahren schnell, laden ab und kommen wieder. Wir haben gesehen, dass sie gute Arbeit leisten, und haben begonnen, neue ATVs zu kaufen.“

Der Scharfschütze sagt auch, dass die Russen begonnen haben, Taktiken aus dem Vietnamkrieg anzuwenden. Sie graben in den Wäldern Unterstände für zwei oder drei Mann, die sich unter Baumwurzeln verstecken.

Wenn sich ukrainische Sturmtruppen nähern, „verstecken sich die Russen unter den Wurzeln“ und rufen ihre Kameraden, um sie mit Mörsern zu beschießen.

Die ukrainischen Truppen erleiden schwere Verluste, während die Russen, die sich unter den Wurzeln verstecken, unverletzt bleiben.

Dann kommen sie aus ihren Verstecken und beginnen, die überlebenden Ukrainer mit Maschinengewehren niederzumähen.

Die Russen haben noch mehr Drohnen als wir“, fügt der Scharfschütze hinzu, darunter auch Orlan, die sehr effektiv sind. „Man sieht sie nicht, man hört sie nicht – nur nachts im Scheinwerferlicht. Sie leisten hervorragende Aufklärungsarbeit und geben klare Anweisungen.

Russland scheint mit dem zufrieden zu sein, was es hat.

„Ded“ deutet an, dass sich die Russen bewusst zurückhalten.

„Angenommen, 30 Raketen fliegen auf Kiew zu und wir schießen sie ab. Aber was ist, wenn an einem Tag 500 Raketen auf Kiew fliegen? Oder 500 (Drohnen) auf einmal von allen Seiten abgeschossen werden? Dann wäre die Situation etwas anders, um es vorsichtig auszudrücken… Also (die Russen) könnten viele Dinge tun, aber sie tun es nicht“.

Der ukrainische Scharfschütze neigt zu der Annahme, dass die Russen nicht über die derzeitige Frontlinie hinaus vorrücken wollen. Darin sieht er eine Chance, den Krieg zu beenden.

Das koreanische Szenario

Der Pate argumentiert, dass das ukrainische Militär einem Einfrieren des Konflikts nach dem Vorbild des Koreakrieges zustimmen würde: Dies würde einen Waffenstillstand und eine Feuerpause entlang der Frontlinie bedeuten.

„Der Sieg muss sich aus den Zielen ableiten, die sich Putin gesetzt hat. War es Putins Ziel, Territorium zu erobern? Das glaube ich nicht. Das Ziel war, die Staatlichkeit der Ukraine zu zerstören, dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht mehr existiert.“

Und der Scharfschütze fügt hinzu:

„Wir werden die Ukraine aber nicht verlieren. Theoretisch können wir Teile einiger Gebiete verlieren – darauf müssen wir vorbereitet sein -, aber wir werden unsere Staatlichkeit als Land nicht verlieren. Ich glaube nicht, dass das Militär das nicht versteht. Ich glaube nicht, dass die Armee mit einer solchen Perspektive nach Kiew gehen würde, um die Regierung zu stürzen“.

Ded zeigte sich sehr skeptisch, dass die Ukraine die verlorenen Gebiete zurückerobern könne:

„Ich sehe nicht die geringste Chance, nicht nur zu den Grenzen von 1991 zurückzukehren, sondern sogar zu denen vom 24. Februar (2022 – dem Datum der Invasion)“.

Die Idee eines koreanischen Szenarios für die Ukraine ist nicht neu: Sie wurde unter anderem von Zelenskys ehemaligem Berater, dem einflussreichen Arestowitsch, geäußert.