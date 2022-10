Impf-Weltmeister hat ein besorgniserregender Anstieg der Übersterblichkeit

Nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern gibt es eine anhaltende Übersterblichkeit. In den Jahren 2020 und 2021 hätten wir es mit einer Pandemie zu tun, die nur einmal alle 100 Jahre auftritt. In Israel zum Beispiel sterben in diesem Jahr jeden Monat deutlich mehr Menschen als in den Vorjahren.

„Woran sterben die Menschen massenhaft? Klimawandel?“, fragt Dr. Eli David auf Twitter.

Israel 🇮🇱 official total mortality per month stats



🔸2020–2021: “once-in-a-century pandemic”

🔸2022: More deaths every month in comparison to past years



What's killing people en masse? Climate change? 🤔 pic.twitter.com/uUSkXAetBv — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 22, 2022

Wollen die EU-Regierungen wissen, was die Ursache dafür ist?

Der Schriftsteller Leon de Winter stellt fest: „Sogar in Israel, dem Land mit der höchsten Impfquote der Welt, gibt es eine besorgniserregende Übersterblichkeit, wie in der EU und den USA, mit höheren Sterblichkeitsraten als zur Zeit der Pandemie. Was ist hier los?“

De Winter ging auch auf die Übersterblichkeitsraten in der EU ein. „Nicht wegen Covid-19, sondern wegen etwas anderem. Was noch? Warum gibt es keine umfassende und dringende Untersuchung? Die Zahl der Todesopfer liegt weit über der der MH17-Katastrophe und der Watershed-Katastrophe. Wollen die EU-Regierungen die Ursache dafür wissen? Oder nicht?“, fragt er.

Der Europaabgeordnete Cristian Terhes wies kürzlich darauf hin, dass die Übersterblichkeit in der EU um 16 Prozent höher ist als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Er sagte auch, dass die Sterblichkeit in den Ländern mit der höchsten Durchimpfungsrate am höchsten ist.

Im Juli 2022 starben 53.000 Menschen mehr als erwartet. Die Behörden und die Mainstream-Medien schweigen wie ein Grab.