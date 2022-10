Schau, was in Schweden passiert! Nach Jahrzehnten des gescheiterten Globalismus stellt die neue Regierung die Bürger in den Mittelpunkt.

Schweden hat im vergangenen Monat einen scharfen Rechtsschwenk vollzogen und die linksgerichteten Sozialdemokraten entlassen, die während des größten Teils der Geschichte des Landes die Regierung dominiert haben. Mit der Bildung einer neuen konservativen Regierung in der vergangenen Woche werden die Bürgerinnen und Bürger nun hoffentlich die Früchte ihrer Arbeit ernten.

Der neue schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson kündigte eine Neuausrichtung in mehreren nationalen Fragen an, wobei der akuteste Wandel bei der Einwanderung zu verzeichnen ist. Schweden hat jahrzehntelang eine laxe Politik gegenüber Einwanderern betrieben und die Herausforderungen ignoriert, die die Integration von Millionen von Menschen aus aller Welt, insbesondere aus islamischen Ländern, in die schwedische Gesellschaft mit sich bringt. Die Ergebnisse sind tragisch. Die Zahl der Vergewaltigungsdelikte ist seit 1975 um 2200 % gestiegen, wobei in den letzten fünf Jahren 42 936 Fälle gemeldet wurden. 61 Orte in Schweden sind inzwischen „No-go“-Zonen, in denen die Polizei Extremisten ungehindert agieren lässt, weil sie zahlenmäßig unterlegen sind.

Dieser Wahnsinn wird nun zum Glück ein Ende haben.

Fox News berichtet:

In einer Rede vor dem Parlament versprach Kristersson eine Überarbeitung des Strafgesetzbuches und erweiterte Befugnisse für die Polizei, um kriminelle Banden zu bekämpfen, die in den letzten Jahren immer mächtiger und gewalttätiger geworden sind. Kein anderes Land in ganz Europa hat den gleichen Gewalttrend wie Schweden: 53 tödliche Schießereien bisher in diesem Jahr, oft regelrechte Hinrichtungen“, sagte er. „Die Regierung startet jetzt die größte Offensive in der schwedischen Geschichte gegen das organisierte Verbrechen.

Er versprach auch einen „Paradigmenwechsel“ in der Einwanderungspolitik und ein Ende der jahrzehntelangen liberalen Einwanderungspolitik, die sich unter der vorherigen sozialdemokratischen Regierung zu verschärfen begonnen hatte. Die Einwanderung nach Schweden war nicht nachhaltig“, was zu schlechter Integration, Erwerbslosigkeit, Unsicherheit und anderen Problemen führte, sagte Kristersson.

Eine solch dramatische Kehrtwende wäre ohne den Aufstieg der Schwedendemokraten nicht möglich gewesen. Die populistische konservative Partei wurde jahrelang von den Medien und dem politischen Establishment als Nazis verleumdet, weil sie die Auswirkungen der offenen Grenzen und der kriminalitätsfördernden Politik Schwedens auf die Bevölkerung anprangerte. Trotz der geeinten Opposition konnten die Schwedendemokraten ihre Unterstützung bei jeder Wahl steigern und sind heute die zweitstärkste Partei in der Regierung. Dieser Aufstieg fiel mit dem Niedergang der etablierten konservativen Parteien zusammen, die keine andere Wahl hatten, als sich mit den Populisten zu arrangieren, um die neue Regierung zu bilden. Die Agenda, insbesondere die Themen Einwanderung und Kriminalität, tragen durchweg die Handschrift der Schwedendemokraten.

Die nächsten vier Jahre bieten eine einmalige Chance, ein Land zu retten, das von vielen Rechten als verlorene Sache abgeschrieben wurde. Die Konservativen in Schweden haben jedoch nur eine knappe Mehrheit und müssen den kommenden Angriffen standhalten, um die Regierung zu stürzen und die globalistische Linke wieder an die Macht zu bringen. Sollte dies geschehen, wäre Schweden für immer verloren.