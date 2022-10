WAHNSINN: Das ist im Wesentlichen ein Klimalockdown

Die europäischen Länder begrenzen die Innentemperaturen.

Erinnern Sie sich an meine Warnung vom letzten Jahr, dass die nächsten Schritte Klimawandelpässe und Klimasperren sein würden?

Einige Leute lachten mich aus und meinten, das könne nie passieren, genauso wie sie dachten, dass die Covidpässe auch nie eingeführt werden könnten.

Nun, jetzt ist es soweit.

Das italienische Ministerium für den ökologischen Wandel hat ein neues Dekret verkündet, das die Innentemperaturen einschränkt, was ich nun selbst erlebt habe.

Ich bin gerade in Italien angekommen und wurde in meiner Wohnung mit diesem Hinweis begrüßt.

THIS IS INSANE



I just arrived in Italy and got this notice at the apartment.



This is essentially a climate lockdown. pic.twitter.com/CKsHr5jbmG — PeterSweden (@PeterSweden7) October 22, 2022

Wow, das ist absolut Wahnsinn.

Ich darf nicht mehr als 19 Grad im Haus haben, und nicht nur das, ich muss die Heizung zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens komplett ausschalten! Was denken die sich dabei, soll ich nachts etwa frieren?

Nun, das ist der Punkt. Sie wissen, dass die Menschen nachts, wenn es kälter ist, mehr heizen müssen, also verbieten sie den Menschen natürlich, nachts überhaupt zu heizen.

Erinnern Sie sich noch daran, als wir uns einschließen mussten, um Oma zu retten? Jetzt lassen sie sie stattdessen nachts erfrieren.

Und die Behörden werden auch Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass die Menschen die Temperaturgrenzen einhalten. Willkommen im Jahr 1984.

Es heißt, dass der Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden und Wohnblocks überwacht wird, um zu sehen, ob die Maßnahmen auch umgesetzt werden.

Ich lebe also derzeit in einer Situation, die im Grunde eine Klimasperre darstellt. Der Staat schreibt vor, welche Temperatur man in den Innenräumen haben darf. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das vor ein paar Jahren jemandem erzählt…

Ich wurde dafür angegriffen.

Vor ein paar Monaten schrieb eine Denkfabrik namens ISD, die von keinem Geringeren als Bill Gates und George Soros finanziert wird, einen diffamierenden Artikel, in dem sie mich wegen der Verbreitung von „Klima-Fehlinformationen“ absetzen wollte. Raten Sie mal, was Teil dieser so genannten „Fehlinformation“ war?

Sie behaupteten, dass Leute, die vor Dingen wie Klimasperren warnten, „Verschwörungstheorien“ verbreiteten. Ja, wirklich.

Wie sich herausstellte, hatte ich die ganze Zeit recht, da wir jetzt erleben, was im Wesentlichen Klimaabschaltungen sind. Man nannte mich einen Verschwörungstheoretiker. Sie versuchten, mich zu entlarven. Und ich hatte die ganze Zeit recht.

Sie können hier mehr über ihre LÜGEN über mich hier lesen.

Aber es ist nicht nur Italien.

Auch Spanien begrenzt die Innenraumtemperatur auf 19 °C und die Kühlung in Klimaanlagen auf 27 °C. Diese Vorschriften gelten bis zum 1. November 2023, also über ein Jahr! Damit sollen „Eigenständigkeit und erneuerbare Energieerzeugung“ gefördert werden.

Sie machen also keinen Hehl daraus, dass diese Innenraumtemperaturgrenzwerte dazu dienen, den Klimawandel voranzutreiben. Es handelt sich also im Wesentlichen um Klimabeschränkungen.

Frankreich macht das auch, mit einer Temperaturbegrenzung auf 19°C. Aber sie verbieten auch Warmwasser in öffentlichen Gebäuden und senken die Temperaturen in Schwimmbädern und Sporthallen.

Doch in der Schweiz könnte es noch schlimmer kommen.

Sollte es in diesem Winter zu einer Gasknappheit kommen (was wahrscheinlich ist), wird in der Schweiz ein Vorschlag diskutiert, die Innentemperaturen auf 19 °C zu begrenzen, genau wie in Italien und Spanien. Und wenn die Menschen dann gegen die Vorschriften verstoßen, könnten sie mit einer Geldstrafe von 3000 Dollar pro Tag belegt werden. Oder man könnte bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen.

Stellen Sie sich vor, Sie würden zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, weil Sie Ihre Wohnung zu warm geheizt haben.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir im Grunde genommen Klimaverbote haben. Zuerst wird durch den Klimawandel eine Energiekrise erzeugt, indem die Kernkraft abgeschaltet und nutzlose Windkraft- und Solaranlagen gefördert werden.

Wenn wir dann eine Energiekrise haben, beschließen sie, Temperaturgrenzwerte einzuführen. Glauben Sie wirklich, dass sie mit diesen Temperaturgrenzwerten aufhören werden, wenn wir diese Energiekrise überwunden haben?

Nein, natürlich nicht. Das wird einfach so weitergehen, weil wir den Klimawandel aufhalten müssen, sagen sie.

Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem ich unter einer Klimasperre lebe, aber so ist es nun einmal.

Bill Gates sagte sogar, dass die Energiekrise „langfristig“ gut für den Planeten sein wird, weil sie bei der Umstellung auf grüne Energie helfen wird.

Vielleicht könnte sie sogar genutzt werden, um eine Art Neustart der Weltwirtschaft und des weltweiten Energieverbrauchs einzuleiten!

Ich frage mich, ob es dafür einen Namen gibt…